Ryanair riporta una perdita nel primo semestre

Ryanair Holdings plc ha registrato una perdita nel primo semestre (chiuso al 30 settembhre 2020) di €197 milioni, rispetto a un utile di €1,15 miliardi nel primo semestre dello scorso anno.

Il 99% della flotta è rimasto a terra da metà marzo a fine giugno, dal 1° luglio è iniziato il ritorno al servizio. Il traffico H1 è sceso da 86m a 17m (-80%). I ricavi sono pari a €1,18 miliardi, rispetto a €5,39 miliardi del primo semestre delloa scorso anno (-78%).

“Il Covid-19 ha messo a terra l’intera flotta del Gruppo da metà marzo a fine giugno, quando i governi dell’UE hanno imposto divieti di volo o di viaggio. Durante questa crisi, le compagnie aeree del Gruppo hanno rimpatriato i clienti e operato voli di soccorso per molti governi UE. Il Gruppo ha implementato ampie misure sanitarie, in particolare a bordo degli aeromobili, per conformarsi alle linee guida UE (ECDC e EASA) e il 1° luglio ha ripreso con successo i voli sulla maggior parte della rete di rotte, operando fino al 60% della capacità dell’anno precedente nel secondo trimestre e raggiungendo oltre il 70% di load factor. La fiducia dei passeggeri e le prenotazioni nel W.20 sono state influenzate negativamente dal ritorno di restrizioni sui voli dei governi UE non coordinate che hanno fortemente ridotto i viaggi da/per gran parte dell’Europa centrale, Regno Unito, Irlanda, Austria, Belgio e Portogallo. Di conseguenza, Ryanair ha recentemente ridotto la sua guidance sul traffico FY21 a ca. 38 milioni di ospiti. Ciò riduce la capacità W.20 del gruppo (novembre-marzo) dal 60% precedentemente previsto al massimo al 40% del traffico dell’anno precedente.

I ricavi sono diminuiti del 78% a 1,18 miliardi di euro mentre il traffico è sceso dell’80% a 17,1 milioni. Con quasi zero traffico nel Q1, la stragrande maggioranza dei ricavi H1 è stata guadagnata nel Q2. Le entrate accessorie hanno registrato una forte performance poiché più ospiti hanno scelto l’imbarco prioritario e il posto a sedere riservato.

Durante il semestre è stato intrapreso un lavoro sostanziale per migliorare con successo la leadership dei costi a lungo termine di Ryanair. Il Gruppo ha concordato modesti tagli salariali con i dipendenti e i loro sindacati che hanno contribuito a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro. Lauda è stata completamente ristrutturata, sono stati concordati termini migliori con i fornitori di manutenzione, locatori, marketing e altri fornitori e molti accordi aeroportuali sono stati rinegoziati. I nostri team di sviluppo delle rotte stanno lavorando con partner aeroportuali di tutta Europa che hanno subito forti cali di traffico e sono in corso discussioni con i fornitori di aeromobili per modificare i prezzi in modo da riflettere la nuova realtà del Covid-19. A causa delle previsioni di traffico W.20 significativamente ridotte e dei continui ritardi nella consegna degli aeromobili, il Gruppo ha registrato un addebito di 214 milioni di euro su ineffectiveness charge on fuel and currency hedges”, afferma Ryanair.

“Da marzo, il Gruppo ha ridotto il cash burn tagliando i costi, partecipando a EU Govt payroll support schemes, annullando i riacquisti di azioni e rinviando gli investimenti non essenziali.

Sono trascorsi più di 18 mesi da quando il Gruppo avrebbe dovuto prendere in consegna il suo primo Boeing 737-MAX-200. Boeing prevede un ritorno in servizio nel quarto trimestre del calendario per il MAX-8, consentendo a Ryanair, si spera, di accettare la consegna del suo primo MAX-200 all’inizio del 2021. Prevediamo di prendere in consegna circa 30 MAX prima del picco S.2021. Sebbene il Gruppo abbia ricevuto rimborsi dai fornitori nel secondo trimestre, le discussioni sui compensi non saranno finalizzate o concluse con Boeing fino a quando il MAX non tornerà in servizio e i programmi di consegna rivisti non saranno finalizzati e concordati. Restiamo fedeli al Boeing 737, in particolare al nuovo velivolo della serie 200. Questi nuovi aeromobili consentiranno a Ryanair di crescere fino a 200 milioni di passeggeri all’anno nei prossimi 5 o 6 anni abbassando la base dei costi e riducendo notevolmente il suo impatto ambientale.

Il rischio di una Brexit senza accordo resta alto. Speriamo, prima della fine del periodo di transizione a dicembre, che il Regno Unito e l’Europa concorderanno un accordo commerciale per coprire i viaggi aerei che consentirà la libera circolazione delle persone e il mercato delle compagnie aeree deregolamentato tra il Regno Unito e l’Europa. In quanto gruppo di compagnie aeree dell’UE, Ryanair dovrebbe essere meno colpita da una Brexit senza accordo rispetto ai nostri concorrenti registrati nel Regno Unito. Tuttavia, ci aspettiamo ancora che la Brexit provochi conseguenze negative per gli scambi. Ryanair ha messo in atto le misure necessarie per garantire che il Gruppo rimanga in maggioranza EU owned, inclusa la limitazione dei diritti di voto degli azionisti non UE, in caso di “hard-Brexit”. Ci aspettiamo quindi che gli AOC del Gruppo in Austria, Irlanda, Malta e Polonia continuino ad operare liberamente. Inoltre, il Ryanair UK AOC potrà beneficiare di eventuali accordi bilaterali negoziati tra il Regno Unito e i paesi non UE, facilitando al contempo le operazioni di voli nazionali del Regno Unito”, prosegue la compagnia.

“Il FY21 continuerà a essere un anno estremamente impegnativo per Ryanair. Data l’attuale incertezza sul Covid-19, Ryanair non può fornire una guidance per il FY21 in questo momento. Il Gruppo prevede di trasportare ca. 38 milioni di passeggeri nel FY21, anche se questa guidance potrebbe essere ulteriormente rivista al ribasso se i governi dell’UE continueranno imporre restrizioni di viaggio scoordinate o blocchi quest’inverno. Il Gruppo prevede di registrare perdite maggiori in H2 rispetto a H1.

Mentre guardiamo oltre la crisi del Covid-19 e l’emergere di vaccini efficaci all’inizio del 2021, il Gruppo Ryanair prevede di avere una base di costo inferiore e un bilancio più solido, che gli consentirà di finanziare tariffe più basse e aggiungere nuovi aermobili a costi inferiori per sfruttare le numerose opportunità di crescita che saranno disponibili in tutti i mercati in tutta Europa”, conclude Ryanair.

(Ufficio Stampa Ryanair)