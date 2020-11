Qatar Airways: programma volontario di compensazione del carbonio per i passeggeri

Qatar Airways ha annunciato oggi il lancio ufficiale del suo carbon offset programme. I passeggeri della compagnia aerea hanno ora l’opportunità di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

Il carbon offset programme di Qatar Airways si basa su una partnership con l’International Air Transport Association (IATA) Carbon Offset Programme, fornendo ai suoi clienti la garanzia che i crediti acquistati per compensare queste emissioni provengono da progetti che offrono riduzioni di carbonio verificate in modo indipendente e più ampi benefici ambientali e sociali.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti l’opportunità di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro viaggi con noi. In qualità di compagnia aerea ecologicamente responsabile, la nostra moderna flotta di aeromobili tecnologicamente avanzati, insieme al nostro fuel-efficiency programme, si combinano per ottimizzare le performance degli aeromobili e ridurre l’impatto ambientale del volo. I nostri clienti possono ora contribuire a ridurre ulteriormente il loro impatto ambientale scegliendo di contribuire al nostro programma di compensazione delle emissioni di carbonio”.

Alexandre de Juniac, IATA Director General and CEO, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways nello IATA Carbon Offset Programme. Il loro impegno sottolinea la determinazione del nostro settore a ridurre il nostro impatto sull’ambiente, consentendo al contempo ai clienti di Qatar Airways di ridurre l’impatto ambientale del proprio viaggio. Non c’è alternativa all’aviazione quando si tratta di viaggi a lunga distanza e la compensazione del carbonio è un mezzo immediato, diretto e pragmatico per limitare l’impatto del cambiamento climatico”.

I clienti possono aderire al Qatar Airways carbon offset programme quando acquistano i biglietti tramite il sito web e l’applicazione mobile di Qatar Airways. Le informazioni sulla prenotazione, comprese le informazioni relative al programma di compensazione del carbonio, sono disponibili in più lingue tra cui l’italiano.

Le emissioni saranno compensate con il climate and sustainable development expert ClimateCare, attraverso il progetto Fatanpur Wind Farm in India. Questo progetto ha installato wind turbine generators (WTG) con una potenza combinata di 108 MW per generare e fornire elettricità pulita alla rete nazionale indiana. Il progetto consiste in 54 turbine eoliche, installate all’interno e intorno ai villaggi di Taluk Dewas, Tonkkhurd e Tarana Taluk nei distretti di Dewas e Ujjain del Madhya Pradesh. Le turbine sostituiscono l’elettricità generata da fonti di combustibili fossili, riducendo la carbon intensity complessiva e portando a riduzioni delle emissioni. Questo progetto evita 210.000 tonnellate di emissioni di gas serra all’anno.

Robert Stevens, ClimateCare Director of Partnerships, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare insieme a Qatar Airways e IATA per ritirare carbon credits di alta qualità e verificati in modo indipendente per conto dei clienti di Qatar Airways che vogliono assumersi la responsabilità dell’impatto ambientale dei loro voli. Il loro sostegno al progetto Fatanpur non solo riduce le emissioni globali di carbonio, ma fornisce anche opportunità di lavoro; offre una migliore istruzione fornendo materiali e competenze alle scuole vicine; supporta un’unità medica mobile, consentendo una migliore assistenza sanitaria alla comunità locale”.

Lo IATA Carbon Offset Programme è stato approvato dall’organizzazione di audit indipendente Quality Assurance Standard, lo standard più elevato per la compensazione del carbonio che valuta come le organizzazioni calcolano le emissioni, selezionano i progetti di compensazione e come comunicano queste informazioni ai loro clienti. IATA è una delle sole quattro organizzazioni al mondo a soddisfare questo standard.

Le operazioni di Qatar Airways non dipendono da alcun tipo di aeromobile specifico. La varietà di aeromobili moderni a basso consumo di carburante della compagnia le ha permesso di continuare a volare offrendo la giusta capacità in ogni mercato. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha preso la decisione di mettere a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista commerciale o ambientale utilizzare un aereo così grande nel mercato attuale. La flotta della compagnia di 52 Airbus A350 e 30 Boeing 787 è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico.

