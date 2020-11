Il Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt inizia le operazioni

Il nuovo Terminal 1 del Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt (BER) è stato inaugurato ieri, con l’atterraggio dei primi due aeromobili operati da easyJet (leggi anche qui) e Lufthansa. All’arrivo, i passeggeri, tra cui il CEO di easyJet Johan Lundgren e il CEO di Lufthansa Carsten Spohr, sono stati accolti nel Terminal 1 dall’head of the airport company, Engelbert Lütke Daldrup.

L’atto di apertura simbolico si è svolto in un piccolo cerchio e hanno partecipato anche il Minister President of the State of Brandenburg, Dietmar Woidke, il Governing Mayor of Berlin, Michael Müller, il Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure, Andreas Scheuer MdB, il Chairman of the Supervisory Board of the airport company, Rainer Bretschneider.

I primi voli commerciali sono arrivati al Terminal 1 nella serata di sabato, mentre il primo volo easyJet per Londra Gatwick è partito da qui la mattina del 1° novembre.

BER vanta ottimi collegamenti di trasporto. Oltre a un collegamento autostradale dedicato, una nuova stazione ferroviaria a sei binari sotto il Terminal 1 garantisce l’accesso diretto ai servizi ferroviari. La stazione era già stata aperta in precedenza il 25 ottobre 2020. Si prevede che circa due terzi dei passeggeri raggiungeranno l’aeroporto in treno. Numerose linee di autobus collegano l’aeroporto con Berlino e l’area circostante a intervalli frequenti.

L’aeroporto si estende su una superficie totale di 1.470 ettari, l’equivalente di circa 2.000 campi da calcio. I Terminal 1 e 2 si trovano tra le due piste parallele, mentre il Terminal 5, l’ex Aeroporto di Schönefeld, si trova nella zona settentrionale. Le due piste possono essere operate indipendentemente. Oltre alla pista nord, che finora è stata la pista principale utilizzata, i voli saranno operati anche dalla pista sud a partire dal 4 novembre.

Il nuovo aeroporto concentra tutto il traffico aereo nella regione della capitale tedesca in un unico luogo, con una capacità totale di oltre 40 milioni di passeggeri all’anno. Circa 25 milioni di passeggeri possono essere gestiti al Terminal 1. Ciò significa che è disponibile una capacità sufficiente nella terza sede aeroportuale della Germania.

Engelbert Lütke Daldrup, CEO, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: “Con il Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt, la Germania orientale può ora fare affidamento su infrastrutture aeroportuali che fungeranno da solida base per i prossimi decenni. La gente qui nella regione della capitale tedesca ha dovuto aspettare a lungo questo giorno. I nostri clienti, ovvero i passeggeri e le compagnie aeree, troveranno in BER standard professionali: buona accessibilità in treno e auto, affidabilità e sicurezza nella movimentazione anche in condizioni di Coronavirus, servizio ottimale a terra e in volo. Sono molto contento che siamo riusciti ad aprire il nuovo aeroporto con easyJet e Lufthansa. Sono i nostri partner più importanti anche in questi tempi difficili. Insieme, supereremo questa crisi”.

Dietmar Woidke, Minister President of the State of Brandenburg: “Sono lieto che BER sia finalmente pronto per iniziare. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dato il massimo in questo ultimo tratto. Con l’apertura dell’aeroporto è arrivato il momento di ritrovare la fiducia perduta. Adesso è il momento di guardare avanti. BER rappresenterà un forte motore per la crescita economica e l’occupazione nella regione e per l’intera Germania orientale. Sono convinto che BER manterrà il suo ruolo di progetto infrastrutturale più grande e importante nel Brandeburgo e Berlino. Sono molto lieto che BER porterà nel mondo il nome di uno dei più grandi politici tedeschi: Willy Brandt”.

Michael Müller, Governing Mayor of Berlin: “BER è online. Per la regione della capitale tedesca, ma soprattutto per Berlino, questo passo importante è associato a grandi cambiamenti, poiché Tegel Airport chiuderà tra pochi giorni. Siamo molto lieti che la capitale ora offra anche nuove prospettive di collegamenti internazionali e voli diretti con questo nuovo, grande aeroporto. Questo è di importanza strategica per Berlino come destinazione turistica e d’affari”.

Andreas Scheuer MdB, Federal Minister of Transport and Digital Infrastructure: “Oggi il mondo guarda a BER, un aeroporto che negli ultimi anni è stato fonte di grande emozione per tutti noi. Spero che ora conquisterà rapidamente i cuori delle persone, proprio come Tegel ha avuto un posto fisso nel cuore dei berlinesi per decenni. In qualità di ministro dei trasporti, il mio obiettivo è vedere BER diventare un hub internazionale”.

Rainer Bretschneider, Chairman of the Supervisory Board, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: “BER è aperto. A nome del Supervisory Board, vorrei ringraziare tutti coloro che ci sono stati accanto in tempi difficili. Un ringraziamento speciale va ai dipendenti che hanno mantenuto in funzione l’infrastruttura obsoleta di Tegel e Schönefeld. Ora è il momento di affrontare le nuove sfide, sia nelle operazioni che nell’ottenere finanziamenti al tempo del Coronavirus”.

Johan Lundgren, CEO, easyJet plc: “In easyJet diamo il benvenuto all’apertura del Berlin Brandenburg Airport e siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea a volare da BER. Rimaniamo la più grande compagnia aerea della regione metropolitana di Berlino e un importante datore di lavoro locale. L’aeroporto offre una customer experience molto migliorata per i clienti easyJet, poiché avremo sede nel nuovo terminal principale, il Terminal 1, e i nostri passeggeri beneficeranno di collegamenti più facili e fluidi tra i voli e con altre modalità come la ferrovia. Grazie alla nostra vasta rete, non vediamo l’ora di continuare a collegare la vivace città di Berlino e la regione del Brandeburgo con altre grandi città europee e destinazioni di vacanza”.

Carsten Spohr, CEO, Deutsche Lufthansa AG: “È di grande importanza per Berlino, per il Brandeburgo e per la Germania nel suo insieme che la regione della capitale abbia ora un aeroporto moderno ed efficiente. Willy Brandt Airport sarà un vero punto di riferimento non solo per la nostra capitale, che come metropoli pulsante nel cuore dell’Europa attira molti milioni di persone ogni anno. Lufthansa Group con le sue compagnie aeree e i suoi segmenti di attività è da decenni un partner affidabile per Berlino, Brandeburgo e l’aeroporto. Siamo felici di contribuire a rendere BER una storia di successo nel settore dell’aviazione”.

Codice IATA: BER – che è anche il nuovo airport brand name.

• Superficie: 1.470 ettari.

• Due take-off and landing runways: la pista esistente all’aeroporto di Schönefeld è stata estesa da 3.000 a 3.600 metri e funge da BER northern runway. Nella southern area è stata realizzata un’altra pista, lunga 4.000 metri e larga 60 metri.

• Tre terminal: Terminal 1 e Terminal 2 tra le take-off and landing runways (mid-field); Terminal 5 a nord. I terminal 3 e 4 saranno progettati e costruiti secondo le passenger forecasts.

• Passenger boarding bridges: 25 al Terminal 1, altri due al Terminal 5.

• Aircraft parking positions: 85 midfield positions, 15 nuove posizioni in costruzione, 30 posizioni aggiuntive nella northern area (ex aeroporto di Schönefeld).

(Ufficio Stampa Berlin Brandenburg Airport – Photo Credits Thomas Trutschel / Photothek)