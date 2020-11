Remco Steenbergen nominato nuovo Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG

Il Supervisory Board di Deutsche Lufthansa AG ha nominato Remco Steenbergen come nuovo membro dell’Executive Board. Remco Steenbergen assumerà la carica di Chief Financial Officer a partire dal 1° gennaio 2021. Il suo contratto durerà fino al 31 dicembre 2023.

Dopo le dimissioni di Ulrik Svensson e Thorsten Dirks, Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha assunto ad interim la responsabilità di CFO. Con la nomina di Remco Steenbergen verrà ristabilita la divisione Finance. Comprenderà controlling and risk management, corporate finance, accounting and balance sheets, taxes, purchasing, mergers & acquisitions.

“Con Remco Steenbergen, avremo un illustre esperto finanziario con una vasta esperienza che si unirà a noi come nuovo CFO di Lufthansa Group”, afferma Karl-Ludwig Kley, Chairman of the Deutsche Lufthansa AG Supervisory Board. “Remco Steenbergen porta con sé un’eccellente esperienza finanziaria e ha anche impressionato il Supervisory Board con la sua personalità. Soprattutto ora, quando la pandemia sta avendo conseguenze così gravi per i viaggi aerei, un CFO esperto a livello internazionale e rispettato è più importante che mai per Lufthansa Group: non solo per superare la crisi attuale ma anche per i prossimi anni, quando dobbiamo – e vogliamo – rimborsare i fondi di stabilizzazione del governo”.

Più di recente, Remco Steenbergen è stato Chief Financial Officer di Barry Callebaut Group con sede a Zurigo, Svizzera. In precedenza, il cittadino olandese ha lavorato presso Philips e KPMG. Nel corso della sua carriera, Remco Steenbergen ha ricoperto una vasta gamma di ruoli di leadership globale e gestione finanziaria presso numerose società nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, a Taiwan, in Belgio, in Irlanda, negli Stati Uniti e in Svizzera. Ha conseguito un MBA presso l’Institute for Management and Development (IMD) di Losanna, Svizzera e un diploma post-dottorato in accounting presso l’Erasmus University di Rotterdam, Paesi Bassi. Remco Steenbergen (52 anni) è sposato e padre di tre figli.

“Remco Steenbergen rappresenterà un’eccellente aggiunta al nostro management team. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a lui a stretto contatto a livello sia professionale che personale. Si sta assumendo una responsabilità importante nella nostra compagnia in un momento particolarmente impegnativo”, afferma Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG. “Sono convinto che insieme padroneggeremo i compiti che ci attendono e amplieremo il nostro ruolo di leader nel settore”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)