Iberia scommette sul recupero con più destinazioni, voli e servizi

Iberia è entrata nella stagione dei viaggi invernali con un programma di voli e servizi che possono contribuire alla ripresa economica e al ritorno alla normalità in un ambiente sicuro.

Insieme, le compagnie aeree di Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum) offriranno voli verso oltre 75 destinazioni in 30 paesi in Europa, America e Africa, rappresentando circa il 70% degli aeroporti normalmente serviti in inverno. Il Gruppo offrirà quasi 700 voli diretti di andata e ritorno a dicembre (circa 1.400 voli in tutto) dal suo hub di Madrid verso le sue network destinations, rappresentando circa il 40% della capacità del 2019 misurata in ASK.

Oltre a questi voli, le unità Iberia Regional Air Nostrum e Iberia Express opereranno come point-to-point in Spanish mainland verso e tra le Isole Baleari e le Canarie.

Sebbene le frequenze dei voli rimangano al di sotto della norma, il programma di volo di questo inverno è progettato per facilitare i voli di ritorno in giornata per i viaggiatori d’affari tra le principali destinazioni spagnole ed europee. Sull’80% delle rotte nazionali e sul 32% delle rotte europee più trafficate ci saranno almeno due return flights ogni giorno.

I voli per San Paolo sono stati ripresi alla fine di ottobre e quelli per Rio de Janeiro, Medellin e Cali inizieranno a dicembre. I voli per Caracas sono in attesa della riapertura dello spazio aereo del Venezuela. Ciò significa che Iberia opererà voli di linea o speciali verso un totale di 20 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina e negli Stati Uniti.

A partire dal 16 novembre, il Puente Aéreo walk-on shuttle service tra Madrid e Barcellona verrà ampliato dagli attuali 24 voli di andata e ritorno a settimana a 43 voli, ovvero una media di sette ogni giorno. I clienti del Puente Aéreo apprezzeranno gli spazi e le strutture dedicati per rendere questo servizio veloce e conveniente.

Javier Sánchez-Prieto, Iberia Group Executive Chairman: “In Iberia crediamo fermamente che la ripresa sia possibile e intendiamo fare la nostra parte. Siamo ansiosi di aiutare i nostri clienti a riattivare le loro attività e, a tal fine, torniamo in questa stagione con più voli, più destinazioni e tutti i servizi che i nostri clienti si aspettano da noi. Le compagnie aeree stanno dimostrando che la salute e la sicurezza, che rimangono la nostra massima priorità, sono perfettamente compatibili con la connettività e i servizi che migliorano l’esperienza di viaggio aereo, contribuendo anche a guidare l’attività economica. Ci auguriamo che, come sempre e soprattutto in tempi difficili, Iberia continui ad essere una compagnia aerea di fiducia”.

Nei mesi di ottobre e novembre Iberia sta gradualmente ripristinando i servizi su tutti i suoi voli, compresi cibi freschi e pasti caldi, con alcune modifiche per garantire la totale sicurezza. Il nuovo servizio pasti è stato lanciato in Business class su tutte le tratte e nella cabina Economy sulle tratte USA. Il nuovo servizio sulle rotte latinoamericane e sui voli a corto e medio raggio sarà disponibile nelle prossime settimane.

La Iberia Sala Premium Dalí VIP presso il T4 hug in Madrid airport è stata riaperta il 7 ottobre, per servire i passeggeri Business e i titolari di carte Gold, Platinum e Infinita del programma fedeltà Iberia Plus che volano su qualsiasi rotta. La sicurezza è garantita da nuovi protocolli di entrata e uscita, distributori di disinfettanti, procedure di pulizia e sanificazione più rigorose e nuove disposizioni dei posti a sedere per l’allontanamento sociale. Sono disponibili anche pasti caldi.

Dopo una pausa di sei mesi, l’in-flight magazine Ronda Iberia riprende la pubblicazione in formato digitale con un nuovo design e contenuti ampliati.

Per guadagnare la completa fiducia dei suoi clienti in questi tempi difficili, Iberia non ha risparmiato sforzi per garantire igiene e sicurezza in ogni punto di contatto, dall’acquisto del biglietto aereo a ogni altra fase dell’esperienza di viaggio. Inoltre, continuerà a offrire ai clienti la flessibilità di apportare modifiche o ottenere un voucher. La compagnia fornisce informazioni dettagliate sulle restrizioni in vigore in tutti i punti di destinazione e ha preso accordi con fornitori di test PCR per dare priorità e sconti ai clienti.

Riguardo l’Italia, sono operate le rotte Madrid-Roma, Madrid-Milano, Madrid-Bologna, Madrid-Venezia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)