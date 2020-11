Volotea: oltre 2,4 milioni di passeggeri nel terzo trimestre

Nonostante il contesto pandemico, Volotea ha registrato risultati commerciali e operativi notevoli, grazie alla sua offerta domestica all’insegna della flessibilità e a implementate misure di sicurezza e igiene, in grado di soddisfare le aspettative dei suoi passeggeri.

I risultati raggiunti nel terzo trimestre, resi noti oggi dalla compagnia, evidenziano che:

– In questo periodo sono state operate 247 rotte, 56 delle quali nuove.

– Sono stati venduti 2,4 milioni di posti (-23% vs. 2019). Nel solo mese di agosto, Volotea ha venduto 1 milione di biglietti (solo il 9% in meno rispetto all’anno precedente).

– Il load factor in questi mesi ha raggiunto quota 90% (-7% vs 2019).

– Volotea ha, inoltre, raggiunto ottimi risultati in termine di apprezzamento dei suoi clienti, con livelli di soddisfazione del 90% (+6,7% vs. 2019).

– Il 40% delle vendite Volotea sono ricavi ancillari (+4% vs 2019).

“Ci sentiamo enormemente orgogliosi di questi risultati, che sono molto positivi dato l’attuale contesto. Le nostre ottime performance dimostrano quanto la nostra strategia e le nostre operations siano forti, soprattutto in un momento così difficile per il nostro settore. La flessibilità di Volotea e la sua capacità di offrire, in tempi record, una solida rete domestica, è stata la chiave di questo successo, che ci ha permesso di mantenere livelli di attività simili a quelli dello scorso anno. Inoltre, abbiamo lavorato duramente per offrire e garantire, ai nostri passeggeri, i migliori standard di integrità operativa, da sempre la priorità principale di Volotea. Essere stati valutati dai nostri clienti con livelli di raccomandazione oltre il 90% è la migliore ricompensa a cui avremmo potuto pensare”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)