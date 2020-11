Norwegian costretta a licenziare altri dipendenti in seguito alla decisione del Governo di non dare ulteriore sostegno

Norwegian in un proprio comunicato informa: “Norwegian è costretta a licenziare dipendenti e ridurre considerevolmente la capacità in seguito alla decisione del Governo di non sostenere finanziariamente la compagnia per superare la crisi coronavirus mentre contemporaneamente impone restrizioni di viaggio che scoraggiano attivamente i passeggeri dal viaggiare. Le conseguenze delle restrizioni di viaggio imposte dal Governo sono critiche e Norwegian deve mantenere i costi di gestione al minimo, mentre la compagnia continua a lavorare su soluzioni per sopravvivere”.

“Dopo l’annuncio deludente di oggi da parte del Governo, non abbiamo altra scelta che licenziare altri 1.600 colleghi e parcheggiare 15 dei 21 aerei che abbiamo operato negli ultimi mesi. Recentemente le restrizioni ai viaggi imposte dal Governo hanno di fatto soffocato ogni speranza di una ripresa stabile e progressiva, Norwegian è stata colpita da tutti i lati da fattori al di fuori del nostro controllo. Questo è un giorno triste per tutti in Norwegian e chiedo sinceramente scusa a tutti i nostri colleghi che ora sono interessati, ma non ci sono altre alternative. Prima del Covid-19, Norwegian impiegava più di 10.000 persone, ma nei prossimi mesi saranno impiegati solo 600 colleghi. Il nostro obiettivo è mantenere sei aeromobili sulle rotte domestiche in Norvegia, e mi aspetto che Norwegian riceverà anche il route support dal Ministry of Transportation, come annunciato in precedenza”, ha dichiarato il CEO di Norwegian, Jacob Schram di Norwegian.

“Purtroppo, la significativa riduzione delle rotte interesserà anche i clienti che hanno già prenotato un volo con Norwegian”, prosegue la compagnia. “Faremo tutto il possibile per offrire ai clienti interessati un’opzione di viaggio alternativa e mi scuso sinceramente per il disagio causato da questa situazione. Tutti i clienti interessati verranno avvisati direttamente da noi”, ha affermato Schram.

Queste rotte saranno operate: Oslo – Alta; Oslo – Bergen; Oslo – Bodø; Oslo – Evenes; Oslo – Haugesund; Oslo – Kirkenes; Oslo – Molde; Oslo – Stavanger; Oslo – Tromsø; Oslo – Trondheim; Oslo – Ålesund; Tromsø – Longyearbyen.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)