Vueling adatta alla “nuova normalità” la sua policy sul bagaglio a bordo

Vueling, compagnia aerea parte del Gruppo IAG (International Airlines Group), ha riformulato la policy sul bagaglio a mano al fine di offrire un servizio più coerente e chiaro a tutti i suoi passeggeri in questo scenario di “nuova normalità”.

Si tratta di un nuovo servizio “a la carte” che offre ad ogni cliente la libertà di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze:

– Una borsa gratuita: tutti i passeggeri possono portare in cabina una borsa o zainetto della misura adatta ad essere posizionato sotto il sedile. Come novità, e per facilitare il trasporto di tutto ciò che si ha bisogno, la compagnia ha ampliato le dimensioni consentite a 40x20x30 cm.

– Valigie in cabina: i clienti che scelgono le tariffe Optima, Family e TimeFlex avranno inclusa la possibilità di portare una piccola valigia in cabina (del peso di 10 kg e delle seguenti misure 55x40x20 cm). Chi ha optato per la tariffa Basic e desidera avere a bordo la valigia, può noleggiare il servizio “Il mio bagaglio a mano in cabina”, servizio compreso anche con l’acquisto del “Priority Boarding” o dei posti nelle prime file.

– Check-in gratuito in stiva: tutti i viaggiatori, indipendentemente dalla tariffa, potranno effettuare il check-in del bagaglio in stiva presso i banchi del check-in (o tramite il check-in online) senza costi aggiuntivi.

La nuova proposta mira a limitare il numero di bagagli a mano in cabina, in base alle misure stabilite nei mesi scorsi che consentono di ridurre il numero di contatti in cabina. Questa nuova procedura offre anche una maggiore agilità nel sistema di imbarco e sbarco dai voli, garantendo così la distanza e un minor contatto tra i passeggeri.

La compagnia aerea continua ad impegnarsi per garantire la sicurezza sanitaria dei propri passeggeri e del personale. Vueling infatti si attiene alle raccomandazioni preparate dall’Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA) in collaborazione con il Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC).

Prima di volare, Vueling consiglia a tutti i suoi passeggeri di effettuare il check-in online gratuitamente attraverso l’app ufficiale della compagnia. È fondamentale che tutti i clienti, prima di viaggiare, verifichino documenti e test richiesti necessari per entrare in un paese diverso (https://www.vueling.com/it/latest-travel-information/).

In base alle raccomandazioni dell’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea), la linea aerea ha ridotto al minimo la presenza a bordo di bagagli a mano (borsa o valigetta) in modo da ridurre al minimo i contatti a bordo.

Come in tutti i mezzi pubblici, è obbligatorio l’uso della mascherina – chirurgica o un modello con protezione superiore – durante tutte le fasi del volo e, una volta a bordo, i filtri d’aria degli aerei Vueling rinnovano l’aria ogni 3 minuti, purificandola e miscelandola con aria fresca proveniente dall’esterno. Gli aerei sono dotati di filtri HEPA, che aiutano a prevenire la diffusione di batteri e virus e garantiscono un alto livello di protezione con la capacità di eliminare batteri e virus con un’efficienza del 99,99%.

La compagnia ha rafforzato la pulizia interna degli aeromobili, aumentando la frequenza e utilizzando prodotti specifici approvati dall’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea).

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)