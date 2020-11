Boeing: Training and Support Contracts in Medio Oriente per la flotta F-15QA

Boeing ha riconosciuto oggi tre foreign military sales contracts con l’U.S. Air Force per training services and support in Medio Oriente, per un valore di oltre 800 milioni di dollari.

Il primo contratto non annunciato in precedenza è stato assegnato nel 2019 e supporterà la Qatar Emiri Air Force (QEAF) con F-15QA program management, maintenance and aircrew training, del valore di 240 milioni di dollari su un periodo contrattuale di cinque anni.

Boeing ha anche ricevuto un not-to-exceed $68 million contract per fornire maintenance and logistics support alla QEAF durante il pre-delivery training per l’F-15QA, che inizierà all’inizio del prossimo anno. La QEAF invierà piloti e weapon system operators negli Stati Uniti, dove gli equipaggi impareranno come utilizzare in modo indipendente l’F-15QA prima di ricevere il loro nuovo velivolo. La formazione includerà in-person instruction, simulation events and flying operations e si terrà vicino alla Boeing F-15 production facility negli Stati Uniti fino alla metà del 2021.

In seguito, Boeing istituirà e gestirà un aircrew and maintenance training center per la QEAF presso la Al Udeid Air Base, Qatar, fino al 2024.

Un terzo contratto assegnato a novembre e del valore di oltre 500 milioni di dollari fornirà alla QEAF in-country spares and logistics support una volta che l’aereo sarà consegnato in Qatar.

“La formazione e il supporto su misura forniti dal nostro team, insieme all’esperienza di Boeing, ci consentono di fornire una soluzione olistica ai nostri clienti del Qatar, in modo che possano ottimizzare la piena capacità della loro flotta con tassi di disponibilità elevati”, ha affermato Tim Buerk, director of Middle East defense services for Boeing. “Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione con il Qatar e l’ulteriore supporto delle loro esigenze di mission readiness”.

L’F-15QA è una variante avanzata del velivolo F-15. L’Advanced F-15 è dotato di tecnologie di nuova generazione che offrono più velocità, range e payload rispetto a qualsiasi altro fighter della sua classe. Boeing consegnerà 36 aerei F-15QA al Qatar a partire dal 2021.

(Ufficio Stampa Boeing)