THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus a Brussels Airport nominata “Europe’s Leading Airline Lounge” per la seconda volta consecutiva

Per il secondo anno consecutivo, THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus a Brussels Airport è stata nominata “Europe’s Leading Airline Lounge” in occasione degli annuali World Travel Awards.

I World Travel Awards celebrano le organizzazioni riconosciute per il loro impegno verso l’eccellenza. Sia i clienti che i professionisti dei viaggi e del turismo hanno votato THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus come vincitore nella sua categoria. Sebbene il premio sia un riconoscimento del prodotto che THE LOFT offre da giugno 2018, la votazione per i World Travel Awards si è svolta durante la pandemia coronavirus, quando Brussels Airlines e Lexus offrivano un prodotto e un servizio adattato e in in linea con le attuali misure di salute e sicurezza.

“Il fatto che clienti e professionisti abbiano votato per THE LOFT anche in questo momento rende la ricompensa ancora più preziosa, in quanto entrambe le aziende fanno del loro meglio per continuare a mettere il cliente al centro, indipendentemente dalle circostanze”, afferma Brussels Airlines.

THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus è un concetto di lounge unico, incentrato su comfort, tecnologia, design e una miscela di “Belgitude” e ospitalità giapponese.

“La centralità del cliente è al centro di tutto ciò che facciamo, in tempi normali e in queste circostanze estremamente difficili. Il fatto che abbiamo vinto il premio come “Europe’s leading airline lounge 2020″ nell’anno più difficile che la nostra compagnia e l’industria aeronautica abbiano mai vissuto, lo rende ancora più prezioso. Sono estremamente grato ai professionisti dei viaggi e del turismo che hanno votato per THE LOFT e ancora di più per i clienti che continuano a visitare THE LOFT in questo momento difficile. Ci danno l’energia per reinventarci in tempi di crisi e per continuare a offrire grandi esperienze, anche entro i limiti che dobbiamo affrontare a causa delle attuali misure sanitarie”, afferma Tanguy Cartuyvels, Head of Customer Experience & Marketing at Brussels Airlines. “Lavorare insieme a partner che sono guidati da servizi di altissima qualità, ci consente di offrire un’esperienza eccezionale agli ospiti. Lexus ne è l’esempio perfetto”.

THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus ha aperto i battenti il 25 giugno 2018 come un nuovo spazio rilassante per i viaggiatori internazionali ispirato al lusso Lexus, al design e all’ospitalità Omotenashi. Segna un’ulteriore espansione di Lexus oltre il mondo automobilistico premium come global luxury lifestyle brand. Agli ospiti della lounge vengono offerti numerosi servizi per rendere la loro visita confortevole, rilassante e piacevole, insieme all’opportunità di immergersi nel mondo Lexus.

Coprendo un’area di 2.040 m2, THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus offre posti a sedere per 500 ospiti. È divisa in aree con diversi ambienti e caratteristiche, tra cui un bar centrale, zone salotto e uno spazio per le pause ideale per chi ha bisogno di lavorare mentre è in movimento.

A seguito della decisione del governo federale belga di chiudere temporaneamente il settore dell’ospitalità nella lotta contro la diffusione di COVID-19, THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus è attualmente chiusa. Nel frattempo Brussels Airlines e Lexus hanno messo tutto a disposizione per una riapertura sicura non appena le circostanze lo consentiranno.

