Airbus: l’A330 MRTT “Voyager” della RAF ottiene l’autorizzazione per rifornire di carburante gli aeromobili A400M

Il Royal Air Force A330 MRTT “Voyager” ottiene l’autorizzazione per rifornire di carburante gli aeromobili A400M.

Lo Spanish National Institute for Aerospace Technology (INTA) ha concesso la Voyager Air-to-Air Refuelling (AAR) clearance per l’A400M utilizzando centreline hose and drogue system, noto come Fuselage Refuelling Unit (FRU). La Royal Air Force (RAF) è l’unico MRTT customer a fare uso di questo sistema, che viene utilizzato per rifornire di carburante large probe-equipped aircraft come l’A400M o il C295.

Questa autorizzazione è il culmine di diverse campagne di test a terra e in volo per sviluppare e valutare i due velivoli e il loro accoppiamento in molte condizioni diverse. A completamento di questo lavoro, i team di Airbus hanno eseguito un’analisi ingegneristica intensiva per dimostrare la AAR compatibility tra i due velivoli.

“Mi piacerebbe sottolineare il grande lavoro di squadra durante la campagna di flight test e l’intero processo di autorizzazione, sia internamente che con INTA. È stata una campagna particolarmente gratificante, poiché le sfide che abbiamo affrontato hanno tirato fuori i nostri migliori istinti creativi”, afferma Gemma Martin Ferrer, FSTA Programme Manager at Airbus Defence and Space.

Nell’ambito del Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) programme, Airbus Defence and Space ha consegnato 14 velivoli Voyager alla British aircraft leasing company AirTanker. Questi tanker sono consegnati in due military configurations: con due AAR underwing pods – per rifornire probe-equipped receivers come l’Eurofighter e l’F/A-18 – e con due underwing pods più l’FRU system. I Voyager MRTT sono operati dalla RAF in base a un service contract (un’iniziativa finanziaria privata) e possono anche essere integrati in una civil configuration.

La flotta Voyager viene autorizzata da INTA per rifornire Tornado, Eurofighter, C-130J Hercules, E-3D Sentry, F-35B Lightning II e ora l’A400M.

INTA, l’ente tecnico della Spanish Airworthiness Authority (DGAM), è l’ente di certificazione contrattuale degli aeromobili A330 FSTA e MRTT. Le loro certificazioni vengono quindi convalidate dalle airworthiness authorities.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)