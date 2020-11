L’ACI Global Traveller Survey rivela che metà degli intervistati desidera presto viaggiare di nuovo

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato oggi il suo ASQ Global Traveller Survey. Il sondaggio rivela che la metà degli intervistati desidera presto viaggiare di nuovo, il che può essere attribuito a un forte livello di fiducia nella sicurezza ambientale fornita dagli aeroporti e dalle compagnie aeree.

Il sondaggio ha rilevato che il 48% dei viaggiatori considera probabile che viaggi entro i prossimi tre mesi ma, nonostante questa ansia di viaggiare, la ripresa dipende da una moltitudine di fattori.

I passeggeri si aspettano che siano messe in atto nuove misure per affrontare i rischi per la salute, comprese maschere obbligatorie per passeggeri e personale, test COVID-19 prima del viaggio, stazioni di igienizzazione delle mani e lo sviluppo di un’esperienza aeroportuale più contactless.

A lungo termine, il sondaggio ha rilevato che si prevede una leggera diminuzione complessiva della frequenza dei viaggi e uno spostamento della ragione del viaggio, con un numero leggermente inferiore di viaggiatori d’affari e più persone che viaggiano per motivi personali. Ciò avrà un impatto sulla proporzione del tipo di traffico, con il traffico interno che favorirà la ripresa a breve termine.

Il completamento del rapporto è stato supportato da KONE Corporation, Munich Airport International, Plaza Premium Group e POTLOC.

“Una delle chiavi per la ripresa sarà la comprensione da parte dell’industria aeronautica delle mutevoli esigenze dei passeggeri e il nuovo sondaggio di ACI fornisce informazioni su come il COVID-19 sta influenzando le aspettative dei passeggeri e i piani di viaggio futuri”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “È rassicurante che i viaggiatori siano ansiosi di viaggiare di nuovo e il nostro sondaggio aiuterà gli aeroporti a prendere le decisioni giuste nel fornire la migliore e più sicura esperienza al cliente. Gli aeroporti, le compagnie aeree e i loro partner devono continuare ad aumentare il livello di fiducia dei passeggeri e comunicare le misure che stanno introducendo per mantenere i viaggiatori sani e sicuri. L’ACI Airport Health Accreditation programme fornisce agli aeroporti non solo uno strumento per valutare le loro misure sanitarie rispetto a standard riconosciuti a livello mondiale, ma anche un modo per comunicare ai passeggeri queste misure”.

Sascha Brozek, Senior Vice President, Major Projects, KONE Corporation, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che il modo in cui i passeggeri si spostano negli aeroporti è cambiato in modo permanente. A questo proposito, una gestione sicura ed efficiente del flusso di persone è fondamentale. In KONE crediamo che la tecnologia e le soluzioni intelligenti ci aiuteranno a riconfigurare ambienti come i terminal aeroportuali, mantenendo la sicurezza e la salute come una priorità assoluta”.

Ralf Gaffal, Managing Director at Munich Airport International, ha dichiarato: “Il Covid-19 ha un impatto mai visto sulla nostra industria aeronautica, non solo ha fatto sì che i movimenti del traffico toccassero il fondo, ma ha anche cambiato il comportamento generale e le aspettative dei passeggeri e richiede l’implementazione di nuovi processi e sistemi. In qualità di operatore aeroportuale di livello mondiale, è essenziale per noi comprendere tutti i cambiamenti e i requisiti per adattare rapidamente i processi, le strutture e il flusso di informazioni. I risultati di questo sondaggio sui viaggiatori globali forniranno una guida per definire la nostra strategia e le nostre azioni, al fine di mantenere il massimo livello di soddisfazione del cliente”.

Bora Isbulan, Chief Commercial Officer di Plaza Premium Group, ha dichiarato: “È un piacere per noi supportare ACI World nel loro global passenger survey. È importante che la comunità aeroportuale lavori insieme per il rilancio, soprattutto in questi tempi senza precedenti. In qualità di leader nell’ospitalità aeroportuale, è fondamentale per noi comprendere il comportamento dei passeggeri e come continuerà a evolversi attraverso l’importanza del benessere, dei progressi digitali e dei programmi di fidelizzazione nella nuova era dei viaggi”.

L’ASQ Global Traveler Survey è stato creato per aiutare gli aeroporti a pianificare la domanda futura – a breve, medio e lungo termine – e ad adattare la customer experience di conseguenza. Ciò li aiuterà ad attuare le giuste misure attese dai viaggiatori, a migliorare i punti di contatto più stressanti durante il viaggio e a comprendere le esigenze e le aspettative dei passeggeri

“Siamo grati ai nostri sponsor per il sostegno a questo importante progetto, che aiuterà a informare gli aeroporti e a promuovere la fiducia del pubblico nella ripresa del trasporto aereo”, afferma Luis Felipe de Oliveira.

(Ufficio Stampa ACI World)