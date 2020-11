Boeing prevede una forte crescita nel mercato dell’aviazione cinese

Boeing prevede che le compagnie aeree cinesi acquisiranno 8.600 nuovi aeroplani per un valore di $1,4 trilioni e commercial aviation services del valore di $1,7 trilioni nei prossimi 20 anni, riflettendo una robusta ripresa prevista a seguito della pandemia COVID-19. Boeing ha condiviso oggi le sue previsioni annuali sul mercato cinese come parte del Commercial Market Outlook (CMO) 2020, che mostra la domanda anticipata di aerei e servizi commerciali.

La classe media cinese in rapida crescita, l’aumento della crescita economica e la crescente urbanizzazione sono tutti fattori nelle previsioni Boeing, suggerendo che il paese guiderà i passenger travel a livello globale nei prossimi anni. Dal 2000, la flotta di jet commerciali cinesi è cresciuta di sette volte e circa il 25% di tutta la crescita dell’aviazione a livello mondiale negli ultimi dieci anni è arrivata dalla Cina. Boeing prevede che questa tendenza continuerà nei prossimi 20 anni.

“Sebbene COVID-19 abbia avuto un grave impatto su tutti i mercati passeggeri in tutto il mondo, i driver di crescita fondamentali della Cina rimangono resilienti e solidi”, ha affermato Richard Wynne, managing director, China Marketing, Boeing Commercial Airplanes. “Non solo la ripresa della Cina dal COVID-19 ha superato il resto del mondo, ma anche i continui investimenti governativi verso il miglioramento e l’espansione delle sue infrastrutture di trasporto, i grandi flussi di traffico regionale e un fiorente mercato interno significano che questa regione del mondo prospererà”.

Nonostante le sfide imposte dalla pandemia, il mercato degli aerei e dei servizi previsto dalla Cina rappresenta un aumento di quasi il 7% rispetto alle 20-year CMO forecast dello scorso anno. Questi aumenti sono guidati dalla continua forte domanda di aeroplani single-aisle e dalla crescente quota di passenger widebodies della Cina, per supportare rotte internazionali, insieme a un ampio ciclo di sostituzioni man mano che la flotta cinese matura. Boeing prevede anche una crescita della domanda cinese di new and converted freighters e soluzioni digitali per aiutare i vettori a innovare ulteriormente e ad avere successo.

Il 2020 China CMO include:

– Boeing prevede che la crescita annuale del traffico passeggeri in Cina sarà del 5,5% nei prossimi 20 anni.

– Boeing stima che gli operatori avranno bisogno di più di 6.450 nuovi aeroplani single-aisle in Cina nei prossimi 20 anni. Gli aeroplani single-aisle, come la famiglia 737, continuano a essere il motore principale della crescita della capacità.

– Nel mercato widebody, Boeing prevede una domanda di 1.590 consegne entro il 2039 in Cina. Gli aeroplani widebody rappresenteranno il 18% delle consegne della Cina durante il periodo di 20 anni, in calo del 4% rispetto alle previsioni dello scorso anno a causa di una ripresa più lenta prevista nel traffico globale a lungo raggio.

– La Cina ha il tasso di crescita dell’e-commerce più alto al mondo, ma offre margini significativi per lo sviluppo dell’air express shipping, offrendo un’opportunità per una robusta freighter demand.

– Si prevede che la crescita del settore dell’aviazione a lungo termine in Cina determinerà la necessità di 395.000 commercial pilots, cabin crew members and aviation technicians, per volare e per mantenere la flotta di aerei del paese

La previsione completa è disponibile su http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

(Ufficio Stampa Boeing)