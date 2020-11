Wizz Air lancia il programma di compensazione del carbonio

Wizz Air ha lanciato un programma di compensazione del carbonio come parte del suo più ampio impegno a ridurre le emissioni, consentendo ai passeggeri di calcolare l’impatto ambientale del proprio volo e compensarne le emissioni di carbonio. Il progetto, in collaborazione con la società tecnologica CHOOOSE , focalizzata sul clima, offre ai passeggeri la possibilità di compensare il loro viaggio sostenendo progetti affidabili e ad alto impatto climatico in tutto il mondo.

Inserendo i dettagli del volo nel travel footprint calculator su wizzair.com, i passeggeri possono facilmente calcolare e compensare le emissioni di carbonio del loro volo. Per tenere conto delle loro emissioni di carbonio i passeggeri dovranno semplicemente effettuare un pagamento a sostegno di una compensazione di carbonio verificata e riceveranno in cambio un certificato che riconosca le emissioni compensate.

Wizz Air sta inizialmente sostenendo due progetti verificati per la riduzione delle emissioni di carbonio: l’International Small Group and Tree Planting Program (TIST) in Uganda, un progetto di riforestazione pluripremiato e di lunga data e il Pichacay Landfill Gas to Renewable Energy Project in Ecuador, che recupera e riutilizza il metano delle discariche per produrre elettricità pulita. Entrambi i progetti sono certificati dal Verified Carbon Standard per una riduzione misurabile delle emissioni.

Marion Geoffroy, Chief Corporate Officer di Wizz Air, afferma: “Ci sforziamo di essere la compagnia aerea più ecologica poiché lavoriamo duramente per ridurre continuamente il nostro impatto ambientale. Attraverso un’ampia gamma di iniziative di sostenibilità, siamo orgogliosi di avere già uno dei tassi di emissione più bassi del settore dell’aviazione europea e siamo lieti di lavorare con CHOOOSE per fornire la compensazione delle emissioni di carbonio ai nostri passeggeri. Insieme alla nostra moderna flotta di aerei, alla varietà di iniziative per il risparmio di carburante, alla massimizzazione del fattore di carico dei passeggeri, a un network che evita voli non necessari e ai materiali più leggeri utilizzati in cabina, ci stiamo assicurando che Wizz Air sia la scelta migliore e più ecologica che i passeggeri possano fare quando volano”.

Le emissioni di anidride carbonica di Wizz Air sono state le più basse tra le compagnie aeree europee nel FY 2019 (57,2 gr/km/passeggero).

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)