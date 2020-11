Embraer riporta i risultati del terzo trimestre 2020

Embraer ha consegnato 7 commercial jets e 21 executive jets (19 light e 2 large) nel terzo trimestre 2020 e il firm order backlog della società alla fine del trimestre era di 15,1 miliardi di dollari. Su base annua nel 2020, la Società ha consegnato 16 commercial jets e 43 executive jets (33 light e 10 large), rispetto ai 54 commercial jets e ai 63 executive jets consegnati nei primi nove mesi del 2019. Le consegne di Embraer nel 2020 hanno avuto un impatto negativo principalmente a causa della pandemia Covid-19 che continua a colpire il mondo, in particolare i viaggi aerei.

La Società ha registrato ricavi nel 3Q20 per US$ 758,7 milioni, che rappresentano un calo anno su anno del 35,5% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, in gran parte a causa delle consegne nei Commercial Aviation and Executive Jets segments, nonché della diminuzione del 28,4% dei Services & Support revenues, tutti guidati dagli impatti della pandemia Covid-19.

Escludendo gli special items, adjusted EBIT e EBITDA sono pari rispettivamente a US$ (45,3) milioni e US$ (0,6) milioni, influenzati negativamente dai deboli risultati di Commercial Aviation, con un adjusted EBIT margin di -6,0% e e un adjusted EBITDA margin di -0,1%.

I risultati del 3Q20 includono total net positive special items di US$ 7,6 milioni, comprendenti: spese di ristrutturazione di US$ 54,0 milioni relative ai programmi di licenziamento volontario e non volontario annunciati a settembre; accantonamenti negativi per perdite di credito previste durante il Covid-19 di US$ 13,0 milioni; annullamento della precedente svalutazione nell’Executive Jets business che ha avuto un impatto positivo sui risultati di US$ 15,9 milioni; annullamento della precedente svalutazione nel Commercial Aviation business che ha avuto un impatto positivo sui risultati di US$ 58,7 milioni.

Adjusted net loss (esclusi special items, imposte sul reddito differite e contributi sociali) nel terzo trimestre 2020 pari a $148,3 milioni, con una adjusted loss per ADS di $0,81.

Embraer ha riportato un free cash flow di US$ (566,5) milioni nel terzo trimestre 2020, ancora influenzato dagli aumenti del capitale circolante (in particolare higher inventories) principalmente in Commercial Aviation.

La liquidità di Embraer rimane solida poiché la Società ha concluso il trimestre con una liquidità totale di US$ 2,2 miliardi, superiore ai 2,0 miliardi di dollari in contanti alla fine del secondo trimestre 2020, nonostante il negative free cash flow nel 3Q20.

La Società ha emesso con successo 750 milioni di dollari in obbligazioni con scadenza nel 2028, utilizzando 250 milioni di dollari dei proventi per il pagamento anticipato di parti delle sue obbligazioni 2022 e 2023, aggiungendo 500 milioni di dollari in liquidità. La gestione delle passività di Embraer durante il 3Q20 ha comportato un aumento della scadenza media del debito da 3,8 a 4,5 anni.

A causa della continua incertezza relativa alla pandemia COVID-19, le financial and deliveries guidance 2020 della Società rimangono sospese a questo punto.

(Ufficio Stampa Embraer)