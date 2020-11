CFM International sigla nuovi accordi di servizio in Cina

China Eastern Airlines e CFM International (CFM) hanno firmato un 12-year Rate-Per-Flight-Hour agreement per i motori LEAP-1A che equipaggiano la flotta della compagnia di 36 aeromobili A320neo e ha ordinato sei spares engines per supportare le sue operazioni.

In base ai termini dell’accordo, CFM garantisce i costi di manutenzione su dollar per engine flight hour basis.

Questo accordo si aggiunge a un precedente ordine di motori LEAP-1A effettuato da China Eastern nel 2017 per equipaggiare 70 aeromobili A320neo. La compagnia aerea attualmente utilizza 41 A320neo con motore LEAP da questo lotto.

“Siamo onorati della continua fiducia di China Eastern Airlines in CFM. Abbiamo una relazione di lunga data e di successo che risale al 1985. È un piacere poter continuare a servire la compagnia aerea e le sue eccellenti operazioni”, afferma Weiming Xiang, president of CFM China.

“Questo accordo dimostra ulteriormente la continua fiducia che la compagnia aerea ripone nei nostri prodotti e servizi ed è un riconoscimento delle performance del LEAP nelle operazioni commerciali”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM. “Non vediamo l’ora di fornire il supporto migliore, più tempestivo e completo possibile. La Cina è sempre stata un key driver nel narrow body market, soprattutto nell’attuale contesto della ripresa della pandemia Covid-19″.

Inoltre, Zhejiang Loong Air ha firmato un 12-year Rate-Per-Flight-Hour agreement con CFM International (CFM) per i motori LEAP-1A che equipaggiano la flotta in leasing della compagnia aerea di 19 aeromobili Airbus A320 e A321neo. Inoltre, l’accordo include un ordine per quattro spare LEAP-1A engines.

Ciò si aggiunge al long-term Service Agreement firmato lo scorso anno al Paris Air Show per coprire 36 A320neo dotati di motori LEAP-1A. Loong Air ha già preso in consegna 21 LEAP-1A-powered A320neo.

Gli accordi RPFH fanno parte del portafoglio CFM di offerte flessibili di supporto aftermarket. In base ai termini dell’accordo, CFM Services garantisce i costi di manutenzione per i motori LEAP-1A delle compagnie aeree su dollar per engine flight hour basis.

“Loong Air è stato un prezioso cliente per il lancio del LEAP-1A in Greater China. I motori hanno funzionato straordinariamente bene e continuano a consentire un’eccezionale affidabilità ed efficienza operativa. L’accordo è un’ulteriore convalida del nostro rapporto in crescita, siamo fiduciosi che i servizi post-vendita CFM contribuiranno ulteriormente a facilitare la crescita e lo sviluppo a lungo termine per i nostri clienti”, afferma Weiming Xiang, president of CFM China.

“Siamo onorati di espandere il nostro rapporto con Loong Air”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Pur testimoniando la fiducia dei clienti nell’offerta completa di servizi CFM, questo nuovo contratto di assistenza aiuterà Loong Air a ottimizzare l’utilizzo e mantenere il valore a lungo termine dei suoi motori”.

Da quando è entrato in servizio commerciale, il motore LEAP ha accumulato più di 9 milioni di ore di volo, con oltre 4.000 motori consegnati a oltre 100 operatori in tutto il mondo.

