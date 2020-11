News Brevi – 10.11.2020

ETIHAD ENGINEERING LANCIA UNA IN-HOUSE PRODUCTION FACILITY PER SODDISFARE LA RICHIESTA DI FACE MASKS NELL’AVIATION INDUSTRY – Etihad Engineering, che si occupa di Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) in Etihad Aviation Group, ha accettato un ordine per la produzione di 1,3 milioni di maschere facciali presso la sua in-house face mask production facility di nuova costituzione. Nei prossimi tre mesi le maschere mediche verranno distribuite al personale dell’intero Etihad Aviation Group, dai cabin and ground crew, ai catering, cargo, engineering employees and medical professionals. La nuova struttura utilizza macchine all’avanguardia completamente automatizzate che producono fino a 20.000 maschere al giorno. Le maschere sono a tre strati e forniscono una filtrazione fino al 98%, che garantisce i massimi livelli di protezione e sicurezza. Prima di iniziare la produzione di massa i prototipi sono stati sottoposti a una serie di test rigorosi in cui sono stati esaminati a fondo i livelli di pulizia microbica e di filtrazione batterica. Dopo il completamento con successo della fase di test, le maschere facciali sono state certificate dal punto di vista medico da due enti certificatori, Laboratorio Analisi Tecnal (Italy) e CNTAC (China).

AMERICAN AIRLINES: FREE HOLIDAY ENTERTAINMENT E ACCESSO ON-LINE PIU’ SEMPLICE – American ha lanciato il suo annual holiday channel, con i classici delle vacanze natalizie. Tutto l’intrattenimento in volo a bordo dei voli American è gratuito. I clienti possono riprodurre in streaming una libreria di film, musica, programmi TV sul proprio telefono, tablet o laptop. Non è necessario che i clienti acquistino il Wi-Fi per accedere all’intrattenimento in volo dall’app American Airlines. Per i clienti che hanno bisogno di connettersi durante i loro voli per navigare in Internet o controllare la posta elettronica, il Wi-Fi ad alta velocità è disponibile sui voli nazionali a partire da $10. La compagnia aerea offre anche il nuovo American Airlines Wi-Fi Subscription Plan a partire dal 10 novembre, per coloro che intendono viaggiare più frequentemente. Il nuovo piano di abbonamento Wi-Fi di American Airlines consente ai clienti di acquistare un abbonamento valido su tutti e tre i provider Wi-Fi: Gogo, Panasonic e Viasat. Questo piano include l’accesso al Wi-Fi sulla maggior parte dei voli nazionali operanti tra aeroporti degli Stati Uniti o tra Stati Uniti e Canada, Messico, Caraibi o America Centrale. Questo nuovo piano di abbonamento sostituirà l’abbonamento mensile Gogo, precedentemente valido solo sugli aeromobili dotati di Gogo e Viasat. American ha recentemente avviato il lancio di aainflight.com, un nuovo portale Wi-Fi in volo che offre un’esperienza di intrattenimento e connettività unificata.

ETIHAD AIRWAYS: PARTNERSHIP CON LA UAE FOOTBALL ASSOCIATION – Etihad Airways ha firmato un importante accordo di partnership con la UAE Football Association. La partnership è stata annunciata ufficialmente durante una cerimonia di firma presso l’UAE Football Association Headquarters in Dubai. Nell’accordo pluriennale, Etihad Airways sarà lo sponsor ufficiale degli UAE national football teams, inclusi First team, Olympic team e Youth teams.

LEONARDO: NESSUNA DECISIONE FORMALE SU QUOTAZIONE DI LEONARDO DRS – Leonardo, in una propria nota informa: “In merito ai rumors usciti oggi sulla stampa, Leonardo informa che, come di consueto, valuta costantemente diverse opzioni in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla quotazione di Leonardo DRS. Nessuna decisione formale in merito è stata tuttavia presa”.