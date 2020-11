News Brevi – 13.11.2020

WIZZ AIR: SCONTO DEL 30% SU VOLI SELEZIONATI DELL’INTERO NETWORK – Wizz Air ha annunciato oggi una promozione dedicata ai suoi passeggeri. Con l’obiettivo di creare nuove opportunità di viaggio a basso costo, Wizz Air offre ai suoi passeggeri il 30% di sconto su alcuni voli selezionati prenotando il 13 e il 14 novembre su wizzair.com o tramite l’applicazione WIZZ mobile app. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 24 di oggi fino al 14 novembre compreso, per volare su alcuni voli selezionati dell’intero network di Wizz Air. Questa promozione ricade nell’era dei viaggi sanificati che vede Wizz Air al comando della ripresa del settore con il motto ‘Say yes to flying’ e l’implementazione di stringenti misure per la salute e l’igiene per proteggere i passeggeri e il personale. Lo sconto del 30% si applica alle tariffe, costi amministrativi esclusi. Lo sconto del 30% si applica solo ad alcuni voli disponibili su wizzair.com e nell’app mobile WIZZ durante il periodo promozionale. La promozione è valida il 13-14 novembre dalle 00:00 alle 23:59 CET. Il prezzo è valido solo per le prenotazioni effettuate su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. La promozione non si applica alle prenotazioni di gruppo.

AER LINGUS: OFFERTE PER LE VACANZE ESTIVE – Aer Lingus ha annunciato sconti fino al 25% sulle tariffe per destinazioni per le vacanze estive, comprese mete ambite come Faro, Lanzarote e Lione. Con tariffe a partire da €45,99, si può prenotare una vacanza al sole per la prossima estate. L’offerta, attiva fino alla mezzanotte di lunedì 16 novembre, è valida per viaggi dal 1 al 30 giugno 2021. “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti l’opportunità di viaggiare in totale sicurezza e con la massima flessibilità la prossima estate. Con la nuova proposta di Aer Lingus “Book with confindence”, siamo in grado di garantire ai clienti la massima flessibilità sulle prenotazioni nel caso i piani di viaggio dovessero subire modifiche, e grazie alle nostre fantastiche offerte sui voli da Dublino per le varie destinazioni europee i clienti potranno pianificare le loro vacanze estive senza pensieri”, ha detto David Shepherd, Chief Commercial Officer di Aer Lingus.

AIRBUS SELEZIONATA PER LA MISSIONE LSTM DI COPERNICUS – L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha scelto Airbus Defence and Space come prime contractor per la nuova missione Land Surface Temperature Monitoring (LSTM). LSTM fa parte di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea per il monitoraggio globale. È una delle sei nuove missioni, che amplia le capacità dell’attuale componente spaziale di Copernicus. Il contratto ha un valore di 380 milioni di euro che include lo sviluppo di un satellite LSTM, con un’opzione per altri due satelliti. L’obiettivo principale di LSTM è fornire global high spatio-temporal day and night-time land surface temperature measurements. L’analisi dei dati satellitari per mappare, monitorare e prevedere le risorse naturali della Terra aiuta a capire come, quando e dove si stanno verificando i cambiamenti. In particolare, questa missione risponderà alle esigenze degli agricoltori europei di rendere più sostenibile la produzione agricola. LSTM opererà da un’orbita polare terrestre bassa, per mappare sia la temperatura della superficie terrestre che i tassi di evapotraspirazione, con dettagli senza precedenti. LSTM è la prima missione Copernicus assegnata a una compagnia spagnola (Airbus Spain) e la terza missione ESA ad essere preparata da Airbus a Madrid dopo il successo della consegna in orbita di Cheops. Airbus ha la completa responsabilità dell’intero LSTM. Progetterà e costruirà il satellite LSTM a Madrid, mentre lo sviluppo e la produzione dello strumento di tecnologia avanzata sarà effettuato da Airbus a Tolosa.

LEONARDO A SOSTEGNO DELLA TRASFORMAZIONE DEI FORNITORI CHIAVE CON IL “LEAN MANAGEMENT WORKSHOP” – Leonardo lancia una nuova iniziativa dedicata ai propri fornitori chiave incentrata sulla tematica dell’eccellenza operativa, per accompagnargli nel loro “lean journey”, ossia nel percorso che porti a massimizzare la competitività e la soddisfazione del cliente attraverso un approccio strutturato di miglioramento continuo, riducendo gli sprechi e migliorando qualità e flessibilità di prodotti e servizi. Il progetto si inserisce all’interno del programma Leonardo Empowering Advanced Partnership 2020 (LEAP2020) di sviluppo della supply chain ed è stato presentato nel corso del workshop “Lean Management & Leonardo Production System”, dedicato alle aziende comprese all’interno della ELITE Leonardo Lounge – l’ambiente sviluppato da ELITE per i fornitori ad alto potenziale della supply chain di Leonardo. “Con il programma LEAP2020 stiamo rinforzando e valorizzando la nostra filiera”, ha spiegato Giacinto Carullo, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo, “facendo leva su un rapporto di partnership trasparente e sostenibile con le eccellenze della filiera, per dare vita ad un eco-sistema industriale più competitivo, integrato, innovativo e resiliente”. Leonardo, attraverso il LEAP2020, intende così contribuire all’evoluzione della “supply chain” in “value chain”. Il tema centrale sviluppato dal workshop, tenutosi in modalità virtuale, ha riguardato la condivisione della visione e della metodologia di miglioramento continuo adottata da Leonardo con il “Leonardo Production System”, lo specifico programma che si propone di aumentare la competitività aziendale attraverso lo sviluppo delle competenze delle persone. L’obiettivo di Leonardo è quello di favorire l’integrazione dei processi fornitore cliente in un’ottica di miglioramento continuo e di creare un eco-sistema industriale votato all’eccellenza operativa, partendo dai pilastri della qualità e della logistica. Nell’ELITE Leonardo Lounge sono coinvolte oltre quaranta PMI, provenienti da 12 diverse regioni, per un fatturato aggregato pari a 1 miliardo di Euro e un totale di oltre 5.700 dipendenti.

EASA: UPDATED EASY ACCES RULES FOR AERODROMES – L’EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Aerodromes (Revision from November 2020). Queste regole consolidate e aggiornate sono visualizzate in un formato di facile lettura con funzionalità di navigazione avanzate tramite link e segnalibri e possono essere scaricate gratuitamente dal sito web dell’EASA. La revisione di novembre 2020 incorpora updated Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) all’Annex IV (Part ADR.OPS) del Commission Regulation (EU) No 139/2014.

EASA: CABIN CREW RECURRENT TRAINING GUIDELINES NEL CONTESTO DEL COVID-19 – La pandemia ha portato a crew training centres che operano a capacità ridotte, a causa delle restrizioni sanitarie e dei requisiti di allontanamento sociale. Nelle circostanze attuali, gli operatori aerei potrebbero non essere in grado di addestrare i propri equipaggi con i metodi tradizionali in classe utilizzati prima del COVID-19. Pertanto, EASA ha sviluppato COVID-19 guidelines per affrontare i cabin crew recurrent training, proponendo diversi metodi di addestramento e misure di mitigazione che potrebbero essere utilizzati per la durata della pandemia. Queste linee guida non intendono modificare i requisiti normativi esistenti. Le linee guida sono rivolte alle autorità competenti e agli operatori aerei con l’obiettivo di garantire la continuità della formazione periodica dei cabin crew.

EUROWINGS LANCIA NUOVE CONNESSIONI VERSO BEIRUT E ERBIL – Eurowings inizierà nuovi voli diretti a dicembre e porterà i suoi passeggeri per la prima volta a Beirut in Libano ed Erbil nel nord dell’Iraq. “Visitare famiglie e amici è particolarmente prezioso in tempi di crisi. Le persone di tutte le nazionalità cercano regolarmente la vicinanza e lo scambio personale con i loro parenti. Lo rendiamo possibile con attraenti collegamenti non-stop con i rispettivi paesi d’origine. Stiamo assistendo a una domanda costante e stabile in questo segmento, anche nelle ultime settimane e mesi della crisi”, ha dichiarato Jens Bischof, CEO di Eurowings. Dal 19 dicembre 2020 Eurowings porterà i suoi passeggeri da Berlino a Beirut, la capitale del Libano. I voli decolleranno da Berlino il martedì e il sabato. A partire dal 19 dicembre, i passeggeri di Eurowings voleranno da Düsseldorf a Erbil in Iraq tramite un collegamento diretto e a Beirut in Libano a partire dal 22 dicembre. I voli sono offerti il martedì e il sabato. Da febbraio 2021 ci sarà anche un collegamento diretto da Stoccarda a Beirut, effettuato il martedì. Tutti i collegamenti possono essere prenotati tramite il sito web o l’app di Eurowings.

AMERICAN AIRLINES : TRIAL DI UNA APP PER FACILITARE I VIAGGI INTERNAZIONALI – American Airlines inizierà a offrire ai clienti un’app mobile per facilitare i viaggi verso destinazioni internazionali. La mobile wellness wallet solution chiamata VeriFLY, dell’identity assurance leader Daon, aiuterà i viaggiatori a comprendere facilmente i requisiti di documentazione e test coronavirus (COVID-19) per la loro destinazione e semplificherà il check-in in aeroporto attraverso una verifica digitale per garantire il cliente ha completato i requisiti. “Questa nuova soluzione è una risposta diretta al crescente desiderio dei nostri clienti di esplorare più opportunità di viaggio internazionali”, ha affermato Robert Isom, Presidente di American Airlines. “L’app ci aiuterà a offrire un’esperienza di viaggio più fluida poiché supportiamo il ritorno alla domanda e mettiamo a proprio agio i clienti, che sono completamente preparati per il loro viaggio”. I clienti che viaggiano a Montego Bay (MBJ) e Kingston (KIN), Giamaica, da o in collegamento tramite Miami (MIA) avranno l’opportunità di testare la nuova soluzione senza alcun costo, creando un profilo sicuro e confermando i dettagli per il loro viaggio a partire dal 18 novembre. Dopo aver creato un profilo sicuro sul proprio dispositivo mobile, ai clienti verrà chiesto di confermare i dettagli del viaggio, tra cui le loro informazioni di volo; un test COVID-19 negativo che soddisfa i requisiti della destinazione; qualsiasi documentazione richiesta per il viaggio verso la destinazione in base ai requisiti pubblicati in quel momento. Man mano che i viaggiatori verificano ogni elemento richiesto per il viaggio, l’app verifica che i dati del cliente corrispondano ai requisiti di un paese e visualizza un semplice messaggio di accettazione o errore. Questo semplice messaggio semplificherà il processo di check-in e di verifica della documentazione in aeroporto prima della partenza. All’arrivo al MIA il giorno del viaggio, ai clienti che utilizzano l’app VeriFLY verrà fornita una corsia di ingresso rapida per la verifica nel Terminal Nord. Verrà richiesto di mostrare semplicemente la convalida del “pass” approvato sull’app.

DELTA: LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT ACCELERA LA TRASFORMAZIONE DEL TERMINAL – I clienti Delta possono ora aspettarsi una nuova esperienza al Los Angeles International Airport ben 18 mesi prima del previsto. Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti si è unito ai leader di Delta e Los Angeles World Airports (LAWA) giovedì per annunciare l’accelerazione del progetto di modernizzazione del terminal Delta Sky Way, un progetto da 1,86 miliardi di dollari per modernizzare, aggiornare e collegare i Terminal 2, 3, e il Tom Bradley International Terminal, che sarà ora pronto a metà del 2023. I minori volumi di passeggeri a LAX e in tutti gli Stati Uniti stanno consentendo la chiusura temporanea del Terminal 3 e l’accelerazione del progetto, rendendo possibile l’apertura della struttura a metà del 2023, invece che alla fine del 2024. “Se c’è un lato positivo per il minor numero di persone che volano in questo momento, è che abbiamo un’opportunità e un team con il know-how per portare avanti il futuro su progetti infrastrutturali come Sky Way a LAX, che fornirà un’esperienza eccezionale molto più velocemente di quanto pianificato per i nostri clienti e dipendenti”, ha affermato Mark Pearson, Vice President – Corporate Real Estate di Delta. “Tutto questo è possibile grazie all’incredibile supporto di LAWA, della città di Los Angeles e dei nostri partner che sono in linea con la nostra visione, oltre che dei nostri dipendenti che continuano ad essere agili nel supportare i clienti in ogni fase della costruzione”. Il Delta LAX central headhouse aprirà nel primo trimestre del 2022. La struttura fornirà anche connectivity beyond security tra i Terminal 2 e 3, attualmente possibile solo tramite bus navetta. Il progetto fornirà l’accesso al LAX Automated People Mover, che aprirà nel 2023.

GE PARTNER CON ALBANY INTERNATIONAL AIRPORT PER TRASFORMARE L’AEROPORTO IN UN DIGITAL INCUBATOR – L’Albany International Airport, in collaborazione con GE (General Electric), ha lanciato il primo digitally-focused airport volto a dimostrare le nuove tecnologie per rendere i viaggi aerei più sicuri in un mondo post-pandemico. A sottolineare l’annuncio è la firma dell’aeroporto come cliente di lancio della nuova app Wellness Trace di GE Aviation, che l’aeroporto utilizzerà per monitorare i protocolli di pulizia COVID-19. Nelle prossime settimane, l’aeroporto e GE sveleranno altre tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e apprendimento automatico implementate come parte di questo incubatore digitale. GE Aviation ha lanciato ufficialmente la sua commercial Wellness Trace App offering alla fine di giugno 2020, in collaborazione con TE FOOD ed Eurofins. L’app, protetta dalla tecnologia blockchain, fornisce una piattaforma completa per aeroporti e compagnie aeree per monitorare lo screening COVID-19 sia per i passeggeri che per i dipendenti e impostare protocolli per monitorare la pulizia degli oggetti in aeroporto o a bordo di aeromobili, per garantire che siano regolarmente disinfettati. Albany Airport è il primo cliente di GE. L’aeroporto ha avviato un three-month trial, durante la quale il suo personale operativo utilizzerà Wellness Trace per monitorare i protocolli di pulizia e igiene per le aree chiave dell’aeroporto. Dopo i tre mesi di prova, i funzionari di GE Aviation e di Albany Airport esamineranno l’esperienza per discutere eventuali aggiornamenti o miglioramenti che potrebbero essere apportati all’App. Discuteranno anche la fattibilità di espandere l’uso dell’App per lo screening sanitario.