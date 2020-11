News Brevi – 03.11.2020

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di ottobre 2020. A ottobre Ryanair Group ha trasportato 4,1 milioni di passeggeri (13,8 milioni a ottobre 2019, -70%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 70,3 milioni di passeggeri (151,0 milioni lo scorso anno, -53%). A ottobre Ryanair ha operato circa il 40% del normale schedule del mese, con un load factor del 73%.

BRUSSELS AIRLINES: CAMBIAMENTI NEL BOARD OF DIRECTORS DI SN AIRHOLDING – Deutsche Lufthansa AG, azionista di SN Airholding, ha approvato la nomina di un nuovo chairperson e due nuovi Directors nel Board of Directors di SN Airholding, la holding company di cui fa parte Brussels Airlines. In precedenza CEO e CCO della compagnia aerea belga, Christina Foerster sarà nominata chairwoman of the SN Airholding Board of Directors, a partire dal 25 novembre. Insieme a Jan Smets, ha condiviso la presidenza fino ad ora. Etienne Davignon (dal 2 settembre 2020) e Jan Smets (a partire dal 24 novembre 2020) passano il testimone ad altri due cittadini belgi: Hans Van Bylen, ex CEO di Henkel e Catherine Vandenborre, Chief Financial Officer di Elia. Entrambi portano una vasta esperienza. Le due nomine fanno parte dell’accordo con il governo belga sul pacchetto di stabilizzazione finanziaria che si è concluso il 2 settembre 2020. Christina Foerster: “Voglio ringraziare sinceramente Jan Smets ed Etienne Davignon per il loro immenso contributo e dedizione. Etienne Davignon ha davvero contribuito a plasmare Brussels Airlines sin dai suoi inizi. Diamo il benvenuto a Hans Van Bylen e Catherine Vandenborre che senza dubbio saranno preziosi per i futuri successi di Brussels Airlines. Siamo fiduciosi che con questa nuova configurazione dello SN Airholding Board, Brussels Airlines è destinata a sviluppare ulteriormente un futuro sostenibile all’interno di Lufthansa Group come una delle quattro Network Airlines e specialista dell’Africa all’interno del Gruppo, sfruttando il potenziale di Bruxelles e del Belgio come importante hub e la decennale esperienza nel continente africano”. La nuova composizione del consiglio entrerà in vigore dal 25 novembre.

KLM: ALTRI DUE SINDACATI FIRMANO LA “COMMITMENT CLAUSE” – KLM conferma che i sindacati FNV Cabine (cabin personnel) e FNV Luchtvaart (ground personnel) hanno firmato la “commitment clause” della compagnia aerea, accettando così di unirsi a tutti i dipendenti KLM nell’accettare le employment conditions in conformità con i requisiti del Ministero delle Finanze (i dettagli precisi dipendono da KLM e dai sindacati). La clausola sarà inserita negli accordi tra KLM e i sindacati. Ciò avvicina KLM all’ottenimento del prestito governativo e delle garanzie sui prestiti bancari per un totale di 3,4 miliardi di euro. Il pacchetto di prestiti è fondamentale per garantire il futuro di KLM e della sua rete per i Paesi Bassi. I sindacati CNV, De Unie, NVLT, VNC e VKP hanno già firmato la clausola di impegno. La Dutch Airline Pilots Association VNV non ha ancora firmato. “Ho solo un obiettivo in mente ed è che KLM sopravviva a questa crisi. Ciò avrà successo solo se tutti teniamo presente l’interesse generale e siamo pronti a dare un contributo che va oltre la nostra posizione”, afferma il KLM President & CEO, Pieter Elbers. Il governo ha stabilito i requisiti per la concessione del pacchetto di prestiti. Un requisito importante a questo riguardo è che tutti i dipendenti KLM devono fornire un labour contribution durante la durata del prestito (previsto fino al 2025).

AIRBUS GUIDA LA EUROPEAN SPACE AGENCY TRUTHS MISSION – Airbus si è aggiudicata la guida dell’European Space Agency (ESA) contract per il TRUTHS A/B1 (System feasibility Studies and Pre-Developments) nell’ambito dell’ESA Earth Observation Earth Watch programme. La missione satellitare TRUTHS raccoglierà le misurazioni della radiazione solare e della luce solare riflessa dalla superficie terrestre tracciate in un riferimento metrologico assoluto, che verranno poi utilizzate per migliorare i set di dati climatologici e calibrare le osservazioni di altri satelliti. Questo sistema spaziale di osservazione del clima e calibrazione consentirà di confrontare più facilmente i dati di altri satelliti, fornendo standard più elevati di armonizzazione dei dati per previsioni dei cambiamenti climatici ancora più accurate. TRUTHS è l’acronimo di Traceable Radiometry Underpinning Terrestrial and Helio Studies. Richard Franklin, Managing Director of Airbus Defence and Space in the UK, ha dichiarato: “La convalida dei dati sui cambiamenti climatici della Terra è al centro di questa entusiasmante missione, che avrà un profondo impatto sugli studi futuri. Fornirà il gold standard di calibrazione per l’osservazione della Terra basata sullo spazio, una sorta di “standards laboratory in space”. Per la prima volta la comunità scientifica internazionale sarà in grado di incrociare le proprie misurazioni e dati consentendo previsioni e analisi molto più accurate, in particolare dal programma europeo Copernicus”.

ROLLS-ROYCE: NUOVO AGILE TRAINING COURSE – Il Rolls-Royce data innovation team, R2 Data Labs, ha lanciato un nuovo certified Agile practitioner training course, intensificando i suoi sforzi per aiutare le aziende e i dipendenti di tutto il mondo a prepararsi per un futuro più digitale dopo la pandemia COVID-19. Il free-to-access Helping You Prepare programme, lanciato a maggio 2020, ha visto più di 24.000 abbonati trarre vantaggio dalla formazione digitale di livello mondiale che Rolls-Royce utilizza per la propria trasformazione digitale. Ora, R2 Data Labs sta lanciando un nuovo six-week Agile practitioner course con pre-iscrizione aperta da oggi su https://www.edx.org/course/agile-practitioner. Il six-week-long massive open online course (MOOC) inizia il 7 novembre con il contenuto liberamente accessibile a chiunque ne possa beneficiare.

AMERICAN AIRLINES: CLEAN COMMITMENT PER LA SICUREZZA DEI CLIENTI E DEGLI EQUIPAGGI – Come parte del suo Clean Commitment, American Airlines copre ogni fase dell’esperienza di viaggio per aiutare i clienti a mantenere la sicurezza e la fiducia. American continua ad aggiornare il suo impegno con i dati scientifici più recenti, il contributo di esperti di malattie infettive, le raccomandazioni dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e il feedback dei clienti. Il rigoroso programma di pulizia di American utilizza solo prodotti approvati dalla Environmental Protection Agency (EPA) che sono sicuri per i membri del team e per i clienti, in modo che ogni superficie sia protetta. Gli aerei vengono puliti con cura prima di ogni volo, comprese le superfici ad alto contatto. Ogni notte viene eseguita una pulizia più approfondita su ogni aereo. Per un’ulteriore barriera di protezione, American utilizza una soluzione di spruzzatura elettrostatica approvata dall’EPA per fornire una difesa contro il coronavirus (COVID-19). I filtri HEPA di grado ospedaliero assicurano che i clienti respirino aria pulita mentre sono sull’aereo. Inoltre, la compagnia ha implementato più livelli di protezione per gli spazi sotto il suo controllo negli aeroporti. Ciò include le lounge Admirals Club, aree gate, biglietterie, sportelli per il servizio passeggeri, uffici per il servizio bagagli e stanze per i membri del team.

AMERICAN AIRLINES ESTENDE IL PREFLIGHT TESTING PROGRAM – American Airlines sta espandendo il suo attuale preflight testing program ad altre destinazioni. La compagnia aerea ora offrirà preflight testing options per più destinazioni rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense. A novembre, i test preliminari saranno disponibili per tutti i voli American per Belize, Grenada, St. Lucia e le isole Hawaii. “I nostri preflight testing iniziali si sono comportati molto bene, compreso il feedback dei clienti sulla facilità e la disponibilità delle opzioni di test”, ha affermato Robert Isom, Presidente di American Airlines. A partire dal 16 novembre American amplierà la sua partnership con LetsGetChecked, una at-home testing option che include l’osservazione da parte di un professionista medico tramite visita virtuale, per offrire test PCR a casa ai clienti che viaggiano in Belize (BZE), Grenada (GND ) e St. Lucia (UVF). I risultati possono essere ottenuti in 48 ore in media. Dopo aver lanciato una serie di testing options per aprire i viaggi alle Hawaii in ottobre, American sta espandendo la sua partnership con LetsGetChecked per i clienti che viaggiano nell’Aloha State. A partire da oggi, i clienti che viaggiano alle Hawaii da Chicago (ORD), Los Angeles (LAX) e Phoenix (PHX) possono ora utilizzare LetsGetChecked. I risultati possono essere previsti in media in 48 ore e il test deve essere completato entro 72 ore dal final leg della partenza. A partire da questo annuncio, i viaggiatori che presentano un test negativo all’arrivo saranno esentati dalla quarantena di 14 giorni dello stato.