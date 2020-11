Compagnie aeree e lavoratori del trasporto aereo chiedono un’urgente assistenza governativa per evitare una catastrofe occupazionale

L’International Air Transport Association (IATA) e la International Transport Workers’ Federation (ITF) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che chiede un intervento governativo urgente per prevenire una catastrofe occupazionale nel settore dell’aviazione.

Le stime dell’Air Transport Action Group suggeriscono che circa 4,8 milioni di aviation workers’ jobs sono a rischio a causa del calo della domanda di viaggi aerei di oltre il 75% (agosto 2020 rispetto ad agosto 2019). L’impatto delle restrizioni ai confini e delle misure di quarantena relative al COVID-19 ha effettivamente chiuso l’industria aeronautica, mettendo a terra gli aerei e lasciando inutilizzate le infrastrutture e la aircraft manufacturing capacity.

La richiesta IATA e ITF ai governi include chiamate a: fornire supporto finanziario continuo all’industria aeronautica; riaprire i confini in modo sicuro senza quarantena, implementando un sistema armonizzato a livello globale di test COVID-19 prima della partenza.

“L’aviazione deve affrontare una catastrofe occupazionale senza precedenti. Le compagnie aeree hanno ridotto i costi fino all’osso, ma hanno solo 8,5 mesi di liquidità alle condizioni attuali. Decine di migliaia di posti di lavoro sono già andati persi e, a meno che i governi non forniscano maggiori aiuti finanziari, è probabile che aumentino fino a centinaia di migliaia. L’aviazione svolge un ruolo essenziale per collegare le nazioni e trasportare carichi essenziali, ed è nell’interesse dei governi offrire ulteriori aiuti finanziari per mantenere il settore vitale. Ma ancora più importante, i governi devono collaborare per riaprire i confini in modo sicuro. Ciò significa mettere in atto uno schema globale per testare i passeggeri per COVID-19. Con ciò, la quarantena può essere rimossa e i passeggeri possono avere la sicurezza di volare di nuovo”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

“L’industria aeronautica globale è in uno stato di crisi prolungata. Entro la fine dell’anno, quasi l’80% dei regimi di sostituzione dei salari si esaurirà, senza un intervento urgente da parte dei governi assisteremo alla più grande crisi occupazionale che l’industria abbia mai visto. Ma la catastrofica crisi occupazionale può essere evitata con una chiara strategia coordinata basata su aiuti, ripresa e riforme. I lavoratori dell’aviazione globale chiedono ai governi di agire ora, fornire il sostegno finanziario che proteggerà i loro posti di lavoro e di impegnarsi a lavorare con i sindacati e i datori di lavoro per sostenere la ripresa a lungo termine del settore. La forza lavoro dell’aviazione è una workforce qualificata che è stata e continuerà ad essere vitale per la risposta e il recupero delle nazioni dal COVID-19. Se i governi non agiscono e non sostengono l’aviazione, non solo danneggeranno l’industria, ma gli impatti saranno duramente avvertiti dalla società in generale”, ha affermato Stephen Cotton, ITF’s General Secretary.

Oltre a riaprire i confini con test e sostegno finanziario, le organizzazioni hanno anche chiesto ai governi di sviluppare una tabella di marcia per la ripresa del settore a lungo termine, compresi gli investimenti nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze della forza lavoro e nelle tecnologie verdi, in particolare i carburanti sostenibili per l’aviazione.

“La capacità e la velocità con cui i paesi si riprendono dal COVID-19 sono strettamente legate al recupero della connettività aerea globale”, si legge nella dichiarazione congiunta. “L’intervento e gli investimenti dei governi, pertanto, non devono solo fornire supporto per l’industria del trasporto aereo ora, ma anche garantire che sia adatto allo scopo e in grado di sostenere il ritorno del mondo alla normalità dalla pandemia”.

(Ufficio Stampa IATA)