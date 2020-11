News Brevi – 16.11.2020

AUSTRIAN AIRLINES NOMINA IL NUOVO HEAD OF IT DIVISION – Steve Beyermann (31) assumerà la carica di Head of IT Management at Austrian Airlines il 1° gennaio 2021. Beyermann ha lavorato in varie funzioni nella divisione IT di Lufthansa Group per dieci anni, gli ultimi tre dei quali presso Austrian Airlines. L’attuale head of IT di Austrian Airlines, Stefan Matzelle (51), che ha fatto parte del Gruppo per oltre 18 anni – gli ultimi quattro dei quali con Austrian Airlines – lascia la compagnia su sua richiesta per raccogliere una nuova sfida professionale al di fuori del Gruppo. Il CEO di Austrian Airlines, Alexis von Hoensbroech, ha detto: “Sono lieto che con Steve Beyermann siamo stati in grado di reclutare un giovane manager estremamente competente dai nostri stessi ranghi per guidare questa divisione, che è così importante per il futuro”. Steve Beyermann (31) ha iniziato la sua carriera dopo aver completato i suoi studi in business information technology nel 2011 presso Lufthansa Group come consultant and project manager at Lufthansa Systems. Nel 2014 ha assunto la direzione del Lufthansa CIO Office e parallelamente ha guidato vari progetti IT, come lo sviluppo del future workplace model di Lufthansa Groyp. Nel 2017 si è trasferito in Austrian Airlines a Vienna come parte della sua responsabilità a livello di Gruppo e ha istituito il Center of Excellence “Digital Workplace”, che gestisce tutte le tematiche relative all’ambiente di lavoro digitale per l’intero Lufthansa Group.

ICAO: LA MAGGIORE LIBERALIZZAZIONE INTRAREGIONALE E’ FONDAMENTALE PER LA RIPRESA IN AFRICA – Parlando a un evento online organizzato dall’Africa Union (AU), l’ICAO Secretary General Fang Liu ha dichiarato che il recupero dei servizi aerei africani dovrebbe essere incoraggiato attraverso un’ulteriore liberalizzazione e resilienza intraregionale, aiutato dalle ICAO COVID-19 response resources. “Prima dell’inizio della pandemia, l’aviazione africana era pronta a diventare uno dei mercati del trasporto aereo in più rapida crescita al mondo. Il settore in generale ha sostenuto circa sette milioni di posti di lavoro e ha generato oltre 72 miliardi di dollari ogni anno in prodotto interno lordo (PIL) in questo continente”, ha detto Liu. “Per contribuire a ripristinare questi vantaggi significativi e positivi per la prosperità africana, le priorità attuali dovrebbero concentrarsi sulla creazione di politiche e regolamenti di emergenza efficaci”. Il Segretario Generale ha evidenziato il lavoro della ICAO Council Aviation Recovery Taskforce (CART) e le sue aviation response and recover “Take-Off Guidelines” che sono state pienamente approvate dalla AU Commission High Level Task Force sul riavvio e il recupero dell’aviazione in Africa. Facendo riferimento al focus dell’evento e all’importanza del miglioramento della liberalizzazione intra-regionale e internazionale, Liu ha sottolineato: “I dati sul traffico ICAO stanno rivelando che le regioni che presentano livelli più elevati di traffico intra-regionale si stanno riprendendo più rapidamente”. Concludendo le sue osservazioni, il Segretario Generale ha espresso la sua fiducia nel futuro dell’aviazione in Africa.

IBERIA INCREMENTA L’OFFERTA DEL PUENTE AEREO – Da oggi Iberia aumenta la sua capacità sul Puente Aéreo tra Madrid e Barcellona, passando da 24 a 43 frequenze settimanali. In questo modo la compagnia compie un ulteriore passo nella riattivazione dei viaggi aziendali, offrendo una media di sette voli giornalieri per direzione sulla rotta business per eccellenza in Spagna che, pur non raggiungendo ancora i livelli pre-COVID, consente alle aziende di riprendere il ritmo delle loro attività e dei loro viaggi. Parallelamente a questa crescita e in collaborazione con AENA, da oggi vengono offerti spazi dedicati a questa rotta anche negli aeroporti di Madrid e Barcellona, in modo che i clienti possano godere di tutti i vantaggi del servizio Puente Aéreo. All’aeroporto di Madrid è stato riaperto il consueto spazio del Puente Aéreo, sul lato nord del terminal, mentre a Barcellona sono stati dedicati sportelli esclusivi all’interno del terminal principale. In entrambe le città i gate di imbarco sono vicini ai controlli di sicurezza, consentendo il check-in fino a 20 minuti prima del volo. Inoltre, flessibilità totale per cambiare dall’app Iberia tutte le volte che è necessario e senza alcun costo. María Jesús López Solás, Direttore Commerciale e di Rete di Iberia, ha commentato: “Affinché le aziende del nostro paese possano riattivare le loro attività, la connettività è essenziale. Per questo stiamo a poco a poco ricostruendo la nostra rete e ponendo l’accento sul Puente Aéreo, perché insieme possiamo rilanciare l’economia, garantendo sempre tutte le misure di sicurezza”.

DELTA OTTIENE IL 10° BUSINESS TRAVEL NEWS AWARD – Per il decimo anno consecutivo, i corporate travel professionals hanno nominato Delta No. 1 airline nell’annuale Business Travel News Airline Survey, con miglioramenti significativi rispetto ai punteggi del 2019. Il sondaggio chiede ai professionisti dei viaggi aziendali di classificare le compagnie aeree in base a una serie di attributi importanti, dal servizio clienti alla distribuzione. Quest’anno il sondaggio ha anche chiesto ai partecipanti di valutare la risposta di ciascuna compagnia aerea alla pandemia COVID-19, compresa la risposta complessiva, la comunicazione efficace e la flessibilità. Delta ha ottenuto il massimo dei voti per la risposta alla pandemia, il servizio clienti e la comunicazione, migliorando allo stesso tempo il proprio punteggio in tutte le altre categorie. Anche quest’anno Delta è leader in tutte le categorie ed è l’unica compagnia aerea a conquistare tutte le categorie per sette anni consecutivi. Delta è l’unica compagnia aerea nella storia del sondaggio ad aver vinto 10 volte consecutive. “È sempre un onore guadagnare la fiducia e il rispetto dei nostri clienti, ma ricevere questo premio nel 2020 – quando la posta in gioco non è mai stata così alta – è incredibilmente gratificante”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Di fronte alle sfide storiche, siamo rimasti fedeli ai valori Delta e abbiamo messo i nostri dipendenti e clienti al primo posto. Questo riconoscimento ci dice che siamo sulla strada giusta e non potrei essere più grato o più orgoglioso del team Delta”.

ANA AMPLIA IL PROGRAMMA “THE CONNOISSEURS” – All Nippon Airways (ANA) amplierà il suo prestigioso programma culinario THE CONNOISSEURS aggiungendo la cucina tradizionale giapponese di Yoshihiro Takahashi. Takahashi si unisce a un elenco di chef d’élite che sono stati selezionati per partecipare al programma THE CONNOISSEURS sin dal suo inizio nel 2013. “Massimizzare l’esperienza e il comfort dei passeggeri è sempre stato parte integrante del nostro approccio per un servizio impareggiabile”, ha affermato Hideki Kunugi, Executive Vice President of ANA. “THE CONNOISSEURS è un esempio di come applichiamo questi valori in tutte le aree operative e ci sforziamo costantemente di migliorare l’esperienza in volo. Dal suo lancio, il programma THE CONNOISSEURS è stato molto apprezzato dai passeggeri e dagli appassionati di cucina sia in Giappone che a livello internazionale. Aggiungendo Takahashi alla nostra lista di chef partecipanti, i passeggeri potranno godere di un’esperienza culinaria davvero distinta e autentica”. Takahashi è lo chef proprietario del ristorante Hyotei di Kyoto e ha ricevuto tre stelle Michelin per 12 anni consecutivi, incluso il 2020. La cucina di Hyotei sarà disponibile per i passeggeri di First Class sui voli in partenza dal Giappone per il Nord America e l’Europa da settembre a novembre 2021. Ulteriori informazioni e dettagli del menu saranno disponibili online a partire da agosto 2021.