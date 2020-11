Lufthansa avvia il primo trial per Covid-19 antigen rapid tests

Il 12 novembre Lufthansa inizierà i primi Covid-19 antigen rapid tests su rotte selezionate tra Monaco e Amburgo. In stretta collaborazione con gli aeroporti di Monaco e Amburgo, nonché con le società biotecnologiche Centogene e il centro di assistenza medica del Gruppo Medicover, MVZ Martinsried, la compagnia aerea offre ai suoi clienti l’opportunità di essere testati gratuitamente per Covid-19 prima della partenza su due voli giornalieri. I passeggeri che non desiderano sottoporsi al test verranno trasferiti su un volo alternativo senza costi aggiuntivi.

Il primo test flight con il 100% di passeggeri negativi testati è l’LH2058, che parte da Monaco per Amburgo alle 9:10. Il secondo volo giornaliero su cui vengono testati tutti i passeggeri è l’LH2059 da Amburgo a Monaco.

Una volta completato il test, i clienti ricevono i risultati entro 30-60 minuti. Solo in caso di esito negativo verrà attivata la carta d’imbarco e consentito l’accesso al gate. In alternativa, i passeggeri possono presentare un test PCR negativo non più vecchio di 48 ore alla partenza. Lufthansa si occupa dell’intera procedura di test rapido. Non ci sono costi aggiuntivi per i passeggeri. Tutto quello che devono fare è registrarsi in anticipo e concedere un po’ più di tempo prima della partenza.

“Con la nostra strategia di test, perseguiamo l’obiettivo di utilizzare i dati ottenuti per ottenere informazioni importanti sull’uso dei test rapidi. Il test di interi voli può essere la chiave per rivitalizzare il traffico aereo internazionale”, afferma Christina Foerster, Lufthansa Group Executive Board Member for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Anche Austrian Airlines ha in atto un progetto simile.

(Ufficio Stampa Lufthansa)