News Brevi – 12.11.2020

BOEING E ALLEN UNIVERSITY PARTNER PER STABILIRE IL BOEING INSTITUTE ON CIVILITY – Boeing e Allen University hanno annunciato oggi una nuova partnership da 1,5 milioni di dollari per stabilire il Boeing Institute on Civility presso la Allen University. Il Boeing Institute sarà un hub nazionale per l’insegnamento e fornirà programmi volti a far avanzare il civil discourse in America e in tutto il mondo. “L’Institute on Civility diventerà un potente catalizzatore per aiutare a promuovere un discorso civile e riflessivo”, ha affermato David Calhoun, presidente e CEO di Boeing. “Consentire agli studenti e alla comunità più ampia di discutere le questioni pubbliche con civiltà e rispetto è un passo importante nel viaggio verso lo sviluppo di soluzioni sociali durature”. I finanziamenti di Boeing sosterranno la ristrutturazione dello storico Good Samaritan-Waverly Hospital, che ospiterà l’Istituto una volta completata la costruzione. L’investimento si basa sull’impegno di Boeing a promuovere l’equità razziale e complementa il recente investimento di 10 milioni di dollari della società in cause simili.

LUFTHANSA: ACCCORDO CON IL SINDACATO VER.DI – Lufthansa e il sindacato ver.di hanno concordato un pacchetto iniziale di crisi il 10 novembre 2020 dopo intensi negoziati. Le misure, con un volume di oltre 200 milioni di euro, aiuteranno a superare gli effetti economici della crisi. Si applicano principalmente al personale di terra di Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Technik AG e Lufthansa Cargo AG. Ciò significa che oltre allo short-time work, i 24.000 dipendenti di terra stanno ora dando anche un importante contributo per superare le gravi conseguenze della pandemia coronavirus. Il risparmio avrà già effetto immediato attraverso l’annullamento del bonus natalizio per il 2020. È stato inoltre convenuto che verranno annullati i bonus natalizi e ferie per il 2021, supplementi compresi. Oltre a ciò, il lavoro a orario ridotto sarà continuato in modo coerente e l’integrazione della retribuzione per lavoro ad orario ridotto sarà ridotta dal 90 all’87% per il 2021. In totale, ciò consentirà risparmi sui costi del personale fino al 50% in 2021, a seconda del totale delle ore lavorate. In cambio, Lufthansa offrirà protezione dell’occupazione per l’anno 2021, nonché programmi di pensionamento parziale e licenziamento volontario. Continueranno i colloqui sulle riduzioni a lungo termine del costo del lavoro per il periodo successivo al 1° gennaio 2022, quando la compensazione per lavoro ad orario ridotto non sarà più applicabile. I negoziati sulla riconciliazione degli interessi riprenderanno presto con il Central Works Council di Deutsche Lufthansa AG. Gli accordi che sono stati raggiunti richiedono ancora l’approvazione dei membri di ver.di.

SWISS: OLTRE 1.000 CARGO-ONLY FLIGHTS DA MARZO – Dall’inizio della crisi Coronavirus a marzo, Swiss International Air Lines (SWISS) ha operato più di 1.000 cargo-only flights, effettuati dalla sua divisione Swiss WorldCargo. Sono state trasportate oltre 23.000 tonnellate di merci. Durante i mesi di aprile e maggio, le principali merci trasportate sono state medicine e forniture mediche a sostegno della popolazione e dell’economia svizzera. Da allora l’attenzione si è concentrata sul commercial cargo. Alcuni di questi cargo-only flights sono stati charter flight in cui le merci vengono trasportate principalmente nel cargo hold. SWISS utilizza anche l’Economy Class cabin area sui suoi tre Boeing 777-300 convertiti per il trasporto cargo. Da luglio, tuttavia, SWISS trasporta anche commercial cargo items all’interno delle proprie cabine, dopo l’approvazione ricevuta dalle autorità svizzere. In precedenza questo spazio era limitato all’equipaggiamento medico protettivo e ai relativi beni umanitari. SWISS attualmente opera regolarmente scheduled cargo-only flights tra Zurigo e Pechino, Buenos Aires, Delhi, Dubai, Johannesburg, Mumbai e Shanghai. A breve inizieranno anche le cargo-only flight operations tra Zurigo e Santiago del Cile (via San Paolo). In Europa, Swiss WorldCargo continua a offrire il servizio attraverso scheduled flights regolari e la sua rete di autotrasporti. Oltre ai suoi charter flights, SWISS continua a trasportare merci anche nel belly dei suoi regular passenger flights, che tradizionalmente sono stati il main business focus per la airfreight division Swiss WorldCargo. Il long-haul network per passenger flights include attualmente destinazioni come Bangkok, Boston, Dubai, Chicago, Hong Kong, Johannesburg, Montreal, Newark, New York, San Francisco, San Paolo, Shanghai, Singapore, Tel Aviv e Tokyo.

AEROPORTO DI BERGAMO: AVVISO RIGUARDO LA VIP LOIUNGE – SACBO informa che a seguito delle nuove restrizioni di viaggio per contenere la diffusione del Covid-19 e della conseguente significativa cancellazione dei voli dall’Aeroporto di Milano Bergamo, La Vip Lounge situata prima dei controlli di sicurezza non sarà disponibile dal 16 Novembre al 5 Dicembre.

EME AERO COMPLETA LA PRIMA SERIE DI PRATT & WHITNEY GTF SHOP VISITS – EME Aero, la engine services joint venture tra Lufthansa Technik AG e MTU Aero Engines AG, ha recentemente completato le prime regular maintenance visits dei motori Pratt & Whitney PW1100G-JM Geared Turbofan (GTF). Da gennaio, quando il primo motore è arrivato in linea con il Pratt & Whitney low pressure turbine (LPT) retrofit program, un totale di 21 motori sono stati restituiti con successo a diversi clienti. Inoltre, EME Aero è ora diventato un membro ufficiale del Pratt & Whitney GTF MRO network. Dopo aver completato l’LPT retrofit program, i cui 15 motori sono stati utilizzati per avviare senza problemi le operazioni nella struttura, EME Aero ha già completato altre sei regular customer engine shop visits. “Nonostante tutti gli ostacoli e le ulteriori sfide dovute al Covid 19, siamo ancora sulla buona strada con la nostra crescita”, ha affermato Derrick Siebert, Chief Executive Officer and Managing Director of Business at EME Aero. “L’intero team è orgoglioso di aver raggiunto un altro importante traguardo completando la prima serie di shop visits di motori GTF. Ciò dimostra che EME Aero ha ora raggiunto la piena prontezza operativa”. EME Aero è uno degli shops più avanzati e più grandi al mondo per l’ultima generazione di motori per aerei commerciali. “I circa 400 dipendenti, che sono stati formati presso il centro di formazione dell’azienda e presso le sedi dei due partner di joint venture in Germania, sono finalmente pronti per eseguire riparazioni complete sul PW1100G-JM”, ha affermato Robert Maslach, Chief Operating Officer and Managing Director of Operations at EME Aero. Il prossimo passo per EME Aero è l’implementazione di una high tech flow line prevista per la fine di quest’anno e la preparazione per l’induzione dei motori PW1500G a metà del 2021. “Pratt & Whitney desidera congratularsi con EME Aero per aver completato la loro prima revisione del motore Pratt & Whitney GTF”, ha dichiarato Joe Sylvestro, Vice President Aftermarket Operations di Pratt & Whitney. “Mentre la flotta GTF continua a crescere, il network GTF MRO è pronto a fornire servizi di manutenzione di prim’ordine ai nostri clienti in tutto il mondo”.