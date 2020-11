L’Ungheria firma contratto per l’acquisizione di due Embraer KC-390 Millennium

Il governo ungherese ed Embraer hanno firmato oggi un contratto per l’acquisizione di due new generation multi-mission transport aircraft Embraer C-390 Millennium, nella sua air-to-air refueling (AAR) configuration, designati KC-390. Inoltre, la formazione di piloti e tecnici, nonché altri servizi e supporto sono inclusi nel contratto come parte del processo per rafforzare le capacità delle forze di difesa ungheresi, in particolare nei ruoli di trasporto aereo tattico, AAR e medical evacuation, nonché in altre missioni di interesse pubblico. Le consegne dovrebbero iniziare nel 2023.

“A seguito dell’acquisizione di personnel air transport capabilities nel 2018, assisteremo all’arrivo in Ungheria di aeromobili KC-390 nel 2023-24, in grado di trasportare grandi carichi militari in un ambiente operativo, oltre a fornire rifornimento aria-aria. Stiamo acquisendo una flotta di trasporto multiruolo per le forze di difesa ungheresi per svolgere la più ampia gamma possibile di compiti all’interno del quadro nazionale”, ha affermato Gáspár Maróth, government commissioner responsible for defence development.

“Siamo onorati di essere stati selezionati dal governo ungherese e dalle forze di difesa ungheresi per fornire il velivolo da trasporto multi-missione più avanzato disponibile sul mercato”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO di Embraer Defence & Security. “L’Ungheria è la seconda nazione europea e operatore NATO a selezionare il C-390 Millennium, un aereo altamente capace che offre un’eccellente produttività, grazie a una combinazione senza rivali di velocità, payload e riconfigurabilità rapida per operazioni multi-missione”.

Il KC-390 per le Hungarian Defence Forces sarà il primo al mondo con l’Intensive Care Unit nella sua configurazione, caratteristica essenziale per svolgere missioni umanitarie. L’aereo soddisfa pienamente i requisiti delle forze di difesa ungheresi, essendo in grado di eseguire diversi tipi di missioni militari e civili tra cui Humanitarian Support, Medical Evacuation, Search and Rescue, Cargo and Troops Transport, Precision Cargo Drop, Paratroopers Operations and AAR. Questi KC-390 sono completamente compatibili con la NATO, non solo in termini di hardware ma anche di configurazione avionica e di comunicazione. Inoltre, i KC-390 probe and drogue refueling systems consentono all’aereo di rifornire l’Hungarian JAS 39 Gripen e altri velivoli che utilizzano la stessa tecnologia.

Il C-390 Millennium è pienamente operativo e, da quando ha ricevuto il suo primo velivolo nel 2019, la Brazilian Air Force lo ha dispiegato in diverse missioni critiche in Brasile e all’estero. Inoltre, il governo portoghese ha firmato un contratto per l’acquisizione di cinque C-390 Millennium nel 2019, che sono attualmente in linea di produzione e saranno in servizio nel 2023.

Volando più velocemente e trasportando più merci, sia la variante C-390 Millennium che la variante KC-390 sono la piattaforma delle giuste dimensioni per i principali deployment scenarios.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)