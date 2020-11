Etihad Airways annuncia una nuova rotta verso Israele

Etihad Airways lancerà voli giornalieri di linea tutto l’anno per Tel Aviv, il centro economico e tecnologico di Israele. Il lancio dei voli segue la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra le due nazioni e la firma degli accordi di Abraham tra Emirati Arabi Uniti e Israele a Washington D.C. il 15 settembre. Solo un mese dopo, Etihad è diventata la prima compagnia aerea del GCC ad operare un volo passeggeri commerciale da e per Tel Aviv il 19 ottobre 2020 (leggi anche qui).

Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Dopo la firma del nuovo accordo bilaterale, Etihad è lieta di annunciare un collegamento diretto tra queste importanti città. L’inizio dei voli di linea è un momento storico e, come compagnia aerea, consolida l’impegno di Etihad per le crescenti opportunità di commercio e turismo non solo tra i due paesi ma anche all’interno della regione e oltre”.

Il nuovo servizio, in vigore dal 28 marzo 2021, fornirà maggiore scelta e convenienza per i point-to-point business and leisure travellers tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Non solo promuoverà il turismo in entrata diretto ad Abu Dhabi, ma darà anche ai residenti degli Emirati e degli UAE l’opportunità di scoprire Israele.

Le partenze saranno opportunamente programmate per connettersi via Abu Dhabi ai principali gateway attraverso il network Etihad, tra cui Cina, India, Thailandia e Australia.

I voli da, per e via Abu Dhabi sono ampiamente supportati dal programma di sanificazione e sicurezza Etihad Wellness, che garantisce il mantenimento dei più elevati standard di igiene in ogni fase del viaggio del cliente. Ciò include Wellness Ambassador appositamente formati, i primi nel settore, che sono stati introdotti dalla compagnia aerea per fornire informazioni sanitarie e assistenza di viaggio essenziali a terra e su ogni volo, in modo che gli ospiti possano volare con maggiore facilità e tranquillità.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)