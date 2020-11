Aeroporto di Roma Fiumicino: Plaza Premium “Miglior lounge aeroportuale Europa”

“Plaza Premium Lounge”, aperta nel 2018 al Molo E dell’aeroporto di Fiumicino, è la “Miglior lounge aeroportuale d’Europa”. Il primo importante riconoscimento per Plaza Premium Lounge arriva dai World Travel Awards.

L’iniziativa, dedicata alle eccellenze dell’industria di viaggi e turismo a livello mondiale, ha premiato la Sala consegnandole il titolo di “Miglior lounge aeroportuale d’Europa”, secondo il giudizio dei passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino che da tre anni consecutivi risulta il miglior scalo in Europa per qualità dei servizi, secondo le rilevazioni Aci (Airports Council International).

Plaza Premium Lounge è la prima lounge indipendente del gruppo a sbarcare in Italia. Mille metri quadrati di comfort a disposizione dei passeggeri in partenza e in transito allo scalo romano, pensata per rispondere alle esigenze di tutti, anche di chi non viaggia in business class.

“Siamo molto contenti del riconoscimento assegnato alla Plaza Premium Lounge – dichiara Gian Luca Littarru, Direttore Generale di Aeroporti di Roma – che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dei servizi offerti ai passeggeri dello scalo di Fiumicino. Avere la migliore lounge d’Europa nel migliore aeroporto d’Europa rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma che, nonostante le difficoltà del momento, il Leonardo da Vinci continua ed essere un aeroporto bello, confortevole e sicuro”.

“Siamo entusiasti di ricevere questo riconoscimento, per di più da un’organizzazione così importante – afferma Analia Marinoff, General Manager di Plaza Premium Lounge – Questo premio non fa altro che confermare la nostra dedizione al cliente e l’impegno quotidiano di tutto lo staff. Rappresenta, inoltre, un ulteriore contributo al percorso di attenzione al passeggero del nostro partner strategico, Aeroporti di Roma. Abbiamo riaperto da due mesi, nonostante l’industria turistica sia una delle più colpite dalla pandemia, proprio per dare un segnale positivo e per tener fede alla nostra mission che è quella di rendere migliore l’esperienza di viaggio di chi decide di sostare nella nostra lounge, a prescindere dalla classe di volo. Dedichiamo il riconoscimento ai nostri clienti e ai nostri partner”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)