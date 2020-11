Lufthansa: i Miles & More customers possono ora compensare i loro voli con un click

Volare a emissioni zero è ora ancora più facile per i clienti Miles & More grazie a una nuova offerta. I clienti possono ora vedere le emissioni di CO2 del loro volo nell’app Miles & More e possono compensare queste emissioni direttamente con pochi click. La nuova offerta è disponibile non solo per tutti i voli di Lufthansa Group, ma anche per i viaggi con Star Alliance e partner di joint venture per i quali il cliente ha ricevuto o utilizzato miglia Miles & More. La nuova applicazione si chiama “mindfulflyer” ed è stata sviluppata congiuntamente da Miles & More e dal Lufthansa Innovation Hub.

“La compensazione di CO2 di un volo non dovrebbe essere complicata. Con il nuovo servizio ‘mindfulflyer’ i nostri passeggeri possono vedere le emissioni di CO2 del loro volo a colpo d’occhio e ora possono compensarle facilmente e rapidamente, anche utilizzando le miglia. Vogliamo attivamente promuovere comportamenti sostenibili”, afferma Christina Foerster, Lufthansa Group Executive Board Member for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Con la funzione “mindfulflyer” è possibile ricordare ai partecipanti di compensare regolarmente i loro voli. Il cliente decide quanto carburante per aviazione sostenibile o progetti di riforestazione certificati della fondazione myclimate per la protezione del clima vengono utilizzati. Tramite la funzione Cash & Miles, il cliente può anche decidere se compensare con sole miglia o anche proporzionalmente con euro. Per il loro impegno per la protezione del clima, i partecipanti Miles & More riceveranno premi digitali, come il “Climate Supporter”, che li distingue come viaggiatori attenti all’ambiente. Questi premi possono essere condivisi tramite i canali dei social media per ispirare anche altri viaggiatori.

“La fedeltà del cliente senza sostenibilità non funziona più: i nostri clienti si aspettano da noi soluzioni che consentano viaggi rispettosi del clima”, afferma Sebastian Riedle, Managing Director of Miles & More GmbH. “Con l’integrazione dell’offerta “mindfulflyer” stiamo soddisfacendo questa aspettativa rendendo il viaggio a impatto zero il più semplice possibile”.

Con Compensaid, il Lufthansa Innovation Hub ha creato nel 2019 l’offerta di compensazione centrale all’interno di Lufthansa Group, che è considerato il first mover del settore per la compensazione dei combustibili fossili correlata al cliente finale attraverso il carburante per aviazione sostenibile. L’integrazione di Compensaid nell’app Miles & More è stata completata e aumenterà ulteriormente la visibilità in modo significativo.

“Siamo molto lieti che la nostra nuova compensation option sia ora disponibile nell’app Miles & More. In questo modo stiamo offrendo a un numero ancora maggiore di clienti l’accesso a viaggi sostenibili e dimostrando come la tecnologia digitale possa essere utilizzata per renderlo più semplice e trasparente”, afferma Gleb Tritus, Managing Director Lufthansa Innovation Hub.

Inoltre, i soci Miles & More hanno anche l’opportunità di compensare i loro viaggi aerei direttamente all’interno della piattaforma Compensaid. Per farlo, devono solo accedere a compensaid.com con i propri dati Miles & More. L’opzione di compensazione di CO2 tramite la piattaforma Compensaid consente di compensare i voli anche prima del decollo.

“Lufthansa Group è impegnato da decenni in una politica aziendale sostenibile e responsabile e prende sul serio le proprie responsabilità. Il Gruppo è fermamente impegnato nell’aviazione rispettosa del clima, continua a investire in aeromobili particolarmente efficienti in termini di consumo di carburante nonostante l’attuale situazione eccezionale e sta espandendo il suo impegno per il carburante per aviazione sostenibile”, afferma Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa)