Rolls-Royce: 100% Sustainable Aviation Fuel per gli engine ground test

Nell’ambito della sua strategia di decarbonizzazione in corso, Rolls-Royce utilizzerà per la prima volta 100% sustainable aviation fuel negli engine ground tests riguardanti la next-generation engine technology.

I test mireranno a confermare che il SAF non miscelato fornisce un contributo significativo al miglioramento delle performance ambientali dei motori a turbina a gas.

Il SAF utilizzato nei test è stato prodotto dal low-carbon fuel specialist World Energy in Paramount, California, fornito da Shell Aviation e consegnato da SkyNRG. Questo carburante non miscelato ha il potenziale per ridurre significativamente le net CO2 lifecycle emissions di oltre il 75% rispetto al jet fuel convenzionale, con la possibilità di ulteriori riduzioni negli anni a venire.

Questi test mirano a dimostrare che gli attuali motori possono funzionare con 100% SAF come full “drop-in” option, ponendo le basi per spostare tali combustibili verso la certificazione. Attualmente, il SAF è certificato per miscele fino al 50% con conventional jet fuel e può essere utilizzato su tutti gli attuali motori Rolls-Royce.

A partire dalle prossime settimane a Derby, nel Regno Unito, i ground tests coinvolgeranno un motore Trent che incorpora anche la ALECSys (Advanced Low Emissions Combustion System) lean-burn technology.

ALECSys fa parte dell’UltraFan next generation engine demonstrator programme, che offre un risparmio di carburante del 25% rispetto alla prima generazione di motori Trent.

Paul Stein, Chief Technology Officer di Rolls-Royce, ha affermato: “L’aviazione è una forza straordinaria, che mantiene il mondo connesso, ma dobbiamo farlo in modo sostenibile. Questi test mirano a dimostrare che possiamo fornire riduzioni reali delle emissioni. Se la produzione di SAF può essere aumentata – e l’aviazione necessita di 500 milioni di tonnellate all’anno entro il 2050 – possiamo dare un enorme contributo per il nostro pianeta”.

Gene Gebolys, CEO e fondatore di World Energy, ha dichiarato: “World Energy esiste per consentire ai leader di innovare fornendo i combustibili a basse emissioni di carbonio più avanzati al mondo. Rolls-Royce sta mettendo la sua abilità tecnologica al lavoro per capire come massimizzare il loro potenziale nei motori e siamo orgogliosi di supportarli”.

Theye Veen, Managing Director, SkyNRG, ha aggiunto: “Questo programma è un ottimo esempio di ciò che può essere ottenuto quando le aziende di tutta la catena del valore dell’aviazione che condividono l’ambizione di ridurre le emissioni lavorano insieme. In qualità di pioniere in SAF, SkyNRG incoraggia test innovativi come questo condotti da Rolls-Royce”.

Oltre a fornire il SAF con SkyNRG, Shell Aviation fornisce anche a Rolls-Royce i lubrificanti AeroShell per l’ALECSys engine test programme.

Anna Mascolo, Presidente, Shell Aviation, ha commentato: “Per oltre 100 anni, Rolls-Royce e Shell hanno lavorato insieme per guidare il progresso dell’aviazione. Questa collaborazione ci avvicina di un passo alla decarbonizzazione dell’aviazione. Oltre al SAF, Shell Aviation fornirà compensazioni utilizzando nature-based solutions per rendere il test a zero emissioni nette, dimostrando quanto siano essenziali più misure se il trasporto aereo vuole raggiungere net zero carbon dioxide emissions”.

Il programma ALECSys è supportato dall’Unione Europea tramite Clean Sky e nel Regno Unito dall’Aerospace Technology Institute e Innovate UK. Il 100% SAF testing programme è inoltre supportato da ATI, iUK e Gulf Aviation.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)