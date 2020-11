Brussels Airlines atterra a Berlin Brandenburg Airport (BER)

Ad oggi, Brussels Airlines sposta le sue operazioni da Berlin Tegel (TXL) al nuovo Berlin Brandenburg Airport (BER). La compagnia aerea belga si sposta sotto lo stesso tetto con le altre compagnie aeree di Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian e SWISS) nella Check-In area.

SN2581 è atterrato a BER alle 11.00, ora locale.

Il Berlin Brandenburg Airport “Willy Brandt” (BER), che prende il nome dall’ex sindaco di Berlino Ovest e cancelliere della Germania Ovest Willy Brandt, ha aperto i battenti il 31 ottobre. Dopo Austrian, Lufthansa e Swiss, oggi anche Brussels Airlines ha spostato i suoi voli per Berlino da Berlino Tegel (TXL) al nuovo aeroporto.

Mentre la domanda di viaggi aerei point to point è attualmente a un livello basso a seguito delle restrizioni di viaggio e delle norme di quarantena in continua evoluzione, i voli da e per l’Africa sono stabili. Pertanto, i feeding and de-feeding flights, come quelli da e per Berlino, rimangono una parte importante delle attività della compagnia aerea. Brussels Airlines prevede di collegare Brussels Airport e Berlin Brandenburg Airport da tre a cinque volte a settimana, offrendo uno schema conveniente per i point-to-point travellers e collegamenti attraenti con Accra (Ghana), Entebbe (Uganda), Banjul (Gambia) e Dakar (Senegal).

Security checkpoint migliorati, tecnologie moderne e terminal più spaziosi promettono grande comodità al nuovo aeroporto di Berlino. Un punto culminante è la Lufthansa Lounge di 694 metri quadrati, situata nella parte settentrionale del Main Pier, che offre un’esclusiva apron view dello skyline di Berlino. I passeggeri che viaggiano con le Lufthansa Group Airlines con biglietto Business Class, Frequent Traveller, Senator o Star Alliance Gold Status possono rilassarsi, rinfrescarsi o lavorare nella Lufthansa Lounge, con aree Senator e Business separate, prima del loro volo.

Brussels Airlines opera voli verso due destinazioni in Germania: Berlino e Amburgo.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)