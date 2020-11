Boeing: nomina per il nuovo ruolo di Software Engineering Leader

The Boeing Company ha nominato Jinnah Hosein vice president of Software Engineering della società, con effetto immediato. In questo ruolo appena creato, Hosein riferirà a Greg Hyslop, Boeing chief engineer and senior vice president of Engineering, Test & Technology, e si concentrerà sull’ulteriore rafforzamento del focus di Boeing sul software engineering in tutta l’azienda.

“I continui progressi nel software rendono l’eccellenza in software engineering un imperativo per la nostra attività”, ha affermato Hyslop. “Jinnah sarà incaricato di definire e guidare la strategia Boeing per il software engineering, che include la fornitura di capacità, tecnologie, processi e sistemi sicuri e precisi, per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti durante l’intero ciclo di vita del prodotto”.

Hosein guiderà una nuova organizzazione centralizzata di ingegneri che attualmente supportano lo sviluppo e la fornitura di software integrato nei prodotti e servizi Boeing. Il team integrerà anche altri functional teams, per garantire l’eccellenza ingegneristica durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

“Sicurezza, qualità e integrità sono alla base della missione del nostro software engineering team e, sulla base di queste solide fondamenta, Jinnah sarà un leader rivoluzionario per Boeing”, ha affermato Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “L’ampia esperienza e la nuova prospettiva di Jinnah miglioreranno le nostre performance e accelereranno l’importante lavoro che abbiamo già iniziato in questo settore”.

Hosein vanta una vasta esperienza come software engineering leader in diverse aziende innovative e high-tech. Si unisce a Boeing dopo aver ricoperto il ruolo di vice president of Software Engineering per Aurora, una self-driving vehicle company, a Palo Alto, California. Ha guidato la software organization dell’azienda per lo sviluppo di quei veicoli e ha sviluppato l’Aurora high-integrity software life cycle per implementare l’ autonomous architecture su on-road vehicles.

In precedenza, Hosein ha ricoperto ruoli di leadership in SpaceX, dove ha guidato lo sviluppo del software per Falcon, Falcon Heavy, Dragon, Crew Dragon e altri light vehicles, e in Tesla, dove ha aiutato a sviluppare autopilot software. Inoltre, è stato Google’s director of software engineering for cloud networking ed è stato uno dei membri originali del Google’s Site Reliability Engineering team.

