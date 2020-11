GE Aviation: il motore GE90 celebra 25 anni di servizio

Il motore GE90 di GE Aviation celebra oggi 25 anni di servizio e GE si aspetta che il motore continui ad equipaggiare aerei per i decenni a venire. Il 17 novembre 1995 il GE90 entrò in servizio sul Boeing 777, equipaggiando un volo British Airways tra Londra e Dubai.

Il motore GE90 è stato tra i più affidabili del settore, con un dispatch reliability rate del 99,97%. A luglio, la famiglia di motori ha superato 100 milioni di flight hours.

“Siamo entusiasti di celebrare un altro traguardo per il GE90 e vorremmo congratularci con tutti coloro che sono coinvolti nel successo del motore”, ha dichiarato Mike Kauffman, GE Aviation’s GE90 program general manager. “Continuiamo a fornire questi motori estremamente affidabili e il nostro product support team dedicato manterrà il GE90 per molti anni a venire, fornendo il massimo valore per tutto il suo ciclo di vita”.

GE ha consegnato più di 2.800 GE90-94B e upgraded -115B engines a 70 operatori in tutto il mondo. La famiglia di motori alimenta tutti i modelli Boeing 777 ed è il propulsore esclusivo sui 777-300ER, -200LR e 777F.

Il motore GE90 affronta quotidianamente alcune delle esigenze più difficili per un high-thrust commercial jet engine. Nonostante ciò, il motore ha raggiunto il più basso onere di manutenzione fino ad oggi grazie a service bulletin terminating action acceleration e analytics-based field programs.

La sua architettura e il design hanno influenzato ogni turbofan GE e CFM negli ultimi 20 anni, dal popolare GEnx, al record-selling CFM LEAP, al Passport per corporate jets, fino al GE9X di nuova generazione per il Boeing 777X.

Il motore GE90 ha tenuto il record mondiale come most powerful jet engine per 17 anni, con 127.900 libbre di spinta, fino a quando il motore GE9X appena certificato ha raggiunto il nuovo traguardo di 134.300 libbre.

L’entrata in servizio del GE90-94B ha comportato diverse distinzioni:

– Primo nuovo baseline engine for large commercial aircraft di GE Aviation in oltre 20 anni.

– World’s most powerful aircraft engine .

– World’s largest aircraft engine: il 123-inch diameter del GE90 fan è approssimativamente uguale al diametro della fusoliera di un Boeing 727.

– Prima applicazione di successo delle composite fan blades per un commercial turbofan engine.

– Più alto bypass ratio (9:1) e più alto overall pressure ratio (40:1).

– Introduzione del Dual annular combustion system.

