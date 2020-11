In futuro Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines offriranno un nuovo food and beverage concept in Economy Class

Nel prossimo futuro Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines offriranno ai loro clienti una nuova gamma di servizi in Economy Class. A partire dalla primavera del 2021, i passeggeri sulle rotte a corto e medio raggio potranno acquistare a bordo un’ampia selezione di cibi e bevande di alta qualità per soddisfare le loro esigenze.

Elevati standard di qualità sono implementati nella nuova gamma, dalla selezione alla preparazione e presentazione. Con il nuovo concetto, le compagnie aeree stanno anche investendo maggiormente nella sostenibilità, selezionando prodotti e imballaggi rispettosi dell’ambiente e riducendo gli sprechi alimentari attraverso una produzione più personalizzata.

“La nostra attuale offerta di snack in Economy Class non sempre soddisfa le aspettative dei nostri ospiti”, spiega Christina Foerster, Member of the Executive Board Lufthansa Group responsible for Customer, IT & Corporate Responsibility. “La nuova offerta è stata sviluppata sulla base del feedback dei nostri clienti. Con l’offerta di alta qualità disponibile per l’acquisto, i nostri passeggeri potranno decidere cosa mangiare e cosa bere durante il viaggio”.

La gamma di cibi e bevande sarà disponibile presso le singole compagnie aeree in varie forme, alcune delle quali avranno riferimenti regionali. Il focus sarà sui prodotti freschi e su una selezione di snack. Lo spuntino standard gratuito non verrà più servito in futuro.

La nuova offerta sarà introdotta in fasi a partire dalla primavera del 2021: inizierà Austrian Airlines, seguita da SWISS e Lufthansa. I nuovi prodotti saranno rivelati dalle singole compagnie aeree nei prossimi mesi.

Nel dettaglio Swiss International Air Lines (SWISS) fornirà presto ai clienti di Economy Class che viaggiano da Zurigo un nuovo food and beverage service. Il nuovo concetto, che è già ben consolidato sui voli da Ginevra, dove ha guadagnato diversi riconoscimenti dalla sua introduzione nel 2018, deve ora essere adottato per i servizi a corto e medio raggio dall’hub di Zurigo di SWISS dalla primavera del 2021, offrendo ai viaggiatori un ampia gamma di snack e bevande di qualità che possono selezionare in base ai loro desideri e acquistare a bordo.

“I nostri ospiti oggi vogliono avere voce in capitolo nella loro esperienza di viaggio individuale”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Questa aspettativa non è più sempre soddisfatta attraverso il nostro attuale inflight food and beverage product. A Ginevra offriamo già ai nostri clienti l’opportunità di selezionare autonomamente i loro snack e bevande preferiti nell’ambito del nostro programma ‘SWISS Saveurs’. Abbiamo ricevuto ottimi riscontri da parte degli ospiti interessati su questo prodotto di qualità. Quindi abbiamo deciso di estendere il programma anche ai nostri voli da Zurigo”.

Il nuovo concetto si concentrerà sull’offerta di prodotti freschi e un’ampia selezione di snack con forti legami regionali. SWISS continuerà a fornire a tutti i suoi passeggeri una bottiglia d’acqua in omaggio e le sue famose tavolette di cioccolato SWISS. L’attuale spuntino standard gratuito non verrà più servito.

Il nuovo food and beverage concept sarà introdotto nella primavera del 2021. SWISS presenterà il suo partner per il nuovo concetto e la sua gamma completa di prodotti nei prossimi mesi. Il concetto di servizio per la Business Class a corto e medio raggio di SWISS rimarrà invariato.

Riguardo Austrian Airlines, anch’essa sta adottando un nuovo approccio alla ristorazione in Economy Class sui voli europei a partire dalla primavera del 2021. Sui voli che durano fino a 180 minuti, i passeggeri riceveranno un “Austrian Signature Treat”. Inoltre, ai viaggiatori verrà offerta una vasta gamma premium di cibi e bevande di alta qualità da acquistare nel contesto della “Austrian Melangerie” che i passeggeri possono scegliere in base alle loro esigenze individuali. Il focus della nuova offerta è sulla qualità, regionalità e varietà.

“Il viaggio aereo in sé e le relative aspettative dei nostri passeggeri sono cambiati negli ultimi anni. Invece di un’offerta all-inclusive, vogliamo personalizzare sempre di più l’esperienza di volo, soprattutto per i passeggeri di Economy Class, e permettere loro di decidere da soli quali servizi sono importanti per loro“, spiega Andreas Otto, Member of the Executive Board of Austrian Airlines, commentando il lancio della nuova offerta sui voli europei. “Grazie al nostro nuovo concetto di ristorazione, stiamo prendendo in considerazione questo desiderio e investendo in un’offerta di cibo e bevande di alta qualità a bordo”.

Già prima della crisi coronavirus era già evidente che la semplice scelta di uno spuntino dolce o salato non corrisponde più alle aspettative dei passeggeri di Austrian Airlines. In futuro, i passeggeri di Economy Class sui voli all’interno dell’Europa potranno scegliere direttamente dalla vasta gamma di prodotti offerti nella “Austrian Melangerie”. Inoltre, ad ogni passeggero verrà regalato un cioccolatino.

Austrian Airlines sta già lavorando da tempo alla riprogettazione del suo concetto di ristorazione. La nuova offerta di prodotti sarà introdotta a bordo nella primavera del 2021. “In futuro, continueremo a offrire il volo stesso, che è il nostro prodotto di base, a un prezzo ragionevole. Inoltre, daremo a ogni passeggero che desidera qualcosa in più la possibilità di scegliere da una gamma premium di prodotti in linea con le proprie preferenze. Analogamente a un sistema modulare, i nostri ospiti sceglieranno i servizi che sono rilevanti per loro”, conclude Andreas Otto.

Le modifiche non interesseranno i passeggeri di Business Class. Le loro scelte e l’offerta di servizi rimarranno invariate. Sui voli con un tempo di volo superiore a 180 minuti, verrà mantenuto anche l’attuale servizio di Economy Class. Non ci saranno modifiche anche per i passeggeri Austrian Airlines che volano su voli charter Austrian Holidays.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines)