(CULTURE CORNER) – Storia di un pilota 2

È disponibile, in formato ebook e cartaceo, il nuovo libro di Ivan Anzellotti “Storia di un pilota 2 – Dalle low cost alla conquista dell’Est”.

In “Storia di un pilota 2 – Dalle low cost alla conquista dell’Est”, uscito dopo 6 anni dal primo volume “Storia di un pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar”, Ivan Anzellotti racconta la sua esperienza e le sue nuove disavventure in aviazione negli anni precenti la crisi dovuta al Covid-19.

Un libro dallo stile ironico, che rispecchia il punto di vista dell’Autore e che racchiude varie realtà, dal Portogallo a Taiwan e Hong Kong, fino ad Oriente e Nord America.

“La vita del pilota non è solo tramonti mozzafiato ad alta quota e Ray-Ban alla Top Gun: ci sono momenti molto difficili da affrontare, e sono quelli che ti fanno temere lo sgretolamento dei rapporti familiari”, dice Anzellotti nella prefazione e, infatti, la professione del Pilota di Linea, agli occhi di tutti affascinante ed emozionante, porta con sè anche alcuni lati meno conosciuti e comporta sacrifici notevoli anche per le famiglie dei Piloti stessi.

Anzellotti analizza differenti aspetti di questa professione: le scelte prese quotidianamente, i viaggi che lo hanno portato in molte località, anche solo di passaggio, le vicende che lo hanno messo a confronto con sè e con gli altri.

Un interessante percorso evidenzia “Pro e contro della vita con un navigante”: il bellissimo mare del Portogallo, le scelte fatte in sala briefing e durante il volo, la ricerca di una stabilità economica e personale, sono solo alcuni esempi descritti nel libro.

Anche l’esperienza in Asia è, per Ivan, un’occasione molto formativa nella quale ha vissuto momenti indimenticabili ed ha visto luoghi e persone unici, affrontanto situazioni felici e vicende più delicate o difficoltose, adattandosi a realtà, per certi aspetti, molto diverse da quelle europee.

La storia è arricchita dalla testimonianza diretta di Maya, moglie dell’Autore, che esprime in prima persona le sue riflessioni sulle scelte che hanno determinato i primi otto anni di vita insieme, dopo il loro matrimonio segreto in Qatar.

Quando salite a bordo di un aereo pensate sempre che dietro i sorrisi degli assistenti di volo e nella cabina di pilotaggio, nascosti da quella porta ormai impenetrabile, ci sono piloti con storie simili a quelle raccontate in queste pagine. Ivan Anzellotti

Ivan Anzellotti, ex pilota della Guardia di Finanza sui Piaggio P166 DL3, è diventato pilota di linea nel 2000 in Alitalia volando con i McDonnell Douglas MD-80. Con la crisi della compagnia del 2008 ha lasciato l’Italia, si è trasferito prima in Medio Oriente e a Lisbona, lavorando sugli Airbus A320, e successivamente in Asia dove per due anni ha pilotato anche i Boeing 747. È infine ritornato in Europa nel 2020.

Scheda bibliografica:

Titolo: Storia di un pilota 2 – Dalle low cost alla conquista dell’Est

Autore: Ivan Anzellotti

Editore: Cartabianca, 2020

Genere: Aviazione, Autobiografia

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/storia-di-un-pilota-2/

ISBN cartaceo: 9788888805337

ISBN digitale: 9788888805344