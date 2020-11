Giovanna Laschena assume la carica di Vice Direttore Generale dell’ENAC

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che con decorrenza 1° novembre 2020, la dott.ssa Giovanna Laschena ha assunto l’incarico di Vice Direttore Generale dell’ENAC.

Il Direttore Generale Alessio Quaranta, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti dell’ENAC, rivolge un ringraziamento particolare al precedente Vice Direttore Generale, Ing. Alessandro Cardi, per gli anni di lavoro in ENAC e per la dedizione di tutta la sua carriera professionale allo sviluppo dell’aviazione civile. Ha, infatti, operato per oltre quarant’anni, soprattutto nell’ambito della regolamentazione e del controllo in materia di sicurezza aeronautica, ricoprendo incarichi di prestigio per l’ENAC e per l’Italia, a livello nazionale e internazionale.

Il Direttore Quaranta, in rappresentanza di tutto l’Ente, inoltre, esprime le più vive congratulazioni a Giovanna Laschena per il nuovo incarico, certo che continuerà a svolgere tutte le attività istituzionali ispirandosi alla Mission dell’Ente, promuovendo lo sviluppo e l’equa competitività del settore dell’aviazione civile, garantendo la sicurezza del volo, la tutela dei diritti e la qualità dei servizi nel rispetto dell’ambiente.

Con la nomina di Giovanna Laschena, per la prima volta nella storia dell’Ente, il ruolo di Vice Direttore Generale viene ricoperto da una donna.

Giovanna Laschena, laureata in Giurisprudenza, è dirigente dal 2005 e negli ultimi anni è stata Vice Direttore Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti.

Vanta una comprovata esperienza nei campi della regolazione e nel contesto normativo nazionale e internazionale, occupandosi, tra l’altro, di regolazione economica del trasporto aereo, liberalizzazione del mercato, diritti di traffico, monitoraggio degli oneri di servizio pubblico, negoziazione accordi bilaterali di traffico aereo, controllo e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale, diritti dei passeggeri, qualità dei servizi aeroportuali, gestione della sala crisi dell’Ente.

Nel corso degli anni ha svolto anche incarichi di docenza presso le più importanti università italiane in qualità di esperta del settore dell’aviazione civile.

(Ufficio Stampa ENAC)