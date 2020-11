Air France KLM Martinair Cargo pronta a distribuire i vaccini Covid-19

A partire da marzo di quest’anno, la divisione cargo di Air France KLM è impegnata a mantenere il suo global air freight network come parte dei flussi di merci vitali. Durante la pandemia COVID-19, le istituzioni sanitarie e le persone hanno così avuto accesso a medicinali, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e altri prodotti critici. Negli ultimi mesi sono stati effettuati circa 6.000 cargo-only flights, con Air France KLM Martinair Cargo che opera attualmente servizi verso oltre 100 destinazioni a lungo raggio

Ora la prossima sfida logistica è la distribuzione mondiale dei vaccini COVID-19. In termini di volume, la distribuzione dei vaccini sarà un’operazione logistica senza precedenti, le aspettative iniziali sono che circa 15 miliardi di vaccini dovranno essere distribuiti in tutto il mondo. Molti di questi dovranno essere trasportati a temperature molto basse. Ad esempio, il vaccino Pfizer deve essere conservato congelato (a -70° C gradi Celsius). Altri vaccini devono essere distribuiti a temperatura costante tra +2 e + 8° C.

“Air France KLM Martinair Cargo ha sviluppato soluzioni logistiche con i suoi partner per garantire la qualità dei vaccini lungo tutta la catena di distribuzione ed è pronta per questo impegno. Insieme ad Air Cargo Netherlands (ACN) ed Amsterdam Airport Schiphol, e con Aéroport de Paris (già due importanti hub farmaceutici europei), abbiamo istituito due task force per preparare entrambe le comunità aeroportuali alle imminenti operazioni di trasporto di vaccini”, afferma Air France KLM Martinair Cargo.

“La prospettiva dell’arrivo di un vaccino COVID-19 è un’ottima notizia. Allo stesso tempo, porta una nuova sfida; un trasporto veloce e sicuro di miliardi di vaccini in tutto il mondo. Siamo pronti per questo, grazie ai colleghi e ai partner che hanno lavorato duramente per questo. KLM ha precedentemente contribuito al trasporto aereo per un flusso di circa 90 milioni di maschere, indumenti protettivi e apparecchiature respiratorie. Ora porteremo il vaccino in modo sicuro e veloce nei Paesi Bassi e nel resto del mondo. Sono orgoglioso che i nostri colleghi del Cargo svolgano questo compito complesso e responsabile”, afferma Pieter Elbers, CEO di KLM.

GertJan Roelands, Senior Vice President Sales & Distribution Air France KLM Martinair Cargo, afferma: “Air France KLM Martinair Cargo ha anni di esperienza nel trasporto di prodotti farmaceutici a temperatura controllata ed è stato il primo gruppo di compagnie aeree ad essere certificato CEIV da IATA. La distribuzione dei vaccini Covid-19 pone sfide specifiche in termini di volume, requisiti di trasporto e sicurezza. Per essere completamente preparati a questo, abbiamo avviato una task force sul vaccino Covid-19 quattro mesi fa. Questa task force rappresenta tutti i dipartimenti pertinenti di Air France KLM Martinair Cargo. I nostri team hanno lavorato a un ampio piano d’azione. Ad esempio, nel nostro Schiphol Pharma Hub, alcuni mesi fa abbiamo aperto una Climate Controlled storage facility da 1.118 m3 e stiamo costruendo un’ulteriore Cool Room di 2.061 m3. Nel nostro Charles de Gaulle Pharma Hub, una nuova area di stoccaggio climatizzata sta per essere completata. Abbiamo anche introdotto soluzioni ibride e passive avanzate che verranno utilizzate per il trasporto dei vaccini, in aggiunta alla gamma completa esistente di contenitori attivi. Insieme a molte altre iniziative, sono stati implementati anche un monitoraggio aggiuntivo e una gestione degli interventi”.

Adriaan den Heijer, Executive Vice President Air France-KLM Cargo, afferma: “Riteniamo che la cooperazione e la creazione di comunità attorno all’imminente distribuzione globale di vaccini siano essenziali. Abbiamo stabilito partnership con molte parti della catena logistica, inclusi spedizionieri, società di autotrasporti, fornitori di container, aziende farmaceutiche e istituti e autorità sanitarie. Crediamo che una forte cooperazione tra i partner sarà essenziale per portare a termine con successo questa sfida logistica”.

“Nelle ultime settimane abbiamo spedito con successo i primi vaccini Covid-19. Air France KLM Martinair Cargo è pronta per questa sfida logistica, pronta a fornire vaccini contro il coronavirus nei Paesi Bassi, in Francia e in molti altri paesi in tutto il mondo”, conclude Adriaan den Heijer.

Air France KLM Martinair Cargo è il dedicated air cargo business di Air France-KLM Group. Air France-KLM Cargo è membro di SkyTeam Cargo (www.skyteamcargo.com) che offre una copertura del network ancora più ampia.

(Ufficio Stampa Air France KLM Martinair Cargo)