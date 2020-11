Nuovo capitolo a BER: prendono il via le operazioni di easyJet nel nuovo aeroporto di Berlino

In qualità di maggiore compagnia aerea basata a Berlin Brandenburg, easyJet inaugura oggi una nuova fase con l’apertura del Berlin Brandenburg Airport “Willy Brandt”. Il primo aereo easyJet, il volo speciale EJU 3110, è atterrato puntuale alle 14.00 nel nuovo aeroporto.

L’Airbus 320neo è stato accolto con un tradizionale “water salute”, alla presenza dei rappresentanti politici e industriali e dei media. Domani, 1° novembre, easyJet sarà protagonista di un altro primato, avviando le operazioni commerciali dell’aeroporto con il proprio volo delle 06:45 per Gatwick.

easyJet ha annunciato oggi anche una nuova collaborazione tra la compagnia e la società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, nell’ambito del programma “Worldwide by easyJet”. La partnership garantirà in futuro comodi trasferimenti tra voli e treni. Questa rete di collegamenti unica, proposta dalla compagnia aerea, sarà presto disponibile e i clienti easyJet potranno viaggiare senza problemi con i treni Deutsche Bahn, inizialmente via Berlino, combinando biglietti aerei e ferroviari in un’unica prenotazione. In questo modo potranno beneficiare di garanzie in caso di coincidenze perse e di trasferimenti agili e senza intoppi. Sono in via di definizione piani per estendere la cooperazione ad altre destinazioni.

Il programma easyJet Worldwide consente ai clienti di collegare i voli easyJet con altri voli della propria rete e con voli operati da compagnie aeree partner. Il network, che conta a oggi oltre 5.000 tra aeroporti di partenza e di destinazione, prenotabili in combinazione con le compagnie aeree partner, è in continua crescita.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “In qualità di principale vettore a Berlino, siamo davvero entusiasti di trasferire tutte le nostre operazioni basate nella capitale tedesca nel nuovo Berlin Brandenburg Airport. Abbiamo una lunga storia nella regione di Berlino-Brandeburgo, operando voli dal 2004 e ampliando costantemente la nostra base: sono stati oltre 12 milioni i passeggeri che hanno volato da e per Berlino con noi solo l’anno scorso. Dopo mesi di preparativi, siamo pronti e orgogliosi di essere la prima compagnia aerea ad avviare domani le operazioni commerciali all’aeroporto ‘Willy Brandt’. I nostri clienti beneficeranno di un’esperienza ancora migliore nel Terminal 1, con collegamenti agevolati tra voli e ferrovia, anche grazie a Deutsche Bahn, nostro nuovo partner per il programma “Worldwide by easyJet”. Nonostante la pandemia, rimaniamo impegnati a volare in modo sostenibile ora e in futuro attraverso le nostre partnership con Airbus e Wright Electric, concentrandoci sullo sviluppo di tecnologie ibride, interamente elettriche o a idrogeno. Nel frattempo, continuiamo a compensare le emissioni di CO2 del carburante che utilizziamo. Siamo quindi impazienti di continuare a offrire un importante contributo, collegando la vivace città di Berlino e la sua regione con le principali città e destinazioni turistiche in Europa per molti anni a venire”.

Con il trasferimento della flotta da Tegel e Schönefeld a Berlin Brandenburg, easyJet collega ora la regione metropolitana direttamente dal nuovo terminal principale (Terminal 1) a tutta l’Europa. Anche grazie ai suoi negozi, ad ampi spazi architettonici e ai buoni collegamenti ferroviari e con il trasporto pubblico, il nuovo aeroporto offre ai suoi clienti un’esperienza di viaggio migliore. Inoltre, i clienti easyJet Plus a Berlin Brandenburg possono accedere ai controlli di sicurezza rapidi, risparmiando tempo prezioso nelle procedure di check-in. Per easyJet i processi operativi sono semplificati, poiché la flotta Airbus e gli equipaggi sono ora presso un unico aeroporto, rendendo le operazioni di volo ancora più efficienti. Il primo volo commerciale – proveniente da Fuerteventura – atterrerà a BER questa sera alle 20:05.

Da giugno di quest’anno, easyJet ha aperto la propria prima stazione di manutenzione fuori dal Regno Unito sul pier sud di BER. È qui che la flotta basata a BER viene sottoposta a manutenzione e assistenza di routine (Line Maintenance secondo EASA Part-145). Anche le riparazioni ad hoc più piccole su altri aerei easyJet e le procedure per contrastare il Covid-19 sono effettuate da un team di 50 persone easyJet sul posto. La compagnia prevede che la in-house maintenance si traduca in un processo efficiente ed economicamente più vantaggioso. easyJet dimostra così ancora una volta il proprio impegno nella Berlin-Brandenburg region e nella propria base tedesca.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)