Vueling si adatta allo scenario in evoluzione ed estende la sua policy flessibilità a tutte le nuove prenotazioni

Vueling, compagnia che fa parte del Gruppo IAG, continua a lavorare allo sviluppo di nuove misure per consentire ai propri passeggeri di viaggiare in sicurezza e con tutte le garanzie possibili nello scenario attuale e ha deciso di estendere ulteriormente la sua policy di flessibilità per pianificare un viaggio in tranquillità e serenità. Da oggi, infatti, la compagnia aerea permette a tutti i suoi clienti di modificare volontariamente qualsiasi tipo di prenotazione e riutilizzare l’importo per viaggiare in altre date, volare verso altre destinazioni o cedere il volo a una terza persona a scelta senza l’obbligo di presentare un documento giustificativo.

Questa nuova opzione dà ancora più valore alle nuove prenotazioni effettuate tramite sito web. Adesso infatti i passeggeri avranno la possibilità di procedere volontariamente con la modifica fino a 48 ore prima del volo. In caso di cambio, il passeggero riceverà in automatico un credito di volo per il 100% dell’importo pagato, riscattabile in qualsiasi momento durante i successivi 18 mesi. Ciò significa che i clienti potranno acquistare un biglietto aereo senza alcuna preoccupazione, per qualsiasi data disponibile, che sia Natale o la fine del 2021. E in caso di necessità, i passeggeri possono anche optare per convertire la propria prenotazione in credito di volo fino a 2 giorni prima della partenza.

Naturalmente, nel caso in cui il costo del nuovo volo sia inferiore a quello originario, il passeggero avrà a disposizione l’importo residuo da utilizzare nelle future prenotazioni, fino ad esaurimento credito.

La nuova opzione è ora disponibile su tutti i canali di vendita diretta dell’azienda: il sito www.vueling.com e l’app mobile. Maggiori informazioni sono disponibili al link https://www.vueling.com/it/prenota-il-tuo-volo/credito-di-volo/.

La compagnia aerea continua ad impegnarsi per garantire la sicurezza sanitaria dei propri passeggeri e del personale. Vueling infatti si attiene alle raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC).

Prima di volare, Vueling consiglia a tutti i suoi passeggeri di effettuare il check-in online gratuitamente attraverso l’app ufficiale della compagnia. È fondamentale che tutti i clienti, prima di viaggiare, verifichino documenti e test richiesti per entrare in un paese diverso. (https://www.vueling.com/it/latest-travel-information/).

In base alle raccomandazioni dell’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea), la linea aerea ha ridotto al minimo la presenza a bordo di bagagli a mano (borsa o valigetta) di modo che passeggeri e equipaggio abbiano il minor contatto possibile con loro.

Come in tutti i mezzi pubblici, è obbligatorio l’uso della mascherina – chirurgica o un modello con protezione superiore – durante tutte le fasi del volo e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall’esterno. Gli aerei sono dotati di filtri HEPA, che aiutano a prevenire la diffusione di batteri e virus e garantiscono un alto livello di protezione con la capacità di eliminare batteri e virus con un’efficienza del 99,99%.

La compagnia ha rafforzato la pulizia interna degli aeromobili, aumentando la frequenza e utilizzando prodotti specifici approvati dall’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea).

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)