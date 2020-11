IATA: la ripresa dell’Air Cargo prosegue a settembre

IATA ha pubblicato i dati di settembre per i global air freight markets, che mostrano che la air cargo demand, pur rafforzandosi, rimane depressa rispetto ai livelli del 2019.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), a settembre è stata inferiore dell’8% rispetto ai livelli dell’anno precedente (-9,9% per le operazioni internazionali). Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 12,1% su base annua registrato ad agosto. La domanda mensile è cresciuta del 3,7% a settembre.

La capacità globale, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è diminuita del 25,2% a settembre (-28% per le operazioni internazionali) rispetto all’anno precedente. Ciò è quasi tre volte maggiore della contrazione della domanda, indicando una grave mancanza di capacità nel mercato.

Stanno emergendo forti variazioni regionali, con i vettori nordamericani e africani che registrano aumenti della domanda su base annua (rispettivamente +1,5% e +9,7%), mentre tutte le altre regioni sono rimaste in territorio negativo rispetto a un anno prima.

“Gli air cargo volumes sono in calo rispetto al 2019, ma sono un mondo a parte rispetto alle estreme difficoltà nel passenger business. Per l’air cargo, il 92% dell’attività è ancora presente, mentre circa il 90% dell’international passenger traffic è scomparso. Indicatori favorevoli per il picco della stagione di fine anno sosterranno la continua ripresa della domanda. I vettori nordamericani e africani stanno già segnalando un aumento della domanda. La sfida continua ad essere sulla capacità. Mentre i vettori adeguano i programmi per riflettere la diminuzione della passenger demand in mezzo alla rinascita del COVID-19, la preziosa belly capacity andrà persa quando sarà più necessaria”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno visto la domanda relativa all’international air cargo diminuire del 14,6% a settembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta di un miglioramento rispetto al calo del 16,4% nell’agosto 2020. La domanda sulle rotte tra Asia-Nord America e Asia-Africa è stata più forte. La capacità internazionale è rimasta limitata nella regione, in calo del 32%, nonostante le compagnie aeree aggiungessero più capacità su molte rotte.

I vettori nordamericani sono tornati ai livelli pre-crisi, registrando un aumento dell’1,5% della domanda internazionale rispetto all’anno precedente, il primo mese di crescita in 10 mesi. Questa forte performance è stata trainata dalle rotte Asia-Nord America, riflettendo la domanda di e-commerce per i prodotti fabbricati in Asia. Anche il mercato interno della regione ha registrato una buona performance. La capacità internazionale è diminuita del 19,7%.

I vettori europei hanno registrato una diminuzione della domanda del 15,7% rispetto all’anno precedente. I miglioramenti sono stati lievi ma consistenti, tuttavia, tutte le rotte principali sono rimaste in territorio di contrazione. La capacità internazionale è diminuita del 32,8%.

I vettori del Medio Oriente hanno registrato un calo del 2,5% negli international cargo volumes su base annua a settembre, un miglioramento significativo rispetto al calo del 6,7% di agosto. La regione è stata una delle più gravemente colpite dal COVID-19. Tuttavia, a causa dell’aggressivo aumento di capacità delle compagnie aeree regionali dopo il picco della crisi, si è assistito a una netta ripresa. La capacità internazionale è diminuita del 23,5%.

I vettori latino americani hanno registrato un calo del 22,2% rispetto all’anno precedente. La debole performance della regione è dovuta a un grave rallentamento dell’attività economica, compreso il commercio, piuttosto che a una cago capacity insufficiente. La capacità internazionale è diminuita del 32,2%.

Le compagnie aeree africane hanno visto aumentare la domanda del 9,7% su base annua a settembre. Questo è stato il quinto mese consecutivo in cui la regione ha registrato il più forte aumento della domanda internazionale. I flussi di investimenti lungo la rotta Africa-Asia continuano a guidare i risultati regionali. La capacità internazionale è diminuita del 24,9%.

(Ufficio Stampa IATA)