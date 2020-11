Emirates Group annuncia le performance per i primi sei mesi dell’esercizio 2020-21

Emirates Group ha annunciato oggi i suoi risultati semestrali per il suo esercizio finanziario 2020-21.

Il fatturato del gruppo è stato di 13,7 miliardi di AED (3,7 miliardi di dollari USA) per i primi sei mesi del 2020-21, in calo del 74% rispetto a 53,3 miliardi di AED (14,5 miliardi di dollari USA) durante lo stesso periodo dell’anno scorso. Questo drastico calo delle entrate è dovuto alla pandemia COVID-19 che ha bloccato i viaggi aerei globali per molte settimane mentre i paesi chiudevano i loro confini e imponevano restrizioni di viaggio. Nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia, l’hub di Emirates e dnata a Dubai ha anche sospeso i voli passeggeri di linea per 8 settimane nei mesi di aprile e maggio.

Il Gruppo segnala una 2020-21 half-year net loss di 14,1 miliardi di AED (3,8 miliardi di dollari USA).

La posizione di cassa del Gruppo al 30 settembre 2020 era pari a 20,7 miliardi di AED (5,6 miliardi di dollari USA), rispetto ai 25,6 miliardi di AED (7,0 miliardi di dollari USA) al 31 marzo 2020.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato il nostro attuale anno finanziario in mezzo a un blocco globale in cui il traffico passeggeri era letteralmente a un punto morto. In questa situazione senza precedenti per il settore dell’aviazione e dei viaggi, Emirates Group ha registrato una perdita nei sei mesi per la prima volta in oltre 30 anni. Con la scomparsa del traffico passeggeri, Emirates e dnata sono stati in grado di svoltare rapidamente per soddisfare la domanda cago e altre opportunità. Questo ci ha aiutato a recuperare i nostri ricavi da zero al 26% della nostra posizione nello stesso periodo dell’anno scorso. La resilienza di Emirates Group di fronte agli attuali venti contrari è la testimonianza della forza del nostro modello di business e dei nostri anni di continui investimenti in competenze, tecnologia e infrastrutture che ora stanno dando i loro frutti in termini di costi ed efficienza operativa. Emirates e dnata hanno anche costruito brand forti e capacità digitali agili che continuano a servirci bene e ci hanno permesso di rispondere in modo abile allo spostamento accelerato dei clienti e delle attività commerciali online negli ultimi 6 mesi”.

“Vorremmo ringraziare i nostri clienti per il loro continuo supporto ed esprimere il nostro apprezzamento per gli sforzi combinati delle parti interessate che hanno permesso a Dubai di riprendere l’aviazione e altre attività economiche in modo così rapido e sicuro. Nessuno può prevedere il futuro, ma ci aspettiamo una forte ripresa della domanda di viaggi una volta che un vaccino COVID-19 sarà disponibile e ci stiamo preparando a servire quel rimbalzo. Nel frattempo, Emirates e dnata rimangono reattivi nell’implementazione delle risorse per servire i nostri clienti e soddisfare la domanda. Siamo stati in grado di attingere alle nostre forti riserve di liquidità e, attraverso il nostro azionista e la più ampia comunità finanziaria, continuiamo a garantire di avere accesso a finanziamenti sufficienti per sostenere l’attività e farci superare questo periodo difficile. Nella prima metà del 2020-21, il nostro azionista ha iniettato 2 miliardi di dollari in Emirates tramite un investimento azionario e ci sosterranno nel nostro percorso di ripresa”, ha proseguito, Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

La base dei dipendenti di Emirates Group, rispetto al 31 marzo 2020, è sostanzialmente ridotta del 24% a un conteggio complessivo di 81.334 al 30 settembre 2020. Ciò è in linea con la capacità prevista della società e le attività commerciali nel prossimo futuro e le prospettive generali del settore. Emirates e dnata continuano a cercare tutti i mezzi per proteggere la propria forza lavoro qualificata, inclusa la partecipazione a job saver programmes laddove esistono.

Emirates airline

Durante i primi sei mesi del 2020-21, Emirates ha ritirato dalla sua flotta 3 aeromobili meno recenti come parte della sua strategia di lunga data per migliorare l’efficienza complessiva, ridurre al minimo le emissioni e fornire ai clienti esperienze di alta qualità.

Come indicato dalla UAE General Civil Aviation Authority, Emirates ha sospeso temporaneamente i voli passeggeri il 25 marzo e ha lavorato a stretto contatto con i governi e le ambasciate per fornire servizi di rimpatrio fino alla riapertura del Dubai International Airport (DXB) per i passeggeri in transito e successivamente per gli scheduled passenger flights. La compagnia aerea ha inoltre collaborato con le autorità sanitarie per implementare misure complete di salute e sicurezza a bordo e a terra, per salvaguardare i propri clienti, i dipendenti e le comunità che serve.

La compagnia aerea ha anche portato il suo impegno con i clienti a un livello superiore, accelerando i rimborsi, offrendo flessibilità di riprenotazione, creando un hub di informazioni di viaggio COVID-19 sul suo sito Web per offrire gli ultimi aggiornamenti sui requisiti di viaggio in continua evoluzione e lanciando la prima COVID-19 medical cover per tutti i passeggeri senza costi aggiuntivi.

Emirates ha gradualmente riavviato le operazioni passeggeri di linea il 21 maggio. Al 30 settembre, la compagnia aerea operava servizi passeggeri e merci in 104 città.

La capacità in Available Seat Kilometres (ASKM) è ridotta del 91%, mentre il traffico passeggeri misurato in Revenue Passenger Kilometers (RPKM) è diminuito del 96% con load factor sceso al 38,6%, rispetto al dato precedente alla pandemia dello scorso anno dell’81,1% .

Emirates ha trasportato 1,5 milioni di passeggeri tra il 1 aprile e il 30 settembre 2020, in calo del 95% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il volume cargo è diminuito del 35% mentre il rendimento è più che raddoppiato del 106%. Ciò riflette la straordinaria situazione del mercato del trasporto aereo durante la crisi globale del COVID-19, dove i voli passeggeri drasticamente ridotti hanno portato a una capacità disponibile limitata mentre la domanda di trasporto aereo è aumentata fortemente.

Nella prima metà dell’anno finanziario 2020-21, la perdita di Emirates è stata di 12,6 miliardi di AED (3,4 miliardi di dollari), rispetto al profitto dello scorso anno di 862 milioni di AED (235 milioni di dollari). I ricavi di Emirates, inclusi gli altri proventi operativi, di 11,7 miliardi di AED (3,2 miliardi di dollari USA) sono diminuiti del 75% rispetto ai 47,3 miliardi di AED (12,9 miliardi di dollari USA) registrati nello stesso periodo dell’anno scorso.

I costi operativi di Emirates si sono ridotti del 52% contro la diminuzione della capacità complessiva del 67%.

Nonostante il significativo calo delle operazioni durante i sei mesi, l’EBITDA di Emirates è stato positivo a 290 milioni di AED (79 milioni di dollari) rispetto ai 13,2 miliardi di AED (3,6 miliardi di dollari) dello stesso periodo dell’anno scorso.

dnata

Le attività di dnata nei servizi di assistenza a terra, catering e viaggi sono state pesantemente colpite dalla pandemia COVID-19 in quanto le compagnie aeree dei clienti hanno ridotto gli orari dei voli e i requisiti di servizio o hanno sospeso completamente le operazioni e le restrizioni dinamiche alle frontiere in tutto il mondo hanno frenato la domanda di viaggi e le prenotazioni.

Il fatturato di dnata, inclusi gli altri proventi operativi, è stato di 2,4 miliardi di AED (644 milioni di dollari), con un calo del 68% rispetto ai 7,4 miliardi di AED (2,0 miliardi di dollari) lo scorso anno.

La perdita complessiva per dnata è di 1,5 miliardi di AED (396 milioni di dollari USA), rispetto al profitto dello scorso anno di 311 milioni di AED (85 milioni di dollari USA). Questa cifra include oneri di svalutazione di 689 milioni di AED tra le divisioni aziendali internazionali di dnata, principalmente relativi all’avviamento.

Le operazioni aeroportuali di dnata rimangono il maggior contributore alle entrate con 1,7 miliardi di AED (454 milioni di dollari), un calo del 54% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Durante le sue operazioni, il numero di aeromobili gestiti da dnata è diminuito drasticamente del 71% a 102.917 e ha gestito 1,3 milioni di tonnellate di merci, in calo solo del 12%.

