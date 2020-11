EUROJET: contratto per 56 EJ200 engines per la German Air Force

EUROJET Turbo GmbH (EUROJET), il consorzio responsabile del motore EJ200 installato sull’Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un contratto con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA) per fornire 56 nuovi motori EJ200 per l’aeronautica tedesca.

Il contratto, firmato a Monaco di Baviera, tra Miguel Angel Martin Perez, General Manager of NETMA, e Gerhard Bähr, CEO di EUROJET, copre i motori EJ200 per un nuovo ordine di Tranche 4 Typhoon fighter aircraft (leggi anche qui). La produzione degli engines module sarà effettuata localmente dalle quattro società partner del consorzio EUROJET; Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP e Avio Aero. In qualità di partner dell’Aeronautica Militare tedesca, l’assemblaggio finale dei motori avverrà presso MTU Aero Engines con consegne al cliente tedesco previste per l’inizio nel 2023.

Commentando la conclusione del contratto, Bähr ha dichiarato: “Questa firma del contratto è una chiara dichiarazione di fiducia nella piattaforma, nelle performance e nella sostenibilità dei motori EJ200 che la equipaggiano. Inoltre, dimostra anche un alto livello di fiducia nel consorzio e nella sua base industriale europea e garantirà posti di lavoro altamente qualificati nell’industria aerospaziale nei prossimi anni”.

Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione dell’EJ200 engine programme. Gli azionisti di EUROJET comprendono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines (Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia).

Dalla consegna del primo motore di produzione nel 2003, oltre un migliaio di EJ200 production engines sono stati consegnati alle Air Force customer fleets di nove nazioni. Il motore EJ200 ha raggiunto oltre 1 milione di engine flying hours.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: EUROJET Turbo GmbH)