SWISS ottiene un’ulteriore distinzione per il suo First Class product

SWISS si è guadagnata il primo posto nella “Europe’s Leading Airline – First Class 2020” category ai World Travel Awards di quest’anno.

Questa è la seconda volta che Swiss International Air Lines (SWISS) ottiene il massimo dei riconoscimenti nella “Europe’s Leading Airline – First Class” category dei World Travel Awards. Le distinzioni annuali si basano su un sondaggio mondiale di air travellers and travel sector specialists su questioni come il comfort, la qualità del servizio e l’esperienza di viaggio complessiva in tutte le classi.

“Siamo lieti di ricevere questo premio”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Lo consideriamo una conferma che stiamo ancora mantenendo i nostri standard di alta qualità anche in questi tempi difficili. E lo vediamo anche come un incentivo a continuare a fissare parametri di riferimento elevati nel nostro settore nei mesi e negli anni a venire”.

Swiss International Air Lines (SWISS) nel 2019 ha servito oltre 100 destinazioni in 45 paesi in tutto il mondo da Zurigo e Ginevra e ha trasportato quasi 19 milioni di passeggeri con la sua flotta di circa 90 aeromobili. La sua divisione Swiss WorldCargo ha fornito una gamma completa di airport-to-airport airfreight services per spedizioni di alto valore verso circa 130 destinazioni in più di 80 paesi.

In qualità di compagnia aerea svizzera, SWISS incarna i valori tradizionali del suo paese d’origine e si impegna a fornire la massima qualità in prodotti e servizi. Con la sua forza lavoro di circa 9.500 dipendenti, SWISS ha generato un fatturato totale di oltre 5 miliardi di franchi nel 2019. SWISS fa parte di Lufthansa Group ed è anche membro di Star Alliance, il più grande airline network del mondo.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)