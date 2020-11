News Brevi – 09.11.2020

LUFTHANSA TECHNIK RIDUCE IL SUO EXECUTIVE BOARD DA QUATTRO A TRE MEMBRI – Nell’ambito del programma di ristrutturazione RISE, Lufthansa Technik AG cambierà la struttura del suo Executive Board. In futuro, l’Executive Board sarà composto da un Chief Executive Officer (CEO), un Chief Operating Officer (COO) e un Board member for Finance and Human Resources. Il COO assumerà quindi la responsabilità di tutte le divisioni operative. Nell’ambito di questa riorganizzazione, Constanze Hufenbecher (attualmente Chief Financial Officer e responsabile della VIP & Special Mission Aircraft Services business unit) e Antonio Schulthess (attualmente responsible for human resources, lean and process management and the Engines and Aircraft Systems business units) hanno ha deciso di lasciare Lufthansa Technik alla fine dell’anno per perseguire nuove sfide imprenditoriali. “Ringraziamo Constanze Hufenbecher per il suo lavoro di grande successo presso Lufthansa Technik”, ha affermato Detlef Kayser, Chairman of the Supervisory Board. “Ha notevolmente professionalizzato i processi nelle aree finance, purchasing, legal and foreign trade, nonché riguardo le infrastrutture e ha notevolmente aumentato la loro efficienza ed efficacia”. “Antonio Schulthess ha svolto un ruolo chiave nel plasmare Lufthansa Group per molti anni e con grande successo, in posizioni di vertice molto diversificate. Siamo molto grati per questo”, ha aggiunto Detlef Kayser. “In qualità di membro dell’Executive Board, ha continuamente migliorato le performance del dipartimento risorse umane di Lufthansa Technik e ha quindi svolto un ruolo importante nel plasmare la crescita mondiale dell’azienda a ben oltre 4.000 dipendenti negli ultimi anni”. Il Supervisory Board deciderà a breve sulla nomina del nuovo Executive Board member per il Finance and Human Resources departments. Johannes Bussmann rimane CEO di Lufthansa Technik, mentre Soeren Stark continuerà nella sua responsabilità per l’attività operativa come COO.

BRITISH AIRWAYS: PROMOZIONE PER ACQUISTI NELL’AVIOS eSTORE – Con le persone che rimangono a casa, gli acquirenti possono accumulare ancora più Avios quando spendono tramite il British Airways Avios eStore, con Avios doppi e persino tripli assegnati acquistando tramite rivenditori selezionati. Per acquisti effettuati fino al 23 dicembre 2020, la promozione significa che i clienti che stanno programmando i loro acquisti natalizi possono guadagnare ancora più Avios del solito, che possono spendere per hotel, voli, upgrade, noleggio auto e altre esperienze. L’Avios eStore della compagnia aerea comprende oltre 1.200 rivenditori nel Regno Unito e oltre 600 negli Stati Uniti. Ai membri del British Airways Executive Club vengono accreditati Avios per ogni £1 speso attraverso il negozio online, con la quantità di Avios che varia a seconda del rivenditore. Carolina Martinoli, Director of Brand and Customer Experience di British Airways, ha dichiarato: “Dobbiamo stare tutti più a casa e molte persone cercheranno online il loro prossimo acquisto. La nostra ultima promozione offre agli acquirenti la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio saldo Avios, che possono utilizzare per un volo, un hotel o un’esperienza in futuro”. Gli Avios non scadono a meno che non vi siano attività sull’account del membro del British Airways Executive Club per 36 mesi. British Airways ha lanciato inoltre una sunshine campaign, offrendo voli e pacchetti vacanza di grande valore per viaggi durante il 2021 verso destinazioni calde in tutto il network, comprese le Isole Canarie, i Caraibi, le Seychelles, la Florida e Dubai.

NUOVO ACCORDO ICAO-IFAR PER ACCELERARE L’INNOVAZIONE – ICAO e l’International Forum for Aviation Research (IFAR) hanno formalizzato un nuovo accordo volto ad accelerare e migliorare l’effettiva valutazione delle nuove tecnologie e innovazioni aeronautiche. L’accordo stabilisce due nuovi gruppi di esperti ICAO-IFAR che esamineranno le ultime innovazioni nei settori della urban air mobility e dell’intelligenza artificiale nel settore dell’aviazione. Dopo il primo anno, ogni gruppo riferirà all’ICAO e all’IFAR e le due organizzazioni useranno i risultati per ottimizzare e formalizzare i futuri contributi dell’IFAR a ICAO e all’aviazione internazionale. “Questa nuova collaborazione vedrà la IFAR community sostenere le attività di ICAO, condividendo il proprio punto di vista sulle attuali aree di sfida tecnica e opportunità e, a sua volta, l’ICAO aumenterà la sua capacità di interagire e trarre vantaggio dai processi e dalle aspettative di IFAR”, ha dschiarato l’ICAO Secretary General, Fang Liu. Liu ha anche espresso come gli sviluppi relativi a velivoli autonomi, energia rinnovabile e fonti di propulsione, intelligenza artificiale, produzione additiva, big data, blockchain, controllo autonomo e molti altri sviluppi entusiasmanti stanno cambiando il volto dell’aviazione.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA I MEMBRI DEL COMMUNITY COUNCIL – American Airlines ha annunciato i membri fondatori del suo Community Council. Il Council, annunciato a giugno, è una parte importante del crescente impegno della compagnia aerea per la diversità, l’equità e l’inclusione a seguito dei disordini sociali di quest’anno. Il Community Council fornirà alla compagnia aerea informazioni, prospettive e supporto critici sulle sfide da affrontare. Il Community Council di recente formazione è composto da una serie di leader della comunità nera ben consolidati, che rappresentano diverse industrie. “L’estate ha portato la triste e cruda realtà di quanto dobbiamo ancora spingerci in questo paese nella ricerca di giustizia e uguaglianza. Ci ha portato a guardare un po’ più da vicino a come pensiamo la diversità, l’equità e la customer experience. Sappiamo che c’è molto lavoro da fare”, ha affermato Robert Isom, Presidente di American Airlines e sponsor esecutivo del Community Council. Le seguenti persone faranno parte del consiglio per un periodo minimo di due anni: Karen Boykin-Towns, President and CEO, Encore Strategies, LLC; Ken Charles, Founder, Intentional Talent Advancement, LLC; Morgan DeBaun, CEO & Founder, Blavity Inc.; Earl Graves Jr., President and CEO, Black Enterprise; Jeff Johnson, CEO, JIJ Impact; Tyronne Stoudemire, Global Vice President of Diversity, Equity and Inclusion, Hyatt Hotels Corporation; Caroline A. Wanga, Interim CEO, Essence Communications Inc.

IATA CHIEDE AI GOVERNI IN AFRICA DI AGIRE VELOCEMENTE – Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO, ha parlato alla 52° Annual General Assembly (AGA) dell’African Airlines Association (AFRAA). “Siamo nel mezzo della più grande crisi che il nostro settore abbia mai affrontato. Come leader dell’industria aeronautica africana, lo sapete in prima persona. I ricavi delle compagnie aeree sono crollati, le flotte sono a terra e le compagnie stanno compiendo azioni estreme solo per sopravvivere. Sosteniamo tutti gli sforzi per contenere la pandemia COVID-19, è nostro dovere e vinceremo. Ma i responsabili politici devono sapere che questo ha avuto un grande costo per i posti di lavoro, le libertà individuali e intere economie”, afferma de Juniac. Per l’aviazione in Africa, il traffico è in calo dell’89% e si prevede che le perdite di fatturato raggiungeranno i 6 miliardi di dollari. “Abbiamo una crisi sanitaria che si sta evolvendo in un disastro economico e occupazionale. Ripararlo va oltre lo scopo di ciò che l’industria può fare da sola. Abbiamo bisogno che i governi agiscano velocemente per prevenire una calamità. Vi invito a unirvi a IATA nel chiedere ai governi di affrontare due priorità principali: sbloccare gli aiuti finanziari impegnati, le compagnie aeree falliranno senza di essi. Già quattro vettori africani hanno cessato le operazioni e due sono in amministrazione, senza aiuti finanziari molti altri seguiranno. La seconda priorità è riaprire in sicurezza i confini usando i test e senza quarantene. Le persone non hanno perso la voglia di viaggiare. La chiusura delle frontiere e le limitazioni ai viaggi lo rendono effettivamente impossibile. Questi sono i giorni più bui nella storia dell’aviazione. Ma come leader di questo grande settore, so che condividerete con me la fiducia continua nel futuro. Siamo il business della libertà. Per l’Africa questa è la libertà di svilupparsi e prosperare”.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERTS PER LA TEMPESTA ETA – American continua a monitorare le tracce della tempesta tropicale Eta, che è arrivata per la prima volta in Nicaragua come uragano di categoria 4 la scorsa settimana. La tempesta ha poi colpito diverse città servite da American in America centrale, inclusi aeroporti in Belize, El Salvador, Guatemala e Honduras, e continua a colpire gli aeroporti delle Bahamas e della Florida meridionale. Come risultato di questa tempesta, gli aeroporti delle Bahamas sono stati chiusi l’8 novembre e dovrebbero riprendere le operazioni il 9 novembre. American ha emesso un avviso di viaggio per cinque aeroporti della Florida, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono influenzati dalla tempesta tropicale Eta di riprenotare senza tariffe di cambio.

DELTA: AVVISO PER LA TEMPESTA TROPICALE ETA – La tempesta tropicale Eta, che si sposta verso nord con venti sostenuti di 35 mph, è probabile che colpisca parti del sud della Florida con forti piogge e inondazioni. Delta non ha cancellato alcun volo in questo momento, tuttavia il Delta Operations & Customer Center e il team di meteorologi continuano a monitorare la forza e il percorso della tempesta per apportare le modifiche necessarie. Una nuova esenzione di viaggio per parti della Florida è in vigore per i viaggi l’8 e il 9 novembre. I clienti che hanno prenotato in queste date avranno la flessibilità di riprenotare senza differenze tariffarie aggiuntive fino al 12 novembre. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del loro volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta.