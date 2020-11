Emirates collabora con FlySafair per rafforzare le opzioni di viaggio in Sud Africa

Emirates e FlySafair hanno annunciato un interline agreement, che apre collegamenti verso rotte selezionate sul network di FlySafair in South Africa.

Attraverso l’accordo, Emirates e FlySafair intendono offrire facilità di viaggio con single-ticket travel e through tagging del bagaglio per i viaggiatori che si trasferiscono dai tre gateway di Emirates – Johannesburg, Città del Capo e Durban ai FlySafair domestic points in Sud Africa, come Port Elizabeth, East London e George.

I clienti possono anche usufruire della connessione ai punti FlySafair, senza tornare indietro alla loro destinazione iniziale quando prendono il volo di ritorno a Dubai. I clienti possono prenotare il loro viaggio con gli uffici EK e le agenzie di viaggio.

Badr Abbas, Senior Vice President Commercial Operations for Africa, ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare la nostra partnership interline con FlySafair. La loro rete completa la nostra presenza sudafricana, fornendo una serie di connessioni per i nostri clienti, il che rende questa partnership naturale. Insieme, apriremo nuove opportunità di viaggio e più scelta per i clienti che desiderano viaggiare sul territorio nazionale. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e rafforzare la nostra relazione nel futuro”.

Kirby Gordon, Chief Marketing Officer di FlySafair, ha dichiarato: “Oggi siamo entusiasti di annunciare il lancio del nostro interline agreement con Emirates Airline. Il servizio eccellente e la vasta rete di rotte offerte da Emirates sono rinomati in tutto il mondo e siamo orgogliosi di collaorare con loro per fornire ai clienti una maggiore connettività durante i viaggi”.

Ha aggiunto: “Siamo in una posizione molto fortunata grazie alla quale siamo stati in grado di riavviare le operazioni nel giugno di quest’anno. A partire da novembre, opereremo di nuovo a pieno regime, il che ci vedrà operare poco più del 75% della domestic seat capacity disponibile in South Africa. Il traffico internazionale è ancora molto limitato date le varie restrizioni in atto, ma siamo felici di annunciare che c’è stato un lento e costante aumento dei volumi di voli che stiamo vendendo attraverso i nostri connection agreements come quello con Emirates”.

Emirates ha ripreso le sue operazioni a Johannesburg e Città del Capo il 1° ottobre e a Durban l’8 ottobre, attualmente opera 17 voli settimanali verso il Sud Africa.

Emirates ha messo in atto misure di sicurezza migliorate in tutti i suoi punti di contatto a bordo e a terra. La compagnia aerea continua a stimolare la domanda dei passeggeri collegando i clienti via Dubai verso quasi 100 destinazioni, oltre a costruire più opportunità di collegamento in Sud Africa attraverso partnership come quella con FlySafair, che offrono ai clienti maggiore comodità e flessibilità.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)