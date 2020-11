Il progetto pilota di test entra nella seconda fase: Austrian Airlines lancia i test Covid-19 obbligatori

Il 12 novembre 2020 Austrian Airlines avvia un’ulteriore fase di test sui voli OS171 (Vienna-Amburgo) e OS172 (Amburgo-Vienna) al fine di integrare i test rapidi dell’antigene Covid-19 nella catena di viaggio. La prima fase del progetto è attualmente in corso e durerà fino all’8 novembre 2020. In questo caso ai passeggeri viene offerta la possibilità di sottoporsi ai test su base volontaria (leggi anche qui).

Nella fase successiva, i test saranno obbligatori per i passeggeri e l’equipaggio sui voli selezionati. Ciò garantisce che tutte le persone a bordo siano risultate negative al Covid-19. L’implementazione dei test rapidi gratuiti per l’antigene Covid-19 avverrà in stretta collaborazione con Lufthansa Group e i rispettivi aeroporti di Vienna e Amburgo.

Dopo aver sostenuto il test, i passeggeri riceveranno i risultati entro 10-15 minuti, tramite SMS o, su richiesta, anche dopo aver consultato personale medico qualificato. La carta d’imbarco si attiva solo se l’esito del test è negativo, consentendo al passeggero di accedere all’area di sicurezza e al gate. Se il risultato del test è positivo, il passeggero interessato sarà assistito dal servizio medico dell’aeroporto al fine di chiarire completamente le condizioni mediche dell’individuo. Ulteriori passaggi saranno specificati con le autorità sanitarie responsabili. In questo caso, il passeggero potrà riprenotare o cancellare il suo volo Austrian Airlines senza alcun costo.

“Circa il 25% dei passeggeri si è offerto volontario per sottoporsi a test nella prima fase di test”, ha spiegato Jens Ritter, COO di Austrian Airlines. “Il nostro obiettivo è rendere obsolete le normative sulla quarantena in futuro sulla base di una sofisticata strategia di test. I test obbligatori sono un ulteriore passo su questa strada”.

A medio termine, esiste la speranza che l’uso dei test rapidi porti ad un allentamento delle numerose restrizioni di viaggio e renda il viaggio più facile.

“L’economia e il turismo hanno urgentemente bisogno di più libertà di viaggiare. Abbiamo quindi bisogno di soluzioni che offrano sicurezza e possano essere integrate nel processo di viaggio. Il test rapido è una via d’uscita dalla crisi del Covid-19. La test operation all’aeroporto di Vienna funziona molto bene e siamo lieti che Austrian stia ora espandendo questa offerta al collegamento con Amburgo”, ha dichiarato Julian Jäger, Member of the Management Board of the airport operating company Flughafen Wien AG.

Il test rapido viene eseguito presso il testing center a Vienna Airport o ad Amburgo da personale medico esperto. L’Aeroporto Internazionale di Vienna ha allestito a tale scopo un centro test nell’area check-in del Terminal 3. I test sono effettuati dal personale medico dell’aeroporto. I passeggeri possono fare il test prima della partenza senza aver preso appuntamento in anticipo. Quando si parte da Amburgo, è possibile registrarsi online in anticipo e ridurre così i tempi di attesa.

I passeggeri sono pregati di recarsi al rispettivo centro di prova due ore prima della partenza. I risultati del test vengono verificati dal personale del gate durante il processo di imbarco. Nessun dato viene scambiato, annotato o trasmesso. Questi voli possono essere imbarcati solo con risultati del test Covid-19 negativi. In alternativa, Austrian Airlines accetta anche risultati negativi del test PCR che non siano più vecchi di 48 ore alla partenza. Anche in questo caso i passeggeri sono pregati di presentarsi al centro test.

La fase pilota dei test obbligatori Covid-19 è attualmente programmata per durare fino alla fine di novembre 2020. L’obiettivo alla base del progetto pilota è integrare in modo ottimale la procedura di test nel processo di viaggio dei passeggeri e progettarla in modo tale da essere il più piacevole possibile. Il programma di test rappresenta un progetto pilota a livello di Lufthansa Group. Dovrebbe consentire la mobilità intercontinentale e la libertà di viaggiare, anche durante la pandemia coronavirus, mantenendo la tutela della salute. Se i percorsi di prova diventano ben consolidati, la compagnia aerea può offrire i test su scala più ampia ed estenderli anche ad altre rotte.

Tutti i voli operati come i cosiddetti “Covid-19 Tested Flights” sono designati di conseguenza sul sito web di Austrian Airlines in modo che possano già essere identificati come tali durante il processo di prenotazione. Inoltre, ai passeggeri vengono fornite informazioni prima della partenza tramite un’e-mail pre-volo e un invito al check-in. Al momento, i test rapidi dell’antigene Covid-19 non sostituiscono i test PCR prescritti dalle autorità sanitarie. Ciò significa che tutti i passeggeri devono continuare a rispettare le normative locali sull’ingresso. Resta in vigore l’obbligo di indossare maschere a bordo dei voli Austrian Airlines così come negli aeroporti, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei passeggeri che possono presentare l’apposita dichiarazione medica.

I passeggeri che non desiderano sottoporsi al test possono anche riprenotare i propri biglietti per un altro volo o annullare i biglietti gratuitamente.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)