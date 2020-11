Lufthansa: decolla il primo volo con passeggeri interamente testati e negativi

Questa mattina, il primo volo Lufthansa sul quale tutti i passeggeri precedentemente erano risultati negativi al Covid-19, è decollato per Amburgo da Monaco: LH2058, partito da Monaco alle 9:10, ha segnato l’inizio dei test rapidi dell’antigene Covid-19 su due voli giornalieri tra le due metropoli. Una volta completato il test, i clienti hanno ricevuto i risultati del test in breve tempo tramite messaggio push ed e-mail. Tutti gli ospiti del volo di oggi sono risultati negativi e hanno potuto iniziare il viaggio verso Amburgo. Anche tutti i risultati dei test sul secondo volo giornaliero, LH2059 da Amburgo a Monaco, sono stati negativi.

In stretta collaborazione con gli aeroporti di Monaco e Amburgo, nonché con le società biotecnologiche Centogene e il centro di assistenza medica del Gruppo Medicover, MVZ Martinsried, la compagnia aerea offre ai propri clienti la possibilità di essere testati gratuitamente per il Covid-19 prima della partenza dei due voli giornalieri. I passeggeri che non desiderano sottoporsi al test verranno trasferiti su un volo alternativo senza costi aggiuntivi. Solo in caso di esito negativo verrà attivata la carta d’imbarco e sarà consentito l’accesso al gate. In alternativa, i passeggeri possono presentare un test PCR negativo non più vecchio di 48 ore alla partenza. Lufthansa si occupa dell’intera procedura di test rapido. Non ci sono costi aggiuntivi per il passeggero. Tutto quello che devono fare è registrarsi in anticipo e concedere un po’ più di tempo prima della partenza.

Ola Hansson, CEO Lufthansa Hub Munich, afferma: “Vogliamo espandere nuovamente le opzioni di viaggio in tutto il mondo per i nostri clienti mantenendo i più elevati standard di igiene e sicurezza. Il successo del test di interi voli può essere una chiave importante per questo. Con i voli di prova lanciati con successo oggi, stiamo acquisendo importanti conoscenze ed esperienze nella gestione dei test rapidi”.

Jost Lammers, CEO di Flughafen München GmbH, aggiunge: “La prova con i test rapidi dell’antigene su voli Lufthansa selezionati è un segnale positivo e importante per il settore. Oltre alle ampie misure igieniche che aeroporti e compagnie aeree hanno già in atto per i passeggeri, questi test offrono un ulteriore livello di sicurezza. Ciò potrebbe significare che in futuro – se verranno raggiunti gli opportuni accordi internazionali – potrebbero essere nuovamente possibili viaggi transfrontalieri senza l’obbligo di quarantena obbligatoria”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)