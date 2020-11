News Brevi – 14.11.2020

RIDUZIONE OPERATIVITA’ AEROPORTO ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa che, a causa del nuovo forte calo del traffico passeggeri, ha predisposto un ulteriore piano di ridimensionamento dell’assetto infrastrutturale dell’aeroporto di Fiumicino. A partire da martedì 17 Novembre le aree d’imbarco E31-E44 (Satellite Ovest), raggiungibili oggi tramite trenino people mover, saranno temporaneamente chiuse e tutte le operazioni di imbarco/sbarco verso destinazioni Extra-Schengen verranno gestite nell’attuale Molo E dove è stata predisposta una nuova frontiera emigration. Tutte le operazioni di check-in, i controlli di sicurezza, i controlli immigration e la riconsegna bagagli restano al Terminal 3 secondo lo schema già in essere. La decisione, che segue la chiusura del Terminal 1 del 17 marzo e il forte ridimensionamento delle aree di imbarco di Fiumicino, si è resa necessaria a causa del nuovo drammatico calo del traffico aereo che a causa del Covid-19 continua ad essere ridotto ben oltre l’80%.

ENAC TRA I PARTNER DEL PROGETTO ECHO – EUROPEAN CONCEPT FOR HIGHER AIRSPACE OPERATIONS – Il 12 novembre 2020 è stato ufficialmente avviato ECHO, European concept for higher airspace operations, progetto SESAR 2020 della durata di 2 anni che mira a consentire operazioni sicure ed efficienti al di sopra dei livelli di volo in cui opera il traffico aereo convenzionale. L’ENAC è tra i membri del team di progetto insieme a Airbus UTM (Airbus Operations SL), CIRA, DASSAULT AVIATION, il DLR, DSNA, ENAV, EUROCONTROL, ONERA e THALES Alenia Space. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurocontrol, al seguente link: https://www.eurocontrol.int/news/safe-efficient-higher-airspace-operations-europe.

LA STAR ALLIANCE LOUNGE A LOS ANGELES AIRPORT RICONOSCIUTA COME LA MIGLIORE IN NORD AMERICA AI WORLD TRAVEL AWARDS – La Star Alliance Lounge di Los Angeles è stata premiata come ‘North America’s Leading Airport Lounge’ ai World Travel Awards di quest’anno. Il riconoscimento della Star Alliance branded lounge presso il Tom Bradley International Terminal di Los Angeles sta diventando un evento regolare, con la struttura gestita da Air New Zealand che ha vinto continui premi anche come World’s Best Airline Alliance Lounge. “Siamo onorati di ricevere questo premio”, afferma Christian Draeger, Star Alliance Vice President Customer Experience. “È un riconoscimento degli standard molto elevati di design e servizio clienti che forniamo con le nostre otto branded lounges in tutto il mondo. Vorrei estendere i miei ringraziamenti ai nostri clienti e partner del settore per la loro continua fiducia nel nostro prodotto”. Graham Cooke, Founder, World Travel Awards, ha dichiarato: “Il World Travel Awards 2020 programme ha ricevuto un numero record di voti espressi dal pubblico. Ciò dimostra che l’appetito per i viaggi e il turismo non è mai stato così forte e fa ben sperare per il futuro del settore con l’inizio della ripresa globale”. Draeger ha aggiunto: “Con il ritorno della domanda di viaggi aerei, possiamo assicurare ai clienti che quando riapriranno le nostre branded lounges vi saranno i più elevati standard di sicurezza in materia di igiene e salute. I clienti potranno usufruire di servizi premium in un ambiente sicuro ed esclusivo”. Oltre a Los Angeles (LAX), Star Alliance offre branded lounges ad Amsterdam (AMS), Buenos Aires (EZE), Nagoya (NGO), Parigi (CDG), Rio de Janeiro (GIG), Roma (FCO) e San Paolo (GRU). Ulteriori informazioni sulle Star Alliance branded lounges sono disponibili su https://www.staralliance.com/en/lounges.

RYANAIR: VOLI DOMESTICI AGGIUNTIVI IN UK PER SFRUTTARE LA “TRAVEL WINDOW” – Ryanair ha annunciato ulteriori voli domestici nel Regno Unito a partire dal 4 dicembre, in seguito all’annuncio della ‘travel window’ del governo britannico che consente agli studenti di tornare a casa per Natale. La student ‘travel window’ indica che le università dovrebbero tornare all’insegnamento online per consentire agli studenti di tornare a casa tra il 3 e il 9 dicembre e Ryanair faciliterà il ritorno degli studenti alle loro famiglie durante questo periodo. Nell’ambito dell’impegno per Natale, Ryanair annuncia una nuova rotta Edimburgo – London Stansted operativa due volte alla settimana tra il 4 dicembre e l’8 gennaio. Ryanair serve anche altre 3 rotte domestiche nel Regno Unito che consentiranno agli studenti di tornare a casa prima dell’affollato periodo natalizio: Derry – Liverpool, Belfast – London Stansted e Edimburgo – Derry.

AL POLITECNICO DI MILANO LA GALLERIA DEL VENTO SI METTE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ITALIANE – La Galleria del Vento del Politecnico di Milano è un luogo unico nel suo genere. Questo edificio del Campus Bovisa è un enorme laboratorio, il più grande in Europa, in cui si studia l’andamento del vento intorno ai corpi dalle più svariate forme e dimensioni. Come si legge su Genio & Impresa (genioeimpresa.it), il magazine online di Assolombarda, attraversando le varie stanze della Galleria è possibile assistere a simulazioni di raffiche di varia intensità, fino a 200 chilometri orari, e la loro interazione con elicotteri, ponti ed edifici, oppure con oggetti più piccoli e comuni, come il casco di un ciclista o di uno sciatore. Una sperimentazione continua, che ha come fine ultimo la realizzazione di mezzi ed infrastrutture efficienti, prestanti e sicuri. “La Galleria è luogo di ricerca di base per gli studenti e i ricercatori del Politecnico, ma anche di ricerca applicata e di servizio verso il nostro tessuto economico”, afferma Marco Belloli, direttore scientifico della Galleria dal 2001, anno della sua nascita, e custode del laboratorio insieme al responsabile tecnico Luca Ronchi. Molte grandi, medie e piccole imprese italiane, infatti, si sono affidate proprio alla Galleria del Vento per testare l’efficacia dei prodotti, affittando l’impianto per i giorni necessari alle prove. Un vero e proprio “noleggio del vento”, che nel corso degli anni ha interessato settori di varia natura: velivoli e costruzioni in primis, ma anche impianti fotovoltaici, tracker per pannelli solari, geomembrane usate come coperture e società di ingegneria strutturale. Con un occhio di riguardo per la sostenibilità: “Lavoriamo sull’efficienza energetica degli edifici o dei velivoli con il bando Ue Clean Sky, nel settore delle energie rinnovabili e dei pannelli fotovoltaici, oppure con le grandi navi da cargo che, grazie ad una rete di vele, consumano e inquinano di meno”. (Fonte: genioeimpresa.it)