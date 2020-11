News Brevi – 02.11.2020

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA 15 ANNI DI VOLI IN BELGIO – Etihad Airways celebra il 15° anniversario del suo primo servizio tra Abu Dhabi e Bruxelles. Dal lancio dei voli il 31 ottobre 2005, Etihad ha trasportato quasi 2 milioni di passeggeri tra le due capitali, basandosi sulla forte domanda di point-to-point business and leisure travel tra Abu Dhabi e Bruxelles. La compagnia aerea ha anche trasportato un gran numero di viaggiatori via Abu Dhabi da e per Bruxelles verso varie destinzioni del network Etihad. Tra il 2011 e il 2015 Etihad Airways ha ampliato il servizio, da tre voli originali a otto partenze settimanali. Dal 2016 la compagnia aerea ha operato un servizio giornaliero, tuttavia questo è attualmente ridotto a tre voli a settimana a causa delle restrizioni di viaggio COVID-19. I voli tra le due città sono operati da un Boeing 787 Dreamliner a due classi. Ann Ramaekers, Country Manager Belgium di Etihad Airways, ha dichiarato: “Per 15 anni, il nostro servizio Abu Dhabi-Bruxelles ha fornito un forte collegamento tra le due regioni, aprendo opportunità per viaggi d’affari e turistici da e per Bruxelles ad Abu Dhabi e oltre. Siamo orgogliosi di continuare a collegare il Belgio al mondo oggi e speriamo di riprendere il nostro servizio quotidiano una volta che le restrizioni di viaggio inizieranno ad allentarsi”. Nel gennaio 2020, durante la Abu Dhabi Sustainability Week, Etihad Airways ha operato uno speciale “eco-flight” da Abu Dhabi a Bruxelles, con una serie di iniziative progettate per illustrare l’ampio impegno della compagnia aerea verso pratiche sostenibili in volo e a terra. Il Boeing 787 Dreamliner ha seguito una rotta di volo ottimizzata per aiutare a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio.

AUSTRIAN AIRLINES: CAMBIAMENTI NEL SUPERVISORY BOARD – Due rappresentanti della state holding company Austrian Holdings AG (Österreichische Beteiligungs AG – ÖBAG) sono stati nominati per far parte dell’Executive Board di Österreichische Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP), la fondazione privata che detiene una quota di maggioranza in Austrian Airlines (tramite la holding company Österreichische Luftverkehrs-Holding) al fine di controllare il rispetto delle condizioni stabilite nell’ambito del pacchetto di finanziamento concordato con il governo austriaco. Le Supervisory Board positions saranno ricoperte da Christine Catasta e Christian C. Pochtler, che sarà il nuovo Chairman of the Executive Board of ÖLP. Christine Catasta servirà anche nel Supervisory Board di Austrian Airlines AG. Catasta e Pochtler sono i nuovi rappresentanti ÖBAG negli organi di governo di Austrian Airlines. Entrambi i rappresentanti sono stati nominati da Austrian Holdings AG (ÖBAG) per queste posizioni e le loro rispettive nomine sono state confermate dai rappresentanti Lufthansa il 27 ottobre 2020. I due nuovi membri degli organi direttivi di Austrian Airlines saranno responsabili del rispetto dei requisiti di localizzazione stabiliti nel pacchetto di finanziamento. Karin Exner-Wöhrer ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico nel Supervisory Board di Austrian Airlines a partire dal 3 novembre 2020. Il Supervisory Board di Austrian Airlines AG continua a essere composto da sei membri. Oltre alla Sig.ra Catasta, Christina Foerster (Chairwoman of the Supervisory Board), Detlef Kayser e Veit Schmid-Schmidsfelden rimarranno nel Supervisory Board come rappresentanti degli azionisti. I rappresentanti dei dipendenti sono René Pfister e Rainer Stratberger.

ETIHAD AIRWAYS: FINANZIAMENTI LEGATI ALLA SOSTENIBLITA’ – Etihad Airways ha lanciato il primo Transition Sukuk al mondo e il primo Sustainability-Linked financing nell’aviazione globale, nell’ambito di un Transition Finance Framework. Ciò fa seguito al primo finanziamento per l’aviazione legato agli United Nations Sustainable Development Goals nel dicembre 2019, a ulteriore conferma del ruolo di Etihad come leader del settore nella finanza sostenibile. La transazione da 600 milioni di dollari sosterrà la spinta di Etihad per un’aviazione sostenibile, collegando i sukuk terms ai carbon reduction targets di Etihad. Un impegno verso Net Zero Carbon emissions entro il 2050, verso la riduzione del 50% delle emissioni nette entro il 2035 e la riduzione del 20% dell’intensità delle emissioni nella flotta passeggeri della compagnia aerea entro il 2025. Adam Boukadida, Chief Financial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “La sostenibilità e l’azione responsabile per il clima sono le sfide più significative per il settore dell’aviazione. In qualità di compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, Etihad è impegnata nello sviluppo sostenibile dell’aviazione, in linea con la Abu Dhabi vision”.