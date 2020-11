Etihad annuncia una nuova struttura organizzativa per affrontare l’impatto della pandemia

Etihad ha annunciato oggi una nuova struttura organizzativa che posizionerà meglio la compagnia per affrontare il COVID-19 e le sfide della recessione globale nel settore dell’aviazione.

La ristrutturazione vede la compagnia aerea continuare la sua trasformazione in un mid-sized, full-service carrier che si concentra sulla sua flotta di aeromobili widebody, con una struttura organizzativa più snella, piatta e scalabile, che supporta una crescita organica mentre il mondo torna a volare.

Incorporando la nuova struttura, la compagnia aerea rafforzerà la sua attenzione sulla sua offerta principale: safety, security, service. Continuerà a sviluppare il suo health and hygiene programme Etihad Wellness leader del settore e a dare priorità a innovazione e sostenibilità, che sono essenziali per il futuro della compagnia aerea.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Dopo la nostra migliore performance in assoluto nel primo trimestre, nessuno di noi avrebbe potuto prevedere le sfide che ci aspettavano nel resto di quest’anno. Sono estremamente orgoglioso del modo in cui il mio leadership team e l’intera famiglia Etihad hanno affrontato la crisi COVID-19 fino ad ora e devo esprimere la mia gratitudine a ciascun membro del team per aver continuamente dimostrato la nostra adattabilità alle circostanze più inaspettate.

In quanto compagnia responsabile, non possiamo più continuare ad adattarci in modo incrementale a un mercato che riteniamo sia cambiato per il prossimo futuro. Questo è il motivo per cui stiamo intraprendendo un’azione definitiva e decisiva per adeguare la nostra attività e posizionarci con orgoglio come vettore di medie dimensioni. La prima fase di questo è un cambiamento del modello operativo che ci vedrà ristrutturare il nostro senior leadership team e la nostra organizzazione, per consentirci di continuare a mantenere il nostro mandato, garantendo la sostenibilità a lungo termine e contribuendo alla crescita di Abu Dhabi”.

Il nuovo modello operativo comporterà una serie di modifiche all’executive leadership team, per snellire la struttura organizzativa.

Robin Kamark, Chief Commercial Officer, ha deciso di lasciare l’attività e, dopo la sua partenza, le business units all’interno di Commercial verranno separate e trasferite sotto la guida di Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Adam Boukadida, Chief Financial Officer e Terry Daly, che assumerà il ruolo di Executive Director Guest Experience, Brand & Marketing.

Mohammad assumerà la responsabilità di Network Planning, Sales, Revenue Management, Cargo & Logistics, Commercial Strategy Planning and Alliances, oltre al suo portafoglio esistente.

Anche Duncan Bureau, Senior Vice President Sales & Distribution, lascerà Etihad. Riportando direttamente a Mohammad, Martin Drew assumerà il portafoglio di Duncan insieme alle sue attuali responsabilità di Managing Director for Cargo & Logistics.

Come parte del suo nuovo ruolo, Terry guiderà il Marketing, Brand & Partnerships department ed Etihad Guest, il programma fedeltà della compagnia aerea, continuando a supervisionare il Customer Experience & Service Delivery department.

Dopo la partenza di Akram Alami, Chief Transformation Officer, il Procurement and Supply Chain department and Transformation Office passerà sotto la guida di Adam Boukadida. Adam assumerà anche la responsabilità dell’Analytics department, che in precedenza era all’interno della Commercial division. Ibrahim Nassir, Chief Human Resources & Organizational Development Officer, avrà una responsabilità aggiuntiva per l’Asset Management department.

Infine, Mutaz Saleh lascerà la sua posizione di Chief Risk & Compliance Officer, dopodiché Henning zur Hausen, General Counsel, assumerà ulteriori responsabilità per Ethics & Compliance, mentre Risk and Performance reporting passerà sotto Adam Boukadida, facente parte di un nuovo Corporate Strategy team. Business Continuity verrà trasferito ad Ahmed Al Qubaisi, Senior Vice President Government, International & Communications.

Il Chief Digital Officer, Frank Meyer, il Chief Engineering Officer, Abdul Khaliq Saeed e il Chief Investments Officer, Andrew Macfarlane continuano nelle rispettive posizioni, riportando anche al Group Chief Executive Officer.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)