Boeing prevede un ritorno alla crescita per il Middle East aviation sector

Boeing prevede una domanda di 2.945 nuovi aeroplani in Medio Oriente, per un valore di 685 miliardi di dollari, nei prossimi due decenni, mentre l’industria si riprende dalla pandemia COVID-19 nel medio e lungo termine. La proiezione fa parte del 2020 Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing, una previsione annuale della domanda ventennale di aerei e servizi commerciali.

Il CMO 2020 riflette l’impatto della pandemia e la visione di Boeing delle dinamiche di mercato a breve, medio e lungo termine a livello globale e regionale. I mercati dell’aviazione commerciale e dei servizi continueranno ad affrontare sfide significative nei 20 anni di previsione, dimostrando al contempo resilienza e un ritorno al trend di crescita a lungo termine.

Si prevede che nei prossimi 20 anni la crescita del traffico passeggeri in Medio Oriente aumenterà in media del 4,3% all’anno, al di sopra della media globale del 4% annuo.

“Negli ultimi decenni, diverse compagnie aeree in Medio Oriente hanno sfruttato la loro posizione geografica per collegare le economie asiatiche in rapida crescita e i mercati più maturi in Europa”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president of Commercial Marketing. “Crocevia storico che collega Europa, Africa e Asia, il Medio Oriente e le sue compagnie aeree rimarranno un hub critico per i sixth-freedom passenger flows and cargo per tutti i 20 anni”.

La flotta commerciale del Medio Oriente dovrebbe raggiungere 3.500 aerei entro il 2039 – più del doppio degli attuali 1.510 aeroplani – per soddisfare le esigenze di sostituzione e crescita, secondo il CMO.

A livello globale, con i fattori chiave del settore che dovrebbero rimanere resilienti durante il periodo di 20 anni della previsione, la flotta commerciale dovrebbe tornare al suo trend di crescita, generando una domanda per oltre 43.000 nuovi aeroplani.

Ulteriori punti salienti del 2020 Middle East CMO includono:

– Nel segmento widebody, Boeing prevede una domanda in Medio Oriente per 1.280 nuovi aeroplani passeggeri entro il 2039. Sebbene ciò rifletta le sfide per i mercati a lungo raggio, in particolare a causa dell’impatto della pandemia sui viaggi internazionali, il CMO prevede una ripresa delle tendenze pre-pandemiche nel medio e lungo termine. La domanda di sostituzione nel Medio Oriente sarà anche una quota crescente della nuova richiesta di aeroplani widebody.

– Nel breve termine, i mercati nazionali e di breve raggio di tutto il mondo dovrebbero riprendersi prima dagli effetti della pandemia. La Middle East single-aisle seat capacity è più che raddoppiata negli ultimi cinque anni per le destinazioni al di fuori della regione. Il CMO prevede quasi di triplicare la single-aisle fleet entro il 2039, per servire ulteriormente questo segmento in crescita del mercato.

– Dal 2000, i vettori del Medio Oriente hanno aumentato la loro quota nell’air cargo traffic globale dal 4% nel 1999 al 13%, mentre hanno aumentato rapidamente le loro widebody passenger and freighter fleets. I freighters rappresentano un’area continua di opportunità per le compagnie aeree del Medio Oriente, con la flotta che si prevede quasi raddoppierà da 80 aerei nel 2019 a 150 entro il 2039.

– Boeing prevede una 20-year opportunity per i Middle East commercial services del valore di 725 miliardi di dollari, compresi i requisiti per supply chain and maintenance, repair and overhaul capability, focalizzati su nuove tecnologie e soluzioni software per ridurre i costi operativi e migliorare l’efficienza.

– Secondo le previsioni del Boeing 2020 Pilot and Technician Outlook, si stima che la regione richiederà 223.000 nuovi operatori nel settore dell’aviazione entro il 2039, inclusi 58.000 piloti, 59.000 tecnici e 106.000 cabin crew members.

“Sebbene l’aviazione abbia assistito a periodici shock della domanda dall’inizio dell’era del jet, l’industria si è ripresa da queste flessioni ogni volta che l’aviazione ha giocato un ruolo fondamentale nell’economia globale”, ha aggiunto Hulst. “L’attuale perturbazione del mercato darà forma alle airline fleet strategies nel futuro, poiché le compagnie aeree si concentreranno sulla costruzione di flotte versatili che forniscano la flessibilità futura del network, massimizzando la capacità, riducendo al minimo i rischi e migliorando efficienza e sostenibilità”.

