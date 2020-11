News Brevi – 17.11.2020

ETHIOPIAN AIRLINES RICONOSCIUTA PER LA LEADERSHIP DURANTE LA CRISI – Ethiopian Airlines Group annuncia di aver ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza per la straordinaria leadership durante la crisi del 2020” dalla rivista Global Finance. Il CEO del Gruppo Ethiopian, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver vinto il premio “Overall Excellence for Outstanding Crisis Leadership 2020 Award” che riconosce le nostre distinte capacità di gestione di successo di crisi multiple che si verificano contemporaneamente come una tempesta perfetta. Durante la diffusione globale della pandemia COVID-19 abbiamo dimostrato resilienza, agilità e rapidità nel processo decisionale e una speciale competenza nella rapida ridistribuzione delle risorse organizzative alla nostra divisione Cargo per il trasporto aereo di DPI COVID-19 salvavita e forniture mediche. Abbiamo riconfigurato 25 aerei passeggeri per i voli cargo e ci siamo avvalsi anche dei restanti aerei passeggeri per il rimpatrio delle persone bloccate per il collegamento con i loro cari a casa. In qualità di compagnia aerea socialmente responsabile, siamo stati solidali con il mondo durante la crisi senza precedenti e abbiamo servito le comunità di tutto il mondo per far fronte alle sfide della pandemia COVID-19. Siamo pronti a ripetere il notevole e riconosciuto successo globale nel guidare la consegna rapida di DPI salvavita con una simile velocità di consegna e con la stessa gestione professionale durante la prossima distribuzione globale del vaccino COVID-19”. Ethiopian è tra le compagnie aeree globali che hanno svolto un ruolo di primo piano nel trasporto di forniture mediche e nell’assistere i passeggeri bloccati dall’impatto di COVID-19. Dall’inizio dell’epidemia, Ethiopian ha operato oltre 360 voli charter cargo, ha trasportato forniture mediche in oltre 80 paesi, oltre a riunire più di 63.000 cittadini di diversi paesi attraverso voli charter di rimpatrio.

DELTA LANCIA UNA INTERACTIVE TRAVEL REQUIREMENTS MAP – Volare con requisiti di viaggio in continua evoluzione può essere complicato, ma Delta sta semplificando la pianificazione e la prenotazione fornendo informazioni dettagliate sui requisiti di viaggio, uno sguardo aggiornato sui luoghi e una connessione continua alla prenotazione in un single easy-to-use tool su Delta.com. Una nuova mappa interattiva offre ai clienti la possibilità di cercare, visualizzare e prenotare con un clic la destinazione desiderata, il tutto in un unico posto, dando loro il pieno controllo e una migliore comprensione dei requisiti attuali e di cosa aspettarsi all’arrivo. Questa nuova funzionalità, fornita da Smartvel, consente ai team Delta di offrire la migliore esperienza possibile anche prima che i clienti tornino a viaggiare. Lo strumento fornisce informazioni sui requisiti di quarantena e test, moduli e documenti di viaggio, informazioni sanitarie locali, linee guida COVID-19 locali e collegamenti ai moduli e alle applicazioni necessari prima del viaggio. Questo strumento di ricerca e mappa intelligente aggrega i requisiti di viaggio più aggiornati dagli Stati Uniti e da tutto il mondo in un’interfaccia utente intuitiva. I dati sono accuratamente selezionati dalle agenzie governative nazionali e locali e dall’International Air Transport Association (IATA).

ETIHAD AIRWAYS COLLABORA CON DAMON HILL PER PROMUOVERE L’ABU DHABI GRAND PRIX – Etihad Airways, sponsor ufficiale del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, ha collaborato con Damon Hill per produrre video a 360 gradi del circuito di Yas Marina. In questi video, Damon Hill offre agli appassionati di corse l’opportunità di vedere le cinque tribune per gli spettatori sul circuito di Yas Marina: Main, North, West, South e Marina. Damon Hill, campione del mondo 1996, commenta i punti salienti della vista da ogni tribuna. La serie di video è stata lanciata da Etihad Airways sul canale YouTube della compagnia aerea per coinvolgere i fan in vista dell’ultima gara della stagione di quest’anno.

JET PARK CAMBIA SEDE E DIVENTA PREMIUM – La nuova location presso l’aeroporto di Milano Malpensa è di quelle prestigiose e strategiche. Posizionato ad un solo minuto dal Terminal 2 e a tre dal Terminal 1, riapre oggi, martedì 17 novembre, con l’insegna JETPARK PREMIUM uno tra gli Airport Parking più noti e longevi della Lombardia. Un segnale di speranza e di ottimismo, che va in completa controtendenza rispetto a quello che è oggi il trend del mercato aeroportuale. Una scelta imprenditoriale che guarda lontano: farsi trovare pronti per la auspicata futura ripartenza del settore dei viaggi e, al tempo stesso, mantenere quel posizionamento conquistato negli anni dal gruppo JET PARK grazie all’alta qualità del servizio ed alla capacità di fidelizzare una clientela alto spendente proveniente anche dal vicino Ticino. Dopo un intenso lavoro progettuale ed esecutivo di diversi mesi, iniziato proprio durante il periodo del lockdown, Augusto Lotorto e Anja Kistner, imprenditori con un background di oltre 25 anni nel settore dei servizi aeroportuali, sono pronti a svelare il nuovo progetto che metterà al centro il passeggero e la sua auto. “Negli anni ci siamo specializzati nell’ambito del segmento Premium garantendo un servizio di eccellenza su misura per una tipologia di clientela diventata sempre più esigente”, dichiara Augusto Lotorto, CEO di JETPARK PREMIUM. “Oggi siamo pronti ad inaugurare un concierge parking che, se da un lato attinge alla nostra lunga esperienza nel settore, si presenta già pronto ed adeguato, in tutto e per tutto, per rispondere alle necessità del viaggiatore di domani”.

AMERICAN MIGLIORA LA LOUNGE EXPERIENCE NELLE VACANZE NATALIZIE – American Airlines offre ancora più tranquillità durante le festività natalizie migliorando la sua lounge experience, riaprendo altri club e offrendo uno sconto per un tempo limitato al suo esclusivo Five Star Service per le famiglie che viaggiano insieme. In questa stagione American metterà a disposizione di tutti i clienti, indipendentemente dalla cabina in cui viaggiano, il Five Star Service a una tariffa scontata del 50% per famiglie o gruppi di tre o più persone. Questa promozione a tempo limitato è disponibile solo per i viaggi dal 20 novembre 2020 al 10 gennaio 2021 in località selezionate. Il servizio è un’esperienza aeroportuale personalizzata che elimina le preoccupazioni del viaggio. A partire dal 17 novembre, le Admirals Club lounges riapriranno al John Wayne Airport (SNA), Raleigh-Durham International Airport (RDU) e Tampa International Airport (TPA). Con le tre nuove lounge, American ha riaperto 24 lounge in 20 città degli Stati Uniti con un servizio modificato in modo da proteggere il benessere dei membri del team e dei clienti.

ACCORDO TRA LEONARDO E LACROIX – Leonardo e LACROIX hanno firmato un accordo strategico per sviluppare nuove tecnologie e opportunità di business nel settore delle contromisure navali. Primo risultato di tale collaborazione è il SYLENA Mk2/MJTE, soluzione che nasce dall’integrazione del sistema di lancio SYLENA MK2 di LACROIX e della contromisura anti-siluro MJTE di Leonardo. Nel rispondere alle esigenze dei propri clienti, dal 2012 LACROIX ha sviluppato una serie di Decoy Launching Systems (DLS) di nuova generazione che interessano diverse piattaforme.